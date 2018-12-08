Илон Маск в интервью на американском ТВ заявил, что правильное название возглавляемой им компании по производству электромобилей Tesla звучит не так, как привыкли его произносить. В сюжете, который вышел в эфир американского канала CBS, Маск несколько раз назвал свою компанию «Тезла», а не «Тесла».

Взгляд.ру 05:09