Экономика
Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе TeslaRT на русском вчера в 19:34
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях без «предварительного одобрения».
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Bloomberg: глава Tesla и биржевой регулятор США урегулируют спор о твитах без суда
Коммерсантъвчера в 20:15
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Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
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В Москве произошел пожар в строящемся здании Следственного комитета
Небольшое возгорание произошло в субботу в строящемся здании Следственного комитета в Техническом переулке в Москве.
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Мост унесло в Заполярье во время ледохода на реке Кола
В поселке Шонгуй (Кольский район, Мурманская область) во время ледохода на реке Кола снесло временный мост, который был построен Северным флотом и соединял две части поселка на разных берегах.
Обновлено в 06:35
Политика
Пушков оценил идею Путина об упрощенной выдаче паспортов украинцам
Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление Владимира Путина о том, что в будущем упрощенный порядок получения российского гражданства могут распространить на всех жителей Украины.
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Росгвардия предложила засекретить свои госзакупки
Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) предлагает засекретить свои закупки, сообщается на официальном портале нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 16:38
Музыка
Победа дочери Алсу на «Голосе» вызвала подозрения
По итогам зрительского голосования юная исполнительница набрала 56,5% голосов.
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Путин назвал главную тему возможных переговоров с Зеленским
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что не исключает встречи и переговоров с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Шоу-бизнес
Любовь Успенская заявила, что «место королевы шансона свободно»
Многих удивило её заявление о том, что теперь вакантное место «королевы шансона» свободно.
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Армия и оружие
В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ
Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
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Медведев поручил наказать виновных в загрязнении нефти
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод "Дружба".
Обновлено в 07:23
Общество
В Пасху на Урал обрушится сильный снегопад
Обновлено в 05:19
Путешествия
Лодку Федора Конюхова сняли на видео
Пилоты военного самолета Чили сняли на видео российского путешественника Федора Конюхова, совершающего одиночный морской переход на весельной лодке "Акрос".
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Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Крыму
Пять человек стали жертвами автоаварии в Симферопольском районе Крыма.
Обновлено в 00:45
Армия и оружие
ВКС РФ ракетами отразили попытку атаки боевиков на авиабазу в Сирии
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
Из шахты в ЛНР подняли тела всех погибших горняков
Спасатели подняли на поверхность тела всех 17 горняков, погибших при аварии в шахте «Схидкарбон» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
Обновлено в 07:52
Футбол
Агент Ташаева заявил, что футболист не собирается покидать «Спартак»
Агент полузащитника московского «Спартака» Алан Агузаров прокомментировал информацию, согласно которой в клубе намерены расстаться с его клиентом.
Обновлено в 08:59
Происшествия
В Красноярске горит оборонный завод «Красмаш»
На красноярском оборонном заводе «Красмаш», который входит в госкорпорацию «Роскосмос» и производит межконтинентальные ракеты «Синева» произошел пожар.
Обновлено вчера в 10:40
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МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск
Обновлено в 06:33
Общество
Утвержден порядок проведения диспансеризации
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране был утвержден новый порядок проведения диспансеризации и профосмотров, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено вчера в 09:12
Футбол
Димитар Бербатов: «Погба не робот, почему главная проблема всегда именно в нем?»
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов поддержал полузащитника «красных дьяволов» Поля Погба, которого критикуют за неудачные выступления в этом сезоне.
Обновлено в 08:41
Авто
Эксперты назвали признаки скорой поломки двигателя автомобиля
Если случилось так, что двигатель стал «съедать» его в непомерно больших объемах и, само собой, часто просить «добавки», то вам тоже стоит задуматься, а лучше – сразу обратиться в сервис и провести диагностику.
Обновлено в 04:45
Экономика
Канада выделила почти $7 млн на создание технологий в области геотермальной энергетики
Правительство Канады выделило $6,7 млн компании Eavor Technologies Inc. для разработки технологий генерации энергии из геотермальных источников.
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Кино
Хлоя Грэйс Морец сыграет в ремейке «Тома и Джерри»
Актриса Хлоя Грэйс Морец примет участие в полнометражном фильме «Том и Джерри». Об этом сообщил портал Collider.
Обновлено в 03:30
Политика
Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхте
Обновлено в 08:59
Политика
В Кремле прокомментировали приговор Бутиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что осуждённая в США российская гражданка Мария Бутина не могла совершить того, в чём её обвинили.
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Политика
Путин назвал обманом слова о реверсе газа на Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что Украина получает газ вдвое дороже, чем могла бы, а слова об украинском реверсе газа назвал чушью и обманом.
Обновлено в 08:27
Политика
Зеленский рассказал о действующих от его имени аферистах
Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал об аферистах, которые используют его имя.
Обновлено в 07:16
Космос
Накроет Землю тенью: Уфологи спрогнозировали появление Нибиру 28 апреля
По мнению уфологов, воскресенье Нибиру накроет Землю тенью и ледники положат конец всей жизни на планете.
Обновлено в 02:16
Общество
В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ
В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Хоккей
Состав сборной России на полуфинальный матч юниорского чемпионата мира
Назван состав сборной России на полуфинальный матч юниорского чемпионата мира по хоккею. Встреча состоится 27 апреля в Швеции.
Обновлено в 08:20