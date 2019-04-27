Экономика
Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе TeslaRT на русском вчера в 19:34
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях без «предварительного одобрения».
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Bloomberg: глава Tesla и биржевой регулятор США урегулируют спор о твитах без суда
Коммерсантъвчера в 20:15
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Названы самые надежные китайские автомобили в России
Эксперты портала «UsedCars» составили рейтинг самых надежных китайских автомобилей последнего времени.
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Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
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Обновлено вчера в 16:44
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При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
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«Транснефть» получила ответ на обвинения в загрязнении нефти
Первый заместитель гендиректора "СамараТрансНефть-терминал" Антон Томилов заявил, что информация об умышленном со стороны компании вбросе хлороорганики в трубопровод "Дружба" является некорректной.
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Москва и Подмосковье стали крупнейшими региональными рынками по продажам новых легковых автомобилей в 1 квартале 2019 года.
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Песков пошутил про сон и рабочий график Путина
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Футбол
Игроком «Фенербахче» интересуются «Спартак», «Зенит» и «Локомотив»
Агент Игор Митрески, который ранее играл за "Спартак", заявил, что игроком "Фенербахче" Эрифом Элмасом интересуются российские команды.
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