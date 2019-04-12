Экономика

Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе TeslaRT на русском вчера в 19:34

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях без «предварительного одобрения».
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Илон Маск дал обязательство согласовывать свои твиты о работе Tesla с юристами

Эхо Москвы12:04

Bloomberg: глава Tesla и биржевой регулятор США урегулируют спор о твитах без суда

Коммерсантъвчера в 20:15

SEC назвала нуждающиеся в согласовании темы для записей Маска в Twitter

РБКвчера в 18:27

Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе Tesla

RT на русскомвчера в 19:34

Илон Маск пообещал регуляторам больше не раскрывать важные сведения о Tesla

ТАССвчера в 18:53

Маск сможет говорить о бизнесе Tesla только через юристов

Экономика сегоднявчера в 20:09

Власти США составили список запретных тем для общения Маска в Twitter

Инфо24вчера в 20:48
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Происшествия

Шестилетний мальчик умер после катания с горки

Обновлено в 10:24
Политика

Глава Минэнерго создал комиссию по проверке нефти в «Дружбе»

Министр энергетики Александр Новак, следуя поручению председателя правительства Дмитрия Медведева, учредил межведомственную комиссию по расследованию загрязнения нефти, поданной в нефтепровод «Дружба».
Обновлено в 12:03
Музыка

В шоу «Голос. Дети» победила дочь Алсу

В финале шоу Микелла спела композицию Дианы Гурцкой «Ты здесь», песню Эминема и Рианы «Love the Way You Lie».
Обновлено вчера в 17:45
Религия

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию вел телеканал НТВ.
Обновлено в 07:54
Космос

Запуск корабля Dragon с грузом для МКС перенесен на 1 мая

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с кораблем Dragon и грузом, предназначенным для экипажа Международной космической станции (МКС), перенесен на 1 мая.
Обновлено в 11:11
Путешествия

Лодку Федора Конюхова сняли на видео

Пилоты военного самолета Чили сняли на видео российского путешественника Федора Конюхова, совершающего одиночный морской переход на весельной лодке "Акрос".
Обновлено в 02:55
Культура

Известный российский певец выступил на кемеровском корпоративе

На корпоративе одной из кемеровских компаний выступил советский и российский певец Александр Розенбаум, а информация об этом попала в соцсети.
Обновлено в 05:59
Кино

Netflix внезапно закрыл сериал «Диета из Санта-Клариты»

Напомним, что ранее была внезапно закрыта еще одна разухабистая сплэттер-комедия - "Эш против зловещих мертвецов".
Обновлено в 10:36
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана

Финский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации четвертого этапа чемпионата - Гран-при Азербайджана.
Обновлено в 11:22
Политика

Зеленский рассказал о действующих от его имени аферистах

Обновлено в 07:16
Футбол

Динамо — Ахмат 0:0 (1-й тайм)

Если есть проблемы с мотивацией, нужно заканчивать с футболом.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес

Отец супруги Сосо Павлиашвили пытался разрушить их отношения

Обновлено в 10:30
Политика

Путин назвал основные вопросы к Зеленскому

Президент России Владимир Путин назвал основные вопросы, которые ему хотелось бы обсудить с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:52
Космос

Юджин Шумейкер: единственный человек, которого похоронили на Луне

Юджин Шумейкер считается отцом-основателем астрогеологии, и NASA вознаградило его за годы работы, отправив его прах на Луну.
Обновлено в 06:59
Авто

Стали известны регионы РФ, где чаще всего покупают новые автомобили

В первом квартале россияне приобрели 323 тысячи легковых автомобилей Москва стала лидером по числу проданных за первые три месяца 2019 года легковых автомобилей, свидетельствуют данные Автостата.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о «срывании погон» курсантами ВДВ

Как заявили в Минобороны, в результате проверки удалось установить пятерых курсантов, которые, не зная нормативных документов ведомства о правилах ношения военной формы одежды, проявили свое недовольство из-за слухов об отмене погон небесного цвета на обмундировании.
Обновлено в 11:43
Политика

В Раде заявили об угрозе экологической катастрофы на Украине

Депутат украинского парламента Сергей Шахов заявил, что на ряде украинских предприятий существует реальная угроза экологической катастрофы.
Обновлено в 03:25
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Общество

СМИ: к накрутке голосов за дочь Алсу могут быть причастны военные

Несколько telegram-каналов сообщили, что отец конкурсантки супруг певицы Алсу бизнесмен Ян Абрамов прислал в воинские части Екатеринбурга три тысячи сим-карт, с которых отправлялись голоса.
Обновлено в 09:39
Происшествия

Пять человек пострадали в результате ДТП в Ленобласти

Автомобиль Fiat столкнулся с Volkswagen Jetta, пострадали водитель Fiat и ее пассажир (12-летняя девочка), в Volkswagen пострадали три человека.
Обновлено в 11:37
Кино

Из-за переноса премьеры последней части «Мстителей» этот уикенд для кинотеатров РФ станет самым провальным в году

В России премьера отложена до понедельника. Большинство российских кинотеатров работают последние дни при пустых или полупустых залах.
Обновлено в 03:30
Спорт

Британский бегун обвинил всех легкоатлетов в применении допинга

Британский бегун Гай Лермонт заявил, что большинство легкоатлетов принимают запрещенные препараты.
Обновлено в 11:16
Кино

Скончалась актриса Элина Быстрицкая

Умерла актриса театра и кино, Народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Об этом стало известно сегодня, 26 апреля.
Обновлено вчера в 03:41
Шоу-бизнес

Идрис Эльба женился на модели Сабрине Даур

Британский актер Идрис Эльба и модель Сабрина Даур поженились. Свадебная церемония прошла в Марокко.
Обновлено в 11:35
Происшествия

В Париже задержаны 11 человек во время протестов «жёлтых жилетов»

Обновлено в 11:30
Политика

Росгвардия хочет засекретить свои госзакупки

В Росгвардии изъявили желание сделать свои государственные закупки засекреченными.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес

Дочь Началовой дала интервью Малахову

Дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина дала интервью телеведущему Андрею Малахову. Об этом сообщает телеканал "Россия 1".
Обновлено в 08:22
Футбол

«Анжи» и «Ростов» не смогли выявить победителя в матче РПЛ

Махачкалинский "Анжи" сыграли вничью с "Ростовом" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:51
Политика

СМИ нашли Зеленского в запретном для журналистов турецком отеле

Обновлено в 12:00
Общество

В России утвержден новый порядок проведения диспансеризации

Новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 09:01
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Американский инженер
Американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор; долларовый миллиардер.
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