Авто

Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о БондеМосковский Комсомолец 10:58

Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск. По его словам, образцом для нового автомобиля-субмарины стало средство передвижения агента 007 из картины «Шпион, который меня любил» (1977).
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с чего всё началось
"Забавно, что вы это упомянули… мы действительно разработали конструкцию автомобиля-субмарины, как в фильме "Шпион, который меня любил" 1977 года", - ответил Маск, слова которого приводит издание Business Insider
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