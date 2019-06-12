Авто
Маск задумался о создании машины-амфибии из фильма про Джеймса БондаPravda.Ru 12:42
Бизнесмен добавил, что показанная в фильме машина - это "самое крутое, что он видел в кино". Поэтому он приобрел себе Lotus Esprit 1976 года, который стал прототипом для автомобиля спецагента. По словам Маска, создать машину-амфибию будет сложно, но технически выполнимо.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
"Забавно, что вы это упомянули… мы действительно разработали конструкцию автомобиля-субмарины, как в фильме "Шпион, который меня любил" 1977 года", - ответил Маск, слова которого приводит издание Business Insider.РИА Новости10:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 22:42, Ашберн
Здоровье
Названы 4 продукта, которые негативно «отражаются» на лице
Эксперты по уходу за кожей перечислили четыре продукта, которые вскоре после употребления их в пищу отражаются на лице не лучшим образом - это алкогольные напитки, молоко и молочные продукты, а также сахар и продукты, в которых содержится глютен.
Обновлено в 08:48
Экономика
«Известия»: в России могут вырасти тарифы на мусор
Рабочая группа Госсовета по экологии предлагает включить в тариф на мусор затраты на рекультивацию полигонов, в результате чего платежи могут вырасти на 5%. Об этом сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на подготовленный участниками группы проект доклада "О повышении качества окружающей среды в субъектах РФ".
Обновлено в 21:45
Происшествия
На акции в поддержку Голунова в Москве задержали четырёх подростков
Как сообщил «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, все задержанные отрицают участие в несогласованной акции и утверждают, что более двух часов их продержали в автозаке.
Обновлено в 12:29
Происшествия
В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на справочную службу НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 05:18
Политика
Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.
Обновлено в 17:45
Общество
Россияне назвали любимые мультфильмы
Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 20:08
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
Обновлено в 09:10
Экономика
Банк УРАЛСИБ приступил к выплате страхового возмещения вкладчикам АО «Кемсоцинбанк»
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с 10 июня 2019 года приступил к приему заявлений и выплате страхового возмещения вкладчикам (в том числе индивидуальным предпринимателям) акционерного общества «Кемеровский социально-инновационный банк» (АО «Кемсоцинбанк», г. Кемерово).
Обновлено в 20:43
Общество
Экс-чиновница заявила о коррупции во власти Красноярского края
Обвиняемая в махинациях с лесом экс-министр природных ресурсов Красноярского края Елена Вавилова дала интервью, в котором назвала губернатора региона Александра Усса "виртуозным режиссером" и предположила, что именно он причастен к возбуждению в отношении нее уголовного дела.
Обновлено в 02:27
Экономика
Чубайс предложил ввести новый налог
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России «углеродный налог».
Обновлено в 22:25
Экономика
Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян, пишут СМИ
Российские банки начали использовать новый инструмент для блокировки счетов россиян, пишет газета "Известия" со ссылкой на клиентов Сбербанка и МКБ, которые столкнулись с такими действиями.
Обновлено в 20:36
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес
В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева
Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено в 14:00
Политика
Совет США решил изменить правило написания Киева в международной базе
Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания столицы Украины — Киева — в международной базе, сообщает пресс-служба посольства Украины.
Обновлено в 19:33
Общество
Карлос Гон покинул совет директоров акционера «АвтоВАЗа»
Бывший президент альянса Renault-Nissan Карлос Гон в мае покинул совет директоров Alliance Rostec Auto B.V. – нидерландского СП Renault и «Ростеха», которому принадлежит 100% «АвтоВАЗа».
Обновлено в 18:58
Политика
Парубий подписал закон об импичменте президента
Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины», — цитирует спикера Рады ТАСС.
Обновлено в 10:40
Космос
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
Ученые обнаружили, что в кратере Эйткен расположена гигантская аномалия, связанная с залежами тяжелого металла.
Обновлено вчера в 04:21
Футбол
«ПСЖ» планирует продлить контракт с Кавани
Руководство «ПСЖ» собирается подписать новый контракт с нападающим Эдинсоном Кавани, сообщает RMC.
Обновлено в 21:53
Политика
В Раде правление Зеленского назвали катастрофой
Президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе, заявил депутат Верховной рады и лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».
Обновлено в 22:33
Транспорт
Водителям, ранее лишенным прав, могут запретить пользоваться каршерингом
Начальник управления надзорной деятельности ГИБДД Роман Мишуров в интервью газете "Известия", опубликованном 4 июня, сообщил, что в настоящее время ведомством прорабатываются вопросы введения запрета на работу в сфере пассажирских перевозок для злостных нарушителей ПДД, а также для водителей, которые ранее лишались водительствах прав.
Обновлено в 20:24
Армия и оружие
В ДНР опровергли продвижение ВСУ к Донецку
Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес
День России Галкин встретил вместе с детьми
Максим Галкин поделился с подписчиками в Instagram очередным роликом с детьми. Пятилетние Лиза и Гарри резвились на бескрайнем поле.
Обновлено в 13:12
Технологии
Российские вузы могут начать выдавать электронные дипломы
Российские вузы планируют начать выдавать дипломы выпускникам в электронном виде уже к 2021 году. Доступ к документу будет у работодателей.
Обновлено в 22:04
Здоровье
Диетологи выяснили, недостаток какого витамина мешает похудению
Диетологи из Национальной службы здравоохранения Великобритании выяснили, что многие британцы не могут похудеть из-за недостатка в организме определенного витамина.
Обновлено в 01:47
Наука
Физиками предложен альтернативный кандидат на звание темной материи
Физики-теоретики из Калифорнийского университета (США) выдвинули новую альтернативную теорию темной материи и способы её обнаружения.
Обновлено вчера в 17:09
Экономика
Закупка-невидимка: госкомпании закрыли заказы на 7,5 трлн рублей
Корпорации закрыли закупки на 7,5 трлн рублей, тогда как в 2017 году аналогичный показатель составлял лишь 3,4 трлн, отметили аудиторы.
Обновлено в 17:01
Космос
Зачем Илону Маску всемирный спутниковый интернет
Всемирная паутина наполнена слухами: Илон Маск запустил тысячу спутников, которые закроют все небо так, что не будет видно звезд.
Обновлено вчера в 17:01
Кино
Кадры со съемок «Ведьмака» попали в Сеть
В сети появились кадры со съемок сериала "Ведьмак" от Netflix.
Обновлено в 20:05