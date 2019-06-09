Маскерано решил вернуться в сборную АргентиныЧемпионат 00:46

Бывший полузащитник испанской «Барселоны» Хавьер Маскерано после встречи с президентом Аргентинской футбольной ассоциации Клаудио Тапиа решил вернуться в сборную Аргентины. Маскерано хочет принять участие в Панамериканских играх, которые пройдут в столице Перу Лиме с 26 июля по 11 августа.

Музыка Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».

Происшествия В Подмосковье двое детей погибли при пожаре В Московской области двое детей стали жертвами пожара, сообщает агентство "Москва".

Общество Стали известны участники концерта на празднике «Алые паруса» Концерт на петербургском празднике выпускников «Алые паруса», который состоится 23 июня на Дворцовой площади, откроет популярный диджей, певец, актер и телеведущий Маркус Рива.

Наука Впервые замечена рыба, задерживающая дыхание под водой Наблюдая за рыбами, исследовали не заметили никаких явных признаков вдоха или выдоха в течение нескольких минут.

Шоу-бизнес Настя Каменских с Потапом отменили свадьбу в Италии Свадьба Насти Каменских и Потапа, которую пара сыграла 23 мая в Киеве, до сих пор остается одним из самых обсуждаемых событий в мире шоу-бизнеса.

Общество Упаковка отравившего Алибасова «Крота» не соответствовала ГОСТу Из заключения экспертов: «Маркировка товара противоречит требованиям и нормам ГОСТа 32478–2013 „Товары бытовой химии“ и ГОСТа 31340–2013 „Предупредительная маркировка химической продукции“».

Происшествия Появилось видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи Как сообщалось, утром в воскресенье в Сочи столкнулись два туристических автобуса, в результате пострадали 15 человек, среди них один ребенок.

Хоккей Тарасенко пропустил тренировку «Сент-Луиса» из-за рождения ребенка Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко пропустил тренировку команды, которая готовится к шестому матчу финальной серии Кубка Стэнли с "Бостоном".

Политика Делегацию из ЕС поразил Крымский мост Группу общественников из ЕС, впервые посетивших полуостров, поразили красота и величие Крымского моста.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева душевно поздравила супруга с годовщиной их свадьбы Лера Кудрявцева призналась мужу в любви в честь шестилетней годовщины свадьбы. Чуть меньше года назад у пары родилась дочь Мария.

Происшествия Неизвестные сообщили о «минировании» храма Христа Спасителя и Мавзолея В воскресенье, 9 июня, анонимные сообщения о минировании поступили в 16 объектов в Москве, включая Останкинскую башню, храм Христа Спасителя и Мавзолей.

Единоборства Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.

Единоборства Шевченко нокаутировала Айс и защитила пояс UFC Киргизская боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко победила нокаутом Джессику Ай из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 238, проходившем в Чикаго.

Шоу-бизнес Сын Бари Алибасова избивал беременную жену Супруга сына Бари Алибасова призналась, что муж избивал ее на шестом месяцев беременности.

Происшествия В Томской области в ДТП погибли два человека Легковая машина сбила на обочине двух человек в воскресенье в Томской области, водитель и один пешеход погибли, сообщает УМВД по региону.

Политика КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру «Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.

Общество В Астрахани на земле фермера нашли золото сарматов, сам он остался ни с чем Фермер из Астрахани Рустам Мудаев раскапывал яму под мусор, когда увидел в земле старинный бронзовый горшок — ковш бульдозера вывернул его из грунта вместе с костями.

Энергетика Польша возобновила прокачку российской нефти по «Дружбе» Польская сторона возобновила закачку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" на польско-белорусской границе.

Происшествия Адвокат Голунова подала заявление в СКР на задержавших его полицейских В Следственный комитет России подано заявление с просьбой проверить действия задерживавших корреспондента "Медузы" Ивана Голунова сотрудников полиции, сообщил Павел Чиков - руководитель международной правозащитной группы "Агора", адвокаты которой защищают журналиста.

Футбол Моуринью может стать тренером «Ньюкасла» В мае форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду предложил клубу рассмотреть кандидатуру Жозе Моуринью на пост главного тренера туринцев. дает на то, что Моуринью станет главным тренером "Челси" после Маурицио Сарри.

Армия и оружие ВСУ обстрелами открыто саботируют разведение сил у Станицы — НМ ЛНР «Несмотря на демонстративные попытки срыва мероприятий по разведению сил и средств украинской стороной, Народная милиция ЛНР готова, в свою очередь, выполнить очередное условие Минских соглашений и осуществить 10 июня разведение сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская», — подчеркнул Филипоненко.

Политика В Черногории решили добиваться автокефалии для православной церкви Президент Черногории Мило Джуканович обратился к православному сообществу и заявил, что правительство постарается получить автокефалию для черногорской церкви от Сербской православной церкви.

Армия и оружие Реакцию российских моряков на маневр крейсера США оценил Соловьев Свое отношение к реакции российских моряков с корабля "Адмирал Виноградов", который оказался в опасной близости от американского ракетного крейсера Chancellorsville, выразил известный журналист Владимир Соловьев.