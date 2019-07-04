Общество
Маслякова хотят лишить прав на КВНВести.Ru 20:44
ООО "Группа 7" подала в суд по интеллектуальным правам иск против признания товарного знака КВН общеизвестным за телевизионным творческим объединением "АМИК", генеральным директором которого является Александр Масляков.
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с чего всё началось
Как стало известно Super, в суд по интеллектуальным правам города Москвы поступил иск с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».Super.ru09:46
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 22:25, Вашингтон
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