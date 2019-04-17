Футбол

Массимилиано Аллегри: «„Аякс“ заслужил победу»Спорт-Экспресс вчера в 18:47

Ювентус — Аякс
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Ювентус»
11′
Нуссаир Мазрауи
Дэйли Синкгравен
Криштиану Роналду
28′
34′
Донни ван де Бек
Пауло Дибала
Мойсе Кин
46′
Маттиа Де Шильо
Жоау Канселу
64′
67′
Маттейс Де Лигт
Эмре Джан
69′
Федерико Бернардески
Родриго Бентанкур
80′
82′
Дэйли Синкгравен
Лисандро Магальян
88′
Хаким Зиеш
Клас-Ян Хунтелар
Криштиану Роналду
90′+3′
"Аякс" заслужил победу, особенно во втором тайме. Им немного повезло с ответным мячом в первом тайме, но после перерыва они играли по-настоящему здорово, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.
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