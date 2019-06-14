Интернет
Масштабный сбой геолокации произошел в МосквеМосква 24 07:16
В Москве произошел масштабный сбой геолокации. Пользователей с Тверской, Варшавского шоссе, Киевского вокзала и других мест в центре города "Яндекс.Карты" отправляют в аэропорт Шереметьево. Аналогичная ситуация происходила уже в июне 2016 года.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:23, Вашингтон
Армия и оружие
Пентагон показал «доказательства» атаки Ирана на танкеры
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Жители села под Пензой вышли на сход после массовой драки с цыганами
Жители села Чемодановка в Пензенской области вышли на сход и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал».
Обновлено в 13:57
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
По информации местных СМИ, американца ждет смертная казнь или пожизненный срок. Дмитрий Кольцов был мастером спорта по сноуборду.
Обновлено в 13:33
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:10
Политика
Козак объединил ZIK, «112 Украина» и NewsOne в крупнейший на Украине медиахолдинг
Украинский медиамагнат Тарас Козак 14 июня 2019 года купил телеканал ZIK и объявил о создании медиахолдинга, в который также войдут каналы «112 Украина» и NewsOne.
Обновлено в 11:28
Футбол
Экс-тренер «Ливерпуля» и «Локомотива» вошёл в штаб «Зенита»
Испанский тренер по физической подготовке Феликс Ледесма вошёл в штаб петербургского «Зенита». Об этом сообщает официальный сайт команды.
Обновлено в 14:17
Музыка
Little Big выпустили новый клип I’M OK
Режиссерами выступили фронтмен Little Big Илья Прусикин и режиссер Алина Пязок, знакомая многим по клипу Skibidi.
Обновлено в 07:07
Гаджеты
Названы смартфоны Redmi и Xiaomi, которые первые получат Android 10
Первыми Android Q получат флагманские смартфоны Redmi и Xiaomi.
Обновлено в 10:11
Энергетика
«Укртрансгаз» заявил об угрозе работе ГТС Украины
Компания "Укртрансгаз" заявила, что существует угроза нормальной работе газотранспортной системы Украины из-за дефицита средств.
Обновлено в 10:23
Армия и оружие
Опубликовано видео боевых стрельб ЗРК «Тор»
Минобороны опубликовало видео стрельб из арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ".
Обновлено в 12:05
Политика
Зеленский назначил нового командующего Нацгвардией Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Балана командующим Национальной гвардией страны.
Обновлено в 10:47
Религия
Православные 15 июня отметят Троицкую родительскую субботу
На Троицкую родительскую субботу принято поминать покойных родственников.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Лидера «Коррозии металла» снова задержали за пьяную езду
Лидера группы «Коррозия металла» Сергея Паука Троицкого задержали в подмосковных Мытищах за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 06:43
Политика
Демпартия Молдавии заявила об уходе правительства Филипа в отставку
Вице-председатель Демократической партии Молдавии Владимир Чеботарь в ходе брифинга заявил, что уволенное президентом страны Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку.
Обновлено в 10:50
Политика
Путин уволил двух генералов полиции из-за дела против Ивана Голунова
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти
Обновлено в 13:05
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Технологии
ИИ научился выявлять отретушированные фото
В ходе эксперимента на вопрос, какие снимки были отредактированы, люди-добровольцы давали верный ответ в 53% случаев, в то время как ИИ не ошибался в 99% случаев.
Обновлено в 12:26
Авто
Бренд Mitsubishi выпустит конкурента пикапа Ford Ranger Raptor
В свою очередь, прототип новинки Triton Absolute рассекретили в прошлом году, однако теперь появились первые предположения, что автомобиль сможет стать серьезным конкурентом для Ford Ranger Raptor.
Обновлено в 04:12
Общество
Роскомнадзор заблокировал форум с данными клиентов российских банков
Роскомнадзор заблокировал форум с данными клиентов российских банков. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.
Обновлено в 12:49
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес
Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес
Мексиканская актриса Эдит Гонсалес умерла на 55-м году жизни.
Обновлено в 01:25
Политика
Парламент Латвии поддержал снос памятника освободителям Риги
Cейм Латвии поддержал петицию о демонтаже памятника Освободителям в Риге. Об этом сообщается на сайте Сейма.
Обновлено в 13:10
Общество
Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора
Обновлено в 09:00
Авто
Haval объявила спецпредложение на покупку нового Haval F7
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес
Итальянская актриса Орнелла Мути получила тюремный срок
Кассационный суд Италии подтвердил ранее вынесенный итальянской актрисе Орнелле Мути приговор в виде полугода тюремного заключения и назначил штраф в шестьсот евро.
Обновлено в 07:47
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено в 12:10
Политика
Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церкви
Бывший глава раскольнического Киевского патриархата, а ныне почетный патриарх неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет может быть вновь отлучен от церкви.
Обновлено в 11:31
Политика
Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в Нидерландах
Ранее сообщалось, что в Нидерландах будут судить виновных в крушении Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.
Обновлено в 12:20