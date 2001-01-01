Футбол
Маскерано может вернуться в сборную АргентиныМатч ТВ 02:04
Бывший полузащитник испанской «Барселоны» Хавьер Маскерано планирует вернуться в состав сборной Аргентины для участия в Панамериканских играх. Сообщается, что 35-летний хавбек принял такое решение после встречи с президентом Аргентинской футбольной ассоциации Клаудио Тапиа.
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