В «Яндексе» объяснили сбои в навигацииМосква 24 вчера в 09:29

Случаи неверного геопозиционирования не связаны с работой инфраструктуры "Яндекс". Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на представителей компании. Как правило, такие ошибки связаны со сбоями GPS.

В «Яндексе» объяснили сбои в навигации

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