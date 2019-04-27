Экономика

Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе TeslaRT на русском вчера в 19:34

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях без «предварительного одобрения».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Илон Маск пообещал не раскрывать в «Твиттере» секреты Tesla

Life.ru06:02

Власти США составили список запретных тем для общения Маска в Twitter

Инфо24вчера в 20:48

Маск сможет говорить о бизнесе Tesla только через юристов

Экономика сегоднявчера в 20:09

Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе Tesla

RT на русскомвчера в 19:34

Илон Маск пообещал регуляторам больше не раскрывать важные сведения о Tesla

ТАССвчера в 18:53

SEC назвала нуждающиеся в согласовании темы для записей Маска в Twitter

РБКвчера в 18:27

Bloomberg: глава Tesla и биржевой регулятор США урегулируют спор о твитах без суда

Коммерсантъвчера в 20:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 09:17, Ашберн
Религия

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Обновлено в 07:33
Происшествия

В Москве произошел пожар в строящемся здании Следственного комитета

Небольшое возгорание произошло в субботу в строящемся здании Следственного комитета в Техническом переулке в Москве.
Обновлено в 08:43
Общество

Мост унесло в Заполярье во время ледохода на реке Кола

В поселке Шонгуй (Кольский район, Мурманская область) во время ледохода на реке Кола снесло временный мост, который был построен Северным флотом и соединял две части поселка на разных берегах.
Обновлено в 06:35
Политика

Пушков оценил идею Путина об упрощенной выдаче паспортов украинцам

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление Владимира Путина о том, что в будущем упрощенный порядок получения российского гражданства могут распространить на всех жителей Украины.
Обновлено в 07:10
Политика

Росгвардия предложила засекретить свои госзакупки

Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) предлагает засекретить свои закупки, сообщается на официальном портале нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 16:38
Музыка

Победа дочери Алсу на «Голосе» вызвала подозрения

По итогам зрительского голосования юная исполнительница набрала 56,5% голосов.
Обновлено в 04:09
Политика

Путин назвал главную тему возможных переговоров с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что не исключает встречи и переговоров с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес

Любовь Успенская заявила, что «место королевы шансона свободно»

Многих удивило её заявление о том, что теперь вакантное место «королевы шансона» свободно.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие

В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ

Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено вчера в 19:17
Политика

Медведев поручил наказать виновных в загрязнении нефти

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод "Дружба".
Обновлено в 07:23
Общество

В Пасху на Урал обрушится сильный снегопад

Обновлено в 05:19
Путешествия

Лодку Федора Конюхова сняли на видео

Пилоты военного самолета Чили сняли на видео российского путешественника Федора Конюхова, совершающего одиночный морской переход на весельной лодке "Акрос".
Обновлено в 02:55
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Крыму

Пять человек стали жертвами автоаварии в Симферопольском районе Крыма.
Обновлено в 00:45
Армия и оружие

ВКС РФ ракетами отразили попытку атаки боевиков на авиабазу в Сирии

Обновлено вчера в 09:17
Происшествия

Из шахты в ЛНР подняли тела всех погибших горняков

Спасатели подняли на поверхность тела всех 17 горняков, погибших при аварии в шахте «Схидкарбон» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
Обновлено в 07:52
Футбол

Агент Ташаева заявил, что футболист не собирается покидать «Спартак»

Агент полузащитника московского «Спартака» Алан Агузаров прокомментировал информацию, согласно которой в клубе намерены расстаться с его клиентом.
Обновлено в 08:59
Происшествия

В Красноярске горит оборонный завод «Красмаш»

На красноярском оборонном заводе «Красмаш», который входит в госкорпорацию «Роскосмос» и производит межконтинентальные ракеты «Синева» произошел пожар.
Обновлено вчера в 10:40
Армия и оружие

МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск

Обновлено в 06:33
Общество

Утвержден порядок проведения диспансеризации

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране был утвержден новый порядок проведения диспансеризации и профосмотров, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено вчера в 09:12
Футбол

Димитар Бербатов: «Погба не робот, почему главная проблема всегда именно в нем?»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов поддержал полузащитника «красных дьяволов» Поля Погба, которого критикуют за неудачные выступления в этом сезоне.
Обновлено в 08:41
Авто

Эксперты назвали признаки скорой поломки двигателя автомобиля

Если случилось так, что двигатель стал «съедать» его в непомерно больших объемах и, само собой, часто просить «добавки», то вам тоже стоит задуматься, а лучше – сразу обратиться в сервис и провести диагностику.
Обновлено в 04:45
Экономика

Канада выделила почти $7 млн на создание технологий в области геотермальной энергетики

Правительство Канады выделило $6,7 млн компании Eavor Technologies Inc. для разработки технологий генерации энергии из геотермальных источников.
Обновлено в 09:01
Кино

Хлоя Грэйс Морец сыграет в ремейке «Тома и Джерри»

Актриса Хлоя Грэйс Морец примет участие в полнометражном фильме «Том и Джерри». Об этом сообщил портал Collider.
Обновлено в 03:30
Политика

Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхте

Обновлено в 08:59
Политика

В Кремле прокомментировали приговор Бутиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что осуждённая в США российская гражданка Мария Бутина не могла совершить того, в чём её обвинили.
Обновлено в 02:49
Политика

Путин назвал обманом слова о реверсе газа на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина получает газ вдвое дороже, чем могла бы, а слова об украинском реверсе газа назвал чушью и обманом.
Обновлено в 08:27
Политика

Зеленский рассказал о действующих от его имени аферистах

Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал об аферистах, которые используют его имя.
Обновлено в 07:16
Космос

Накроет Землю тенью: Уфологи спрогнозировали появление Нибиру 28 апреля

По мнению уфологов, воскресенье Нибиру накроет Землю тенью и ледники положат конец всей жизни на планете.
Обновлено в 02:16
Общество

В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ

В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Хоккей

Состав сборной России на полуфинальный матч юниорского чемпионата мира

Назван состав сборной России на полуфинальный матч юниорского чемпионата мира по хоккею. Встреча состоится 27 апреля в Швеции.
Обновлено в 08:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Илон Маск
Американский инженер
Американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор; долларовый миллиардер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное