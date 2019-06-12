Авто

Маск задумался о создании машины-амфибии из фильма про Джеймса БондаPravda.Ru 12:42

Бизнесмен добавил, что показанная в фильме машина - это "самое крутое, что он видел в кино". Поэтому он приобрел себе Lotus Esprit 1976 года, который стал прототипом для автомобиля спецагента. По словам Маска, создать машину-амфибию будет сложно, но технически выполнимо.
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"Забавно, что вы это упомянули… мы действительно разработали конструкцию автомобиля-субмарины, как в фильме "Шпион, который меня любил" 1977 года", - ответил Маск, слова которого приводит издание Business Insider
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