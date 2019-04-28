Происшествия

Под Воронежем загорелся распределительный центр сети «Магнит»Обозреватель Врн вчера в 19:41

Крупный пожар случился в ночь на воскресенье, 28 апреля, под Воронежем, в с. Нечаевка Новоусманского района. На ул. Виноградная загорелись склады — здание распределительного центра, который использует торговая сеть «Магнит».
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Села, рядом со сгоревшим под Воронежем складом «Магнита», заволокло дымом

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На видео попала эвакуация сотрудников сгоревшего под Воронежем «Магнита»

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«Магнит» проведет проверку после пожара под Воронежем

РИА Новости05:03

Последствия масштабного пожара на складе «Магнита» сняли с высоты птичьего полета

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Масштабы пожара на складе «Магнита» под Воронежем показали с высоты

МОЁ! Оnline Воронеж05:07

Прокуратура проведет проверку пожара на распределительном центре «Магнит» под Воронежем

Обозреватель Врн09:04

В Воронежской области ликвидировали открытое горение в распределительном центре

ТАСС01:32
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У самолета Boeing 767 загорелся двигатель при полете в небе, пишет The Sun.
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США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
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Футболисты киевского "Динамо" в меньшинстве победили "Львов" в гостевом матче 26-го тура чемпионата Украины.
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Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом

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Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского

Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины хочет ликвидировать госконцерн «Укроборонпром» и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.
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