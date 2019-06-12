Авто

Маск задумался о создании машины-амфибии из фильма про Джеймса БондаPravda.Ru 12:42

Бизнесмен добавил, что показанная в фильме машина - это "самое крутое, что он видел в кино". Поэтому он приобрел себе Lotus Esprit 1976 года, который стал прототипом для автомобиля спецагента. По словам Маска, создать машину-амфибию будет сложно, но технически выполнимо.
Читать в источнике
с чего всё началось
"Забавно, что вы это упомянули… мы действительно разработали конструкцию автомобиля-субмарины, как в фильме "Шпион, который меня любил" 1977 года", - ответил Маск, слова которого приводит издание Business Insider
.
РИА Новости10:37

Подробнее о событии

Маск рассказал о создании автомобиля-амфибии из фильма о Бонде

ТАСС17:43

Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины из фильма о Джеймсе Бонде

Говорит Москва10:23

Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины

Lenta.ru11:42

Илон Маск создаст автомобиль-амфибию из фильма о Джеймсе Бонде

Газета.Ru10:56

Маск заявил о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде

Известия10:39

Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины из фильма о Джеймсе Бонде

РИА Новости10:37

Илон Маск сообщил о создании машины-субмарины из фильма про Джеймса Бонда

РБК11:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 22:42, Ашберн
Общество

На Вологодчине сделали самый большой в России бутерброд с маслом

Обновлено в 09:48
Здоровье

Названы 4 продукта, которые негативно «отражаются» на лице

Эксперты по уходу за кожей перечислили четыре продукта, которые вскоре после употребления их в пищу отражаются на лице не лучшим образом - это алкогольные напитки, молоко и молочные продукты, а также сахар и продукты, в которых содержится глютен.
Обновлено в 08:48
Экономика

«Известия»: в России могут вырасти тарифы на мусор

Рабочая группа Госсовета по экологии предлагает включить в тариф на мусор затраты на рекультивацию полигонов, в результате чего платежи могут вырасти на 5%. Об этом сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на подготовленный участниками группы проект доклада "О повышении качества окружающей среды в субъектах РФ".
Обновлено в 21:45
Происшествия

На акции в поддержку Голунова в Москве задержали четырёх подростков

Как сообщил «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, все задержанные отрицают участие в несогласованной акции и утверждают, что более двух часов их продержали в автозаке.
Обновлено в 12:29
Происшествия

В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии Бари Алибасова

Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на справочную службу НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 05:18
Политика

Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.
Обновлено в 17:45
Общество

Россияне назвали любимые мультфильмы

Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 20:08
Общество

Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот

Обновлено в 09:10
Экономика

Банк УРАЛСИБ приступил к выплате страхового возмещения вкладчикам АО «Кемсоцинбанк»

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с 10 июня 2019 года приступил к приему заявлений и выплате страхового возмещения вкладчикам (в том числе индивидуальным предпринимателям) акционерного общества «Кемеровский социально-инновационный банк» (АО «Кемсоцинбанк», г. Кемерово).
Обновлено в 20:43
Общество

Экс-чиновница заявила о коррупции во власти Красноярского края

Обвиняемая в махинациях с лесом экс-министр природных ресурсов Красноярского края Елена Вавилова дала интервью, в котором назвала губернатора региона Александра Усса "виртуозным режиссером" и предположила, что именно он причастен к возбуждению в отношении нее уголовного дела.
Обновлено в 02:27
Экономика

Чубайс предложил ввести новый налог

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России «углеродный налог».
Обновлено в 22:25
Экономика

Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян, пишут СМИ

Российские банки начали использовать новый инструмент для блокировки счетов россиян, пишет газета "Известия" со ссылкой на клиентов Сбербанка и МКБ, которые столкнулись с такими действиями.
Обновлено в 20:36
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес

В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева

Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено в 14:00
Политика

Совет США решил изменить правило написания Киева в международной базе

Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания столицы Украины — Киева — в международной базе, сообщает пресс-служба посольства Украины.
Обновлено в 19:33
Кино

Александр Роднянский наградил на «Кинотавре» лучшие короткометражки

Обновлено в 19:50
Общество

Карлос Гон покинул совет директоров акционера «АвтоВАЗа»

Бывший президент альянса Renault-Nissan Карлос Гон в мае покинул совет директоров Alliance Rostec Auto B.V. – нидерландского СП Renault и «Ростеха», которому принадлежит 100% «АвтоВАЗа».
Обновлено в 18:58
Политика

Парубий подписал закон об импичменте президента

Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины», — цитирует спикера Рады ТАСС.
Обновлено в 10:40
Космос

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию

Ученые обнаружили, что в кратере Эйткен расположена гигантская аномалия, связанная с залежами тяжелого металла.
Обновлено вчера в 04:21
Футбол

«ПСЖ» планирует продлить контракт с Кавани

Руководство «ПСЖ» собирается подписать новый контракт с нападающим Эдинсоном Кавани, сообщает RMC.
Обновлено в 21:53
Политика

В Раде правление Зеленского назвали катастрофой

Президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе, заявил депутат Верховной рады и лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».
Обновлено в 22:33
Транспорт

Водителям, ранее лишенным прав, могут запретить пользоваться каршерингом

Начальник управления надзорной деятельности ГИБДД Роман Мишуров в интервью газете "Известия", опубликованном 4 июня, сообщил, что в настоящее время ведомством прорабатываются вопросы введения запрета на работу в сфере пассажирских перевозок для злостных нарушителей ПДД, а также для водителей, которые ранее лишались водительствах прав.
Обновлено в 20:24
Армия и оружие

В ДНР опровергли продвижение ВСУ к Донецку

Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес

День России Галкин встретил вместе с детьми

Максим Галкин поделился с подписчиками в Instagram очередным роликом с детьми. Пятилетние Лиза и Гарри резвились на бескрайнем поле.
Обновлено в 13:12
Технологии

Российские вузы могут начать выдавать электронные дипломы

Российские вузы планируют начать выдавать дипломы выпускникам в электронном виде уже к 2021 году. Доступ к документу будет у работодателей.
Обновлено в 22:04
Здоровье

Диетологи выяснили, недостаток какого витамина мешает похудению

Диетологи из Национальной службы здравоохранения Великобритании выяснили, что многие британцы не могут похудеть из-за недостатка в организме определенного витамина.
Обновлено в 01:47
Наука

Физиками предложен альтернативный кандидат на звание темной материи

Физики-теоретики из Калифорнийского университета (США) выдвинули новую альтернативную теорию темной материи и способы её обнаружения.
Обновлено вчера в 17:09
Экономика

Закупка-невидимка: госкомпании закрыли заказы на 7,5 трлн рублей

Корпорации закрыли закупки на 7,5 трлн рублей, тогда как в 2017 году аналогичный показатель составлял лишь 3,4 трлн, отметили аудиторы.
Обновлено в 17:01
Космос

Зачем Илону Маску всемирный спутниковый интернет

Всемирная паутина наполнена слухами: Илон Маск запустил тысячу спутников, которые закроют все небо так, что не будет видно звезд.
Обновлено вчера в 17:01
Кино

Кадры со съемок «Ведьмака» попали в Сеть

В сети появились кадры со съемок сериала "Ведьмак" от Netflix.
Обновлено в 20:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Илон Маск
Американский инженер
Американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор; долларовый миллиардер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное