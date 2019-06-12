Маск задумался о создании машины-амфибии из фильма про Джеймса БондаPravda.Ru 12:42

с чего всё началось

Бизнесмен добавил, что показанная в фильме машина - это "самое крутое, что он видел в кино". Поэтому он приобрел себе Lotus Esprit 1976 года, который стал прототипом для автомобиля спецагента. По словам Маска, создать машину-амфибию будет сложно, но технически выполнимо.

Маск задумался о создании машины-амфибии из фильма про Джеймса Бонда

Общество На Вологодчине сделали самый большой в России бутерброд с маслом Самый большой в России бутерброд с маслом приготовили сегодня в Череповце. Здесь в День России проходит фестиваль "Молочные традиции".

Футбол «Спартак» хочет подписать Гильерме "Спартак" намерен укрепить вратарскую позицию – ранее клуб уже практически решил вопрос с трансфером голкипера Левашова (27 лет) из тульского "Арсенала": по контракту с туляками вратарь может уйти за фиксированную сумму отступных равную миллиону евро.

Шоу-бизнес Сын Бари Алибасова показал первое фото вышедшего из комы отца Продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, об этом рассказал его сын.

Происшествия 26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".

Политика Трамп не исключил введения пошлин на китайские товары на $325 млрд Президент США Дональд Трамп объявил, что в случае провала торговых переговоров с Китаем будут введены новые тарифы на товары из этой страны, сообщает Reuters.

Происшествия МВД назвало число задержанных участников акции в центре Москвы В несогласованной властями города акции, устроенной в поддержку журналиста Ивана Голунова, которая проходит в Москве, приняли участие 1200 человек.

Авто Стартовали продажи внедорожного универсала Lada Granta Cross в России Дилеры LADA в России начали продажи нового внедорожного универсала LADA Granta Cross.

Армия и оружие Пистолет «Удав» поступил на вооружение российской армии РИА Новости со ссылкой на гендиректора ЦНИИТОЧМАШ (Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения) Альберта Бакова сообщает об отправке первой партии новых пистолетов «Удав» в воинские части.

Кино Disney анонсировала перезапуск мультсериала про Чипа и Дейла Disney снимет новую версию мультсериала "Чип и Дейл спешат на помощь" для своего стримингового сервиса Disney+.

Общество В столичном регионе температура воздуха опустится до 1 градуса С 13 на 14 июня температура воздуха в столичном регионе опустится до плюс 1 градуса. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

Происшествия Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Политика Вашингтон дал Украине ценный совет по подготовке к зиме Глава «Нефтегаза» Коболев, по всей видимости, еще раньше получил ценный совет из Вашингтона об увеличении закупок, поскольку обратился к Кабмину дать денег на приобретение необходимых объемов газа.

Общество Скончался журналист Андрей Петров В среду, 12 мая, не стало журналиста Андрея Петрова, говорится на официальном сайте Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Общество Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год.

Армия и оружие Трамп сообщил о закупке Польшей истребителей F-35 Президент США Дональд Трамп анонсировал закупку Польшей множества истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Политика Зеленский отреагировал на петицию об отмене петиции о своей отставке Украинский лидер Владимир Зеленский не поддержал петицию за отмену петиции, призывающей уволить его с занимаемого поста.

Политика В Луганске развернули самую большую копию российского паспорта Самую большую копию паспорта Российской Федерации развернули на главной площади в Луганске в рамках флешмоба, посвященного Дню России, передает корреспондент РИА Новости.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева объявила о твердом намерении худеть Два года назад телеведущая и актриса Лариса Гузеева была глубоко потрясена тем, как выглядит на фото папарацци.

Футбол «Рубин» выйдет из отпуска 13 июня Первый тренировочный сбор команды пройдет в Казани до 20 июня, в ходе него «Рубин» проведет контрольный матч с «Нефтехимиком» из Нижнекамска.

Наука Физики создали точный тест для проверки работоспособности «невозможного» двигателя Если EM Drive действительно окажется рабочим, это будет означать, что либо он нарушает один из основных законов физики — закон сохранения энергии, — либо мы еще очень мало знаем о принципах его работы.

Политика Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов.