Экономика

Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе TeslaRT на русском вчера в 19:34

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях без «предварительного одобрения».
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Илон Маск не будет публиковать данные о Tesla без одобрения юристов

Дни2401:27

SEC назвала нуждающиеся в согласовании темы для записей Маска в Twitter

РБКвчера в 18:27

Маск сможет говорить о бизнесе Tesla только через юристов

Экономика сегоднявчера в 20:09

Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе Tesla

RT на русскомвчера в 19:34

Маск согласился не раскрывать без официального разрешения данные о работе Tesla

ТАССвчера в 18:53

Bloomberg: глава Tesla и биржевой регулятор США урегулируют спор о твитах без суда

Коммерсантъвчера в 20:15
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Авто

Новый Hyundai Tucson шокирует покупателей

Обновлено вчера в 03:24
Политика

Украинского мультимиллионера арестовали в Москве за взятку

Украинского бизнесмена Павла Климца арестовали в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 22:45
Политика

Отец Бутиной заявил, что она не будет оспаривать решение суда

Валерий Бутин, отец приговорённой в США к 18 месяцам тюрьмы Марии Бутиной, заявил, что россиянка не намерена оспаривать решение суда.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия

В ДТП в Крыму погибли шесть человек

Шесть человек погибли, двое пострадали в результате лобового столкновения иномарки и микроавтобуса в Симферопольском районе Крыма.
Обновлено в 00:50
Общество

«Дачную амнистию» продлят до 2022 года

Срок окончания «дачной амнистии» предложили продлить на три года — до 1 марта 2022 года.
Обновлено вчера в 07:30
Политика

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия

Из шахты в ЛНР после аварии подняли тела 13 горняков

Обновлено в 01:01
Музыка

После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов

В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 19:03
Политика

Путин заявил о возможности расширения проекта «Сахалин-2»

Россия рассматривает возможность расширения проекта по сжижению газа «Сахалин-2», заявил российский лидер Владимир Путин в ходе заседания круглого стола на форуме «Один пояс — один путь» в Пекине.
Обновлено в 00:58
Происшествия

Почему россиянке грозит 20 лет тюрьмы за пачку антидепрессантов

Жительница Екатеринбурга Дарья Беляева подозревается в контрабанде наркотиков из-за покупки в интернете польского антидепрессанта.
Обновлено вчера в 17:03
Экономика

Apple вела переговоры с Intel о покупке бизнеса по выпуску модемов

Apple вела переговоры с Intel о возможном приобретении части бизнеса Intel по выпуску модемов для смартфонов, сообщил ресурс The Wall Street Journal (WSJ).
Обновлено в 01:28
Политика

Госдеп распорядился вернуть детей американских дипломатов со Шри-Ланки

Госдепартамент США распорядился об отъезде со Шри-Ланке детей американских дипломатов, уровень опасности страны подняли до третьего уровня, при котором рекомендуется отказаться от поездки, сообщается на сайте американского внешнеполитического ведомства.
Обновлено вчера в 21:15
Армия и оружие

Отряд кораблей ТОФ отработал элемент учений «Морское взаимодействие»

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) по пути в китайский порт Циндао отработал элементы предстоящих учений "Морское взаимодействие".
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия

В МЧС назвали возможную причину пожара на заводе «Красмаш»

Обновлено в 00:36
Автоспорт

Даниил Квят попал в аварию на второй тренировке Formula-1 в Баку

Неудачи российского гонщика F-1 Даниила Квята начались еще в самом начале – пилот потерял около часа в начале второй сессии из-за проблем с усилителем рулевого управления.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия

В страшном ДТП под Омском погибли 4 человека

Жуткая авария случилась сегодня ночью под Омском. Все произошло на улице Красноярский тракт, в районе завода «Пластмасс» на окраине города.
Обновлено в 00:09
Политика

Путин упростил получение российских паспортов для жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ДНР и ЛНР.
Обновлено 24 апреля в 08:17
Политика

Киевский суд открыл дело о запрете Порошенко на выезд за границу

Производство по делу открыто по иску блогера Александра Дубинского, который просит суд "запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после парламентских и президентских выборов", отмечается в сообщении суда.
Обновлено в 01:15
Политика

Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу

Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 08:37
Экономика

В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено вчера в 12:28
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено вчера в 03:51
Религия

В Иерусалиме христиане собираются в ожидании Благодатного огня

Обновлено вчера в 22:10
Происшествия

Три человека погибли в результате ДТП в Татарстане

ДТП с участием автомобиля Opel в Буинском районе Татарстана унесло жизни трех человек, еще один госпитализирован.
Обновлено в 01:31
Авто

Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta

Обновлено 25 апреля в 06:50
Хоккей

«Каролина» обыграла «Айлендерс» и повела в серии

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников не принимал участия в матче так как восстанавливается после сотрясения мозга, которое он получил во время драки с российским форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным в третьем матче первого раунда плей-офф.
Обновлено в 00:30
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Писатель Дмитрий Быков рассказал о коме и о Боге

Обновлено вчера в 02:17
Происшествия

На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки

Обновлено вчера в 23:56
Финансы

ЦБ в третий раз не стал менять ключевую ставку

Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу оставил ключевую ставку на уровне 7,75%, но допустил ее снижение уже на следующем заседании – в июне.
Обновлено вчера в 06:30
Технологии

На побережье Франции выброшены несколько сотен мертвых дельфинов

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Футбол

Реконструкция стадиона «Торпедо» обойдется в 6-8 миллиардов рублей

Ориентировочные сроки строительства стадиона — 2,5 года с начала стройки.
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Комиссия по ценным бумагам и биржам
Агентство правительства США является главным органом, осуществляющим функции надзора и регулирования американского рынка ценных бумаг. Комиссия была создана в 1934 г. при президенте Рузвельте. Целью создания Комиссии было восстановление доверия инвесторов к фондовому рынку в период Великой депрессии. Первым председателем SEC стал Джозеф Кеннеди, отец будущего президента страны Джона Кеннеди.
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