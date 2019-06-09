Футбол

Маскерано решил вернуться в сборную АргентиныЧемпионат 00:46

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Бывший полузащитник испанской «Барселоны» Хавьер Маскерано после встречи с президентом Аргентинской футбольной ассоциации Клаудио Тапиа решил вернуться в сборную Аргентины. Маскерано хочет принять участие в Панамериканских играх, которые пройдут в столице Перу Лиме с 26 июля по 11 августа.
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