Футбол
Маскерано планирует вернуться в сборную АргентиныСоветский спорт 02:41
Маскерано надеется принять участие в Панамериканских играх, которые пройдут в Перу с 26 июля по 11 августа. Он является рекордсменом сборной Аргентины по количеству проведенных матчей за национальную команду (147).
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Общество
Рамзан Кадыров опубликовал декларацию о доходах
Обновлено в 03:23
Политика
КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру
«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Вера Брежнева нежно поздравила маму с днем рождения
Обновлено в 04:31
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
Как сообщалось, утром в воскресенье в Сочи столкнулись два туристических автобуса, в результате пострадали 15 человек, среди них один ребенок.
Обновлено в 04:39
Футбол
Россия забила 9 безответных мячей в ворота Сан-Марино
Статистика матча (Россия / Сан-Марино) Удары 29/0 Удары в створ ворот 14/0 Процент владения мячом 77 % / 23% Нарушения правил 8/8 Поданные угловые 10/0 Россия набрала 6 очков и поднялась на первое место в группе I. Сан-Марино без очков остался на последней позиции.
Обновлено вчера в 15:20
Футбол
Самюэль Юмтити: «Не слышал, чтобы в раздевалке „Барселоны“ обсуждали Гризманна»
Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити отреагировал на слухи о возможном переходе в команду нападающего Антуана Гризманна.
Обновлено в 03:39
Музыка
Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 04:27
Технологии
В протоколе RDP для Windows 10 (1903) нашли брешь, хотя Microsoft её не признаёт
Ведь программы пишут люди, а они могут допускать просчёты. И вот в Windows 10 (1903) им нашлось место.
Обновлено в 03:04
Футбол
В чемпионате Украины выступит клуб из села с населением 1600 человек
Населенный пункт Ковалевка с 1600 жителями станет самым маленьким по численности населения в истории чемпионата Украины.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Канадский музыкант погиб в результате стрельбы в центре Оттавы
В центре Оттавы произошла стрельба, в результате которой погиб 41-летний канадский музыкант Маркленд Энтони Кэмпбелл из группы The Halfsizegiants.
Обновлено вчера в 14:56
Общество
Чрезмерное употребление орехов может спровоцировать рак печени
Диетолог Моника Рейнагель предостерегает всех от чрезмерного употребления орехов.
Обновлено 07 июня в 05:55
Происшествия
Иностранец ударил ножом соседа по общежитию из-за русского языка
Один из мужчин сказал про своего соседа, что он будет плохим учителем, так как плохо говорит на русском языке.
Обновлено в 05:02
Наука
В Европе обнаружены следы еще одной средневековой эпидемии чумы
Научными сотрудниками германского Института изучения истории человечества в Йене установлен факт того, что эпидемия чумы Юстиниана, наблюдавшаяся в Византии в середине VI-го века, также была распространена и на территории всей Европы.
Обновлено 07 июня в 15:20
Общество
В Калифорнии продали лотерейный билет с выигрышем в $530 млн
Билет лотереи Mega Millions с выигрышем в размере $530 млн был продан в пятницу в штате Калифорния.
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия
Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест
Обновлено вчера в 16:21
Единоборства
Фергюсон победил Серроне, выиграв 12-й бой подряд
Американский боец ММА Тони Фергюсон выиграл 12-й бой подряд в UFC.
Обновлено в 02:13
Шоу-бизнес
Настя Каменских с Потапом отменили свадьбу в Италии
Свадьба Насти Каменских и Потапа, которую пара сыграла 23 мая в Киеве, до сих пор остается одним из самых обсуждаемых событий в мире шоу-бизнеса.
Обновлено в 05:00
Футбол
«МЮ» выплатит Де Хеа 20 млн фунтов, если он немедленно уйдет в «ПСЖ»
Как считает издание, стороны могут прийти к консенсусу, однако де Хеа стоит быть осторожнее, так как «ПСЖ» также рассматривает на роль своего нового голкипера француза Уго Льориса из «Тоттенхэма».
Обновлено в 02:35
Здоровье
Врачи назвали главные приводящие к ожирению ошибки
Избыток еды при недостаточной физической активности является одной из основных ошибок, которые приводят к ожирению у взрослых и детей.
Обновлено вчера в 18:37
Политика
Посаженный Трампом и Макроном дуб погиб
Дуб, посаженный в 2018 году в саду Белого дома президентами Франции и США Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом, не прижился и погиб, сообщает в субботу газета Le Figaro.
Обновлено вчера в 14:09
Общество
На ЕГЭ в 2019 году за нарушения удалили свыше 500 человек
522 ученика, сдающие ЕГЭ в 2019 году в основной волне, были удалены за нарушения, в частности, за использование шпаргалок и мобильных телефонов.
Обновлено в 04:31
Политика
Джуканович: Сербская православная церковь препятствует европейским амбициям Черногории
Президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь (СПЦ), прихожанами которой является подавляющее большинство христиан Черногории, в препятствовании европейским амбициям общества и попытке сохранить религиозную монополию в стране.
Обновлено вчера в 16:03
Единоборства
Боксёр Головкин нокаутировал Роллса
Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе, представитель Казахстана Геннадий Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса в четвёртом раунде.
Обновлено в 00:27
Кино
Сергей Безруков посетовал на аномальную жару в Петербурге
Источник фото: Prt Scr instagram.com/s_bezrukov Как отмечает «78.ru», Сергей Безруков принимает участие в съемках художественного фильма «Мистер Нокаут», который посвящен жизни и спортивной карьере советского боксера Валерия Попеченко.
Обновлено в 04:45
Здоровье
Сколько раз в год нужно удалять серу из ушей?
Отвечает доктор Владимир Зайцев, эксперт программы "О самом главном": – Один раз в год удалять серу из наружного слухового прохода вполне нормально.
Обновлено в 02:06
Футбол
Роналду остановил автобус сборной Португалии ради 11-летнего мальчика
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остановил автобус, в котором ехала команда, ради фотографии с 11-летним мальчиком.
Обновлено в 04:50
Футбол
Шаронов: Бердыев сыграл колоссальную роль в моей жизни
Исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Роман Шаронов рассказал о влиянии бывшего тренера клуба Курбана Бердыева на его становление.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Адвокат Голунова подала заявление в СКР на задержавших его полицейских
В Следственный комитет России подано заявление с просьбой проверить действия задерживавших корреспондента "Медузы" Ивана Голунова сотрудников полиции, сообщил Павел Чиков - руководитель международной правозащитной группы "Агора", адвокаты которой защищают журналиста.
Обновлено в 04:29
Космос
Совершенно не секретно: как работает нагревной стенд «Сура»
Древний Васильсурск словно застыл в прошлом времени, когда писать знаменитые речные виды сюда приезжали Шишкин и Левитан.
Обновлено в 03:18
Общество
В России ужесточили наказание за кражу электричества
В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.
Обновлено вчера в 23:21