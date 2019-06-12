Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о БондеМосковский Комсомолец 10:58

с чего всё началось

Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск. По его словам, образцом для нового автомобиля-субмарины стало средство передвижения агента 007 из картины «Шпион, который меня любил» (1977).

Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде

Политика Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.

Политика Трамп назвал лучшую альтернативу «Северному потоку — 2» Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «защищает» Европу от России, пытаясь заблокировать строительство газопровода «Северный поток – 2», и призвал ЕС отказаться от российского голубого топлива в пользу американского сжиженного природного газа (СПГ).

Гаджеты Samsung улучшила камеру Galaxy S9 спустя год после выхода Samsung представила июньское обновление фирменной оболочки One UI для Galaxy S9.

Происшествия Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.

Футбол «Реал» обновил рекорд по тратам за одно трансферное окно "Реал" в текущее трансферное окно потратил 303 миллиона евро на усиление состава по данным Transfermarkt.

Происшествия МВД хочет изменить правила освидетельствования на алкоголь МВД России подготовило поправки в Правила освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения.

Общество Московские власти призвали не участвовать в акции в поддержку Голунова Столичные власти согласовали акцию в поддержку Голунова на 16 июня. Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день.

Космос Гигантский метеорит, запущенный с Нибиру, упал в районе японской Фукусимы – уфологи заявляют о начале уничтожения Земли Уфологи заявляют о том, что в среду, 12 июня, гигантский метеорит, вероятно, по их мнению, заброшенный на Землю инопланетянами с Нибиру, упал на Японию, в опасной близости от Фукусимы, где находится АЭС.

Авто Владелец Lada Vesta отсудил у АвтоВАЗа 1,3 миллиона рублей Житель Саратова подал в суд на АвтоВАЗ, чтобы разорвать договор купли-продажи на постоянно ломающийся автомобиль Lada Vesta, а также взыскать его стоимость и неустойку.

Общество Россияне назвали любимые мультфильмы Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Политика Трамп принял бы от иностранцев компромат на соперников по предвыборной гонке Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп согласился бы принять компрометирующую информацию на соперников по предвыборной гонке 2020 года.

Экономика Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.

Политика Западные кукловоды вывели оппозицию на «марш за Голунова» Присутствие прозападных СМИ на несанкционированном митинге оппозиции в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова является свидетельством иностранного вмешательства, заявил в интервью «ПолитЭксперту» политолог Владимир Джаралла.

Финансы Венесуэла выпустит в оборот новые денежные купюры С 13 июня сразу три новых купюры в 10 тысяч, 20 тысяч и 50 тысяч боливаров выпускаются в оборот в Венесуэле.

Политика Хаммонд: обещание Джонсона о Brexit 31 октября нереально Как сообщает газета The Times, министр финансов Великобритании Филип Хаммонд прокомментировал обещание премьер-министра Бориса Джонсона осуществить выход страны из Европейского союза 31 октября.

Происшествия В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии Бари Алибасова Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на справочную службу НИИ им. Склифосовского.

Происшествия В Хабаровском крае пожарные спасли семь человек из горящего дома Пожарные ночью в четверг спасли семерых жильцов многоквартирного дома в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, где загорелся подвал, сообщает региональный главк МЧС.

Экономика Фонды группы «Будущее» усиливаются менеджерами НПФ Сбербанка Фонды группы «Будущее» усиливаются менеджерами НПФ Сбербанка Топ-менеджеры НПФ Сбербанка постепенно переходят в пенсионные фонды группы «Будущее».

Политика Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле Президент России Владимир Путин посетил место новых археологических раскопок на территории Кремля.

Экономика Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям Падение реальных доходов населения и конкуренция розничных сетей за покупателя привели к тому, что более 50% россиян приобретают товары только со скидками.

Политика Пушков ответил Климкину на заявление о возвращении России в ПАСЕ Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина касательно возможного возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Здоровье Пять привычек, которые могут вызвать рак, назвали ученые Специалисты провели исследование и назвали пять привычек, которые имеют связь с онкологией.

Армия и оружие Немецкие СМИ назвали российскую противоракету «оружием конца света» Новейшая российская ракета системы ПРО ПРС-1М является самой быстрой ракетой в мире и может стать «настоящим оружием конца света», пишет немецкое издание Stern.

Политика Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.

Происшествия 26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".