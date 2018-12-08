Технологии

Маск заявил, что название компании Tesla произносят неверно
Взгляд.ру
05:09

Илон Маск в интервью на американском ТВ заявил, что правильное название возглавляемой им компании по производству электромобилей Tesla звучит не так, как привыкли его произносить. В сюжете, который вышел в эфир американского канала CBS, Маск несколько раз назвал свою компанию «Тезла», а не «Тесла».
Взгляд.ру05:09
с чего всё началось
В сюжете, который был показан на CBS
 c завода компании, Маск рассказал, что название компании Tesla Motors он вместе с основателями компаниями приобрел у жителя Сакраменто за $75 000.
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Илон Маск назвал свою компанию «Тезла»

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