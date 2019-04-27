Экономика

Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе TeslaRT на русском вчера в 19:34

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях без «предварительного одобрения».
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Илон Маск пообещал не раскрывать в «Твиттере» секреты Tesla

Life.ru06:02

Илон Маск пообещал регуляторам больше не раскрывать важные сведения о Tesla

ТАССвчера в 18:53

Маск сможет говорить о бизнесе Tesla только через юристов

Экономика сегоднявчера в 20:09

Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе Tesla

RT на русскомвчера в 19:34

Bloomberg: глава Tesla и биржевой регулятор США урегулируют спор о твитах без суда

Коммерсантъвчера в 20:15

SEC назвала нуждающиеся в согласовании темы для записей Маска в Twitter

РБКвчера в 18:27

Власти США составили список запретных тем для общения Маска в Twitter

Инфо24вчера в 20:48
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 06:19, Ашберн
Музыка

Лобода отреагировала на результаты финала «Голос. Дети»

Обновлено в 03:02
Религия

В Иерусалиме христиане собираются в ожидании Благодатного огня

Обновлено вчера в 22:10
Политика

В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец

Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.
Обновлено в 02:38
Политика

Путин сказал, в каком случае не будет газоснабжения Украины

Украина покупает газ вдвое дороже, чем могла бы, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Обновлено в 05:06
Политика

Путин назвал главную тему возможных переговоров с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что не исключает встречи и переговоров с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:05
Политика

Путин раскрыл расходы на выдачу паспортов жителям Донбасса

Российский президент Владимир Путин рассказал, что расходы на выдачу паспортов РФ жителям Донбасса в течение нескольких лет составят около 100 миллиардов рублей.
Обновлено в 05:28
Футбол

Шалимов возглавит дубль «Спартака»

После 33-х туров чемпионата ФНЛ дубль московского клуба занимает 12-е место в турнирной таблице.
Обновлено в 06:08
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Гаджеты

Xiaomi готовит смартфон с процессором Snapdragon 730

Предполагается, что это будет аппарат среднего уровня и возможно он получит название Mi 9X.
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия

Полная ликвидация пожара на заводе «Красмаш» займёт весь день

Работы займут время до конца рабочего дня.
Обновлено в 02:27
Политика

Сын Лукашенко покорил девушек внешним видом

Пользователи социальных сетей, в основном девушки, поражены внешним видом третьего сына главы Белоруссии Александра Лукашенко — Николая.
Обновлено вчера в 12:56
Политика

Поклонская посоветовала Порошенко собирать вещи

Обновлено в 02:59
Политика

Росгвардия предложила засекретить свои госзакупки

Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) предлагает засекретить свои закупки, сообщается на официальном портале нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 16:38
Экономика

Россия и Казахстан планируют расширить сотрудничество на транспорте

Белозеров отметил, что по итогам первого квартала 2019 года транзитные перевозки между Казахстаном и Россией по сравнению с январем-мартом 2018 года выросли на 51%.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие

ВКС РФ ракетами отразили попытку атаки боевиков на авиабазу в Сирии

Обновлено вчера в 09:17
Авто

Названы самые надежные китайские автомобили в России

Эксперты портала «UsedCars» составили рейтинг самых надежных китайских автомобилей последнего времени.
Обновлено в 02:00
Происшествия

В ДТП в Крыму погибли пять человек

Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
Обновлено в 02:36
Гаджеты

Huawei прокомментировала скандал с водозащитой флагманского P30 Pro

Вице-президент мобильного подразделения Huawei Ли Сяолун (Li Xiaolong) рассказал, какие требования нужно соблюдать, чтобы P30 Pro не «умер» после купания в ванне.
Обновлено в 04:27
Происшествия

В Уфе нашли тела пропавших членов семьи в колодце

Правоохранители нашли в колодце на дачном участке в Уфе тела пяти членов семьи, которые пропали в декабре прошлого года, сообщил РИА Новости представитель МВД по Башкирии.
Обновлено в 05:20
Политика

Трамп призвал Россию и Китай избавиться от ядерного оружия

Президент США призвал все страны, в том числе Китай и Россию, избавиться от ядерного оружия. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на CNN.
Обновлено вчера в 03:06
Футбол

Райола отменил встречу по обсуждению нового контракта Погба

По информации The Sun, агент игрока Мино Райола отменил встречу с представителями "красных дьяволов", на которой стороны должны были обсудить детали нового контракта.
Обновлено в 04:15
Баскетбол

ЦСКА в восьмой раз подряд вышел в «Финал четырех» Евролиги

Обновлено вчера в 16:44
Происшествия

Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае

При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
Обновлено в 03:39
Политика

«Транснефть» получила ответ на обвинения в загрязнении нефти

Первый заместитель гендиректора "СамараТрансНефть-терминал" Антон Томилов заявил, что информация об умышленном со стороны компании вбросе хлороорганики в трубопровод "Дружба" является некорректной.
Обновлено вчера в 14:49
Автоспорт

Даниил Квят разбил болид в свой день рождения

Сегодня россиянин Даниил Квят, родившийся в Уфе, отмечает свой 25-й день рождения.
Обновлено вчера в 13:54
Гаджеты

Фото дня: печатная плата неизвестной видеокарты AMD, которая получит память GDDR6 и два восьмиконтактных разъёма дополнительного питания

Обновлено в 04:15
Кино

Кто из супергероев Marvel самый ценный

К выходу картины британская компания ThinkMoney провела исследование, в котором определила, кто является самым ценным из супергероев Marvel с финансовой точки зрения.
Обновлено в 05:09
Авто

Составлен рейтинг регионов РФ с самыми большими продажами новых авто

Москва и Подмосковье стали крупнейшими региональными рынками по продажам новых легковых автомобилей в 1 квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 10:10
Политика

Песков пошутил про сон и рабочий график Путина

Обновлено в 03:38
Футбол

Игроком «Фенербахче» интересуются «Спартак», «Зенит» и «Локомотив»

Агент Игор Митрески, который ранее играл за "Спартак", заявил, что игроком "Фенербахче" Эрифом Элмасом интересуются российские команды.
Обновлено в 03:58
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Американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор; долларовый миллиардер.
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