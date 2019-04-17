Футбол
Массимилиано Аллегри: «„Аякс“ заслужил победу»Спорт-Экспресс вчера в 18:47
|11′
Нуссаир Мазрауи
Дэйли Синкгравен
Криштиану Роналду
|28′
|34′
Донни ван де Бек
Пауло Дибала
Мойсе Кин
|46′
Маттиа Де Шильо
Жоау Канселу
|64′
|67′
Маттейс Де Лигт
Эмре Джан
|69′
Федерико Бернардески
Родриго Бентанкур
|80′
|82′
Дэйли Синкгравен
Лисандро Магальян
|88′
Хаким Зиеш
Клас-Ян Хунтелар
Криштиану Роналду
|90′+3′
|51%
|Владение мячом
|49%
|76%
|Процент точных передач
|74%
|5
|Удары в сторону ворот
|7
|2
|Удары в створ ворот
|4
|2
|Сейвы вратарём
|1
|1
|Офсайды
|3
|4
|Угловые
|5
|19
|Отборы
|8
|14
|Фолы
|12
|2
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Ювентус
Расстановка 4‑3‑3
1
Шченсны
20
Канселу
19
Бонуччи
24
Ругани
12
Сандро
23
Джан
5
Пьянич
14
Матюиди
30
Бентанкур
18
Кин
7
Роналду
24
Онана
3
Велтман
4
Де Лигт
17
Блинд
16
Магальян
20
Шёне
6
ван де Бек
21
Де Йонг
9
Хунтелар
10
Тадич
7
Нерес
Аякс
Расстановка 4‑2‑1‑3
"Аякс" заслужил победу, особенно во втором тайме. Им немного повезло с ответным мячом в первом тайме, но после перерыва они играли по-настоящему здорово, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.
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Массимилиано Аллегри: «Аякс» полностью заслужил выход в полуфинал Лиги чемпионов
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