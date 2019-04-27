Экономика

Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе TeslaRT на русском вчера в 19:34

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях без «предварительного одобрения».
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Илон Маск пообещал не раскрывать в «Твиттере» секреты Tesla

Life.ru06:02

Власти США составили список запретных тем для общения Маска в Twitter

Инфо24вчера в 20:48

Маск сможет говорить о бизнесе Tesla только через юристов

Экономика сегоднявчера в 20:09

Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе Tesla

RT на русскомвчера в 19:34

Илон Маск пообещал регуляторам больше не раскрывать важные сведения о Tesla

ТАССвчера в 18:53

SEC назвала нуждающиеся в согласовании темы для записей Маска в Twitter

РБКвчера в 18:27

Bloomberg: глава Tesla и биржевой регулятор США урегулируют спор о твитах без суда

Коммерсантъвчера в 20:15
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 07:45, Ашберн
Автоспорт

Квят показал шестое время на третьей тренировке Гран-при Азербайджана

Обновлено в 07:32
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Обновлено в 07:35
Политика

Путин назвал заявления о реверсе газа на Украине «чушью и обманом»

Без транзита российского газа Украина не сможет заниматься реверсом газа, заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.
Обновлено в 06:47
Музыка

На шоу «Голос. Дети» началась проверка после победы дочери Алсу

Проверка началась в ночь на субботу, причины ее пока неизвестны, пишет Газета.ру.
Обновлено в 05:44
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено вчера в 14:33
Политика

Путин не исключил возможности встречи с Зеленским

Президент России Владимир Путин не исключил возможности переговоров с избранным украинским главой государства Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:19
Игры

В Sony рассказали, когда ждать PlayStation 5

Обновлено в 06:06
Футбол

Погба согласовал условия контракта с «Реалом»

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба согласовал контракт с мадридским "Реалом", передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:14
Происшествия

В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»

В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено вчера в 12:56
Футбол

Адвокат Кокорина-младшего: прокурор может попросить 5 лет лишения свободы

Обновлено в 04:56
Общество

На Урал идет непогода с сильным ветром, дождем и снегом

Порывы ветра в отдельных районах до 18 м / с. В Свердловской области 28 апреля ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега, днем на крайнем юге с дождем.
Обновлено в 07:20
Политика

«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным и произошло через частную компанию «Самаратранснефть-терминал».
Обновлено вчера в 11:01
Кино

Эмилия Кларк в образе Джона Сноу попыталась найти Стену в Нью-Йорке

Обновлено в 05:37
Наука

В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов

В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Общество

В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ

В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Политика

Зеленский рассказал об использующих его имя аферистах

Обновлено в 07:30
Происшествия

Адвокат рассказал о праве экс-майора Евсюкова на смягчение режима

Обновлено в 04:08
Происшествия

В Красноярске горит оборонный завод «Красмаш»

На красноярском оборонном заводе «Красмаш», который входит в госкорпорацию «Роскосмос» и производит межконтинентальные ракеты «Синева» произошел пожар.
Обновлено вчера в 10:40
Политика

Песков пошутил, что Путин работает вместо сна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о том, что российский лидер Владимир Путин работает вместо того, чтобы спать.
Обновлено в 03:39
Религия

Великая суббота перед Пасхой стала последним испытанием для верующих

В этом году Великая суббота выпадает на 27 апреля. Этот день станет последним испытанием для православных верующих.
Обновлено вчера в 17:05
Общество

Роснефть всю ответственность за грязную нефть возложила на Транснефть

Роснефть не собирается платить штрафы за грязную нефть, которая оказалась в нефтепроводе «Дружба», если вдруг получатели предъявят претензии – в компании считают, что всю ответственность несет Транснефть.
Обновлено в 07:10
Политика

В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец

В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42
Политика

Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет простил избранного президента Украины Владимира Зеленского за сравнение томоса об автокефалии с "термосом".
Обновлено в 05:20
Происшествия

На Шри-Ланке задержали трех человек с килограммом взрывчатки

Три человека со взрывчаткой задержаны недалеко от железнодорожной станции в шри-ланкийской столице Коломбо.
Обновлено вчера в 16:03
Политика

Сын Лукашенко покорил девушек внешним видом

Пользователи социальных сетей, в основном девушки, поражены внешним видом третьего сына главы Белоруссии Александра Лукашенко — Николая.
Обновлено вчера в 12:56
Футбол

«Спартак» намерен расторгнуть контракт с Глушаковым

Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров выступил против гей-парадов

Обновлено в 02:34
Происшествия

Рядом с заправкой на Приморском шоссе нашли 16 миномётных мин

Оперативно прибывшие на место специалисты-взрывотехники ОМОН обследовали снаряды и установили, что это 16 миномётных мин калибра 50 мм советского производства военных.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие

Украина перебросила к границе ЛНР диверсантов и снайперов

Начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко уличил Киев в подготовке провокаций.
Обновлено в 07:01
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Американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор; долларовый миллиардер.
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