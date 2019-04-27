Экономика

Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе TeslaRT на русском вчера в 19:34

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях без «предварительного одобрения».
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Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе Tesla

RT на русскомвчера в 19:34

Bloomberg: глава Tesla и биржевой регулятор США урегулируют спор о твитах без суда

Коммерсантъвчера в 20:15

Маск сможет говорить о бизнесе Tesla только через юристов

Экономика сегоднявчера в 20:09

Илон Маск не будет публиковать данные о Tesla без одобрения юристов

Дни2401:27

Илон Маск пообещал регуляторам больше не раскрывать важные сведения о Tesla

ТАССвчера в 18:53

SEC назвала нуждающиеся в согласовании темы для записей Маска в Twitter

РБКвчера в 18:27

Власти США составили список запретных тем для общения Маска в Twitter

Инфо24вчера в 20:48
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Политика

Песков пошутил, что Путин работает вместо сна

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Музыка

Дочь Алсу победила в проекте «Голос. Дети»

Вместе с Микеллой Абрамовой за звание победителя сезона в финале боролись также Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Ержан Максим, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер.
Обновлено вчера в 17:16
Происшествия

Пожар на территории завода «Красмаш» ликвидирован

Пожар на территории завода «Красмаш» (входит в корпорацию «Роскосмос») ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 21:55
Футбол

Игор Митрески: «Играл за „Спартак“ в худшее для клуба время за всю его современную историю»

Бывший защитник «Спартака» и сборной Македонии, а ныне скаут Игор Митрески вспомнил тяжелые времена красно-белых, рассказал о тренерских методах Чернышова, издевательствами над «приезжими» на тренировках, своей работе скаутом.
Обновлено в 02:13
Экономика

Медведев поручил ведомствам найти место для мусора

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что для реализации национальных проектов необходимо, чтобы Минприроды, Минстрой, Минфин, Минэкономразвития и Роспотребнадзором до 17 мая решили организацию в регионах новых площадок для мусора.
Обновлено в 04:26
Авто

Умелец создал ювелирную модель Ford Escort

Ювелирная модель Ford Escort базируется на основе раллийного спорткара Ari Vatenen Ford Escort Mk2 выпуска конца 1970-х годов.
Обновлено в 02:19
Авто

Opel возобновит выпуск автомобилей в России уже летом этого года

Компания Opel начнет возвращение на российский рынок с самого верного шага — старта локализованного производства и выпуска автомобилей коммерческого сегмента.
Обновлено в 02:23
Авто

Hyundai обновит кроссовер Tucson

Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
Обновлено 25 апреля в 13:21
Происшествия

Полковник ФСБ арестован по делу о крупных взятках

Обновлено вчера в 06:20
Происшествия

В Хабаровском крае упал самолет Як-18

Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае, в результате происшествия погибли два человека.
Обновлено в 02:44
Политика

В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

В Уфе следователи устанавливают обстоятельства исчезновения семьи из пяти человек.
Обновлено вчера в 14:33
Шоу-бизнес

Ирина Салтыкова: Юлию Началову раздражало вмешательство в ее здоровье

Певицу Юлию Началову очень раздражало вмешательство знакомых и друзей в ее здоровье, говорит ее подруга Ирина Салтыкова.
Обновлено в 02:29
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Экс-майору Евсюкову после десяти лет заключения могут смягчить режим

Обновлено вчера в 21:04
Армия и оружие

Иранские силы в Сирии не приближались к Голанам, заявил Лаврентьев

Иран, несмотря на решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля, выполняет свои обещания и не подводил силы в Сирии к границе с еврейским государством в районе Голан, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
Обновлено в 04:12
Общество

В США более 100 священников подозреваются в домогательствах к детям

Архиепархия Нью-Йорка опубликовала список из 120 священнослужителей, обвиненных в сексуальном насилии или в хранении порнографии.
Обновлено в 00:47
Политика

Daimler не смог объяснить наличие лимузинов Mercedes у Ким Чен Ына

В германском концерне Daimler удивились, узнав о люксовых автомобилях Mercedes в автопарке главы КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 13:08
Политика

Песков прокомментировал предложение Трампа по ядерному разоружению

Напомним, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал идею президента США Дональда Трампа о необходимости уничтожения ядерного оружия.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП в Крыму

В результате ДТП с участием микроавтобуса и иномарки в Симферопольском районе Крыма погибли шесть человек, пострадали двое.
Обновлено в 02:12
Культура

Умер художник-постановщик сериала «Бригада» Валерий Филиппов

Народный художник России Валерий Филиппов умер 26 апреля, сообщает Союз кинематографистов РФ.
Обновлено вчера в 09:12
Происшествия

Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе

Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
Обновлено вчера в 14:20
Армия и оружие

Фото столкновения авиабомб в воздухе появилось в Сети

Как можно заметить на опубликованных в Сети фотографиях, во время выполнения учебно-боевой задачи отечественные истребители-бомбардировщики Су-34 провели сброс авиабомб ОФАБ-500ШР, которые после столкновения в воздухе взорвались.
Обновлено вчера в 04:51
Политика

Росгвардия хочет засекретить свои госзакупки

Сферу своей деятельности Росгвардия обозначает как «обеспечение государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина».
Обновлено вчера в 22:04
Политика

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия

Итальянец попытался выйти из летящего самолёта

Житель Италии, летевший рейсом авиакомпании EasyJet из Лондона в Пизу, попытался открыть аварийный выход из самолёта на высоте девяти километров.
Обновлено вчера в 07:56
Хоккей

Третьяк считает, что Малкину и Овечкину не стоит играть в одном звене в сборной России

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил мнение, что форвардам Александру Овечкину и Евгению Малкину не стоит выступать в одном звене на чемпионате мира.
Обновлено в 04:36
Происшествия

В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»

В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено вчера в 12:56
Путешествия

Лодку Федора Конюхова сняли на видео

Пилоты военного самолета Чили сняли на видео российского путешественника Федора Конюхова, совершающего одиночный морской переход на весельной лодке "Акрос".
Обновлено в 02:55
Политика

Украинцам могут упростить получение российского гражданства

Россия думает о том, чтобы упростить порядок предоставления российского гражданства для всех граждан Украины, заявил президент Владимир Путин.
Обновлено в 04:39
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Комиссия по ценным бумагам и биржам
Агентство правительства США является главным органом, осуществляющим функции надзора и регулирования американского рынка ценных бумаг. Комиссия была создана в 1934 г. при президенте Рузвельте. Целью создания Комиссии было восстановление доверия инвесторов к фондовому рынку в период Великой депрессии. Первым председателем SEC стал Джозеф Кеннеди, отец будущего президента страны Джона Кеннеди.
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