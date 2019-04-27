Экономика
Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе TeslaRT на русском вчера в 19:34
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях без «предварительного одобрения».
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Bloomberg: глава Tesla и биржевой регулятор США урегулируют спор о твитах без суда
Коммерсантъвчера в 20:15
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В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов
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В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ
В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
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Зеленский рассказал об использующих его имя аферистах
Обновлено в 07:30
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В Красноярске горит оборонный завод «Красмаш»
На красноярском оборонном заводе «Красмаш», который входит в госкорпорацию «Роскосмос» и производит межконтинентальные ракеты «Синева» произошел пожар.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о том, что российский лидер Владимир Путин работает вместо того, чтобы спать.
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В этом году Великая суббота выпадает на 27 апреля. Этот день станет последним испытанием для православных верующих.
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В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец
В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
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Сын Лукашенко покорил девушек внешним видом
Пользователи социальных сетей, в основном девушки, поражены внешним видом третьего сына главы Белоруссии Александра Лукашенко — Николая.
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Оперативно прибывшие на место специалисты-взрывотехники ОМОН обследовали снаряды и установили, что это 16 миномётных мин калибра 50 мм советского производства военных.
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Начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко уличил Киев в подготовке провокаций.
Обновлено в 07:01