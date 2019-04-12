Экономика
Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе TeslaRT на русском вчера в 19:34
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях без «предварительного одобрения».
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Bloomberg: глава Tesla и биржевой регулятор США урегулируют спор о твитах без суда
Коммерсантъвчера в 20:15
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В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию вел телеканал НТВ.
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Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с кораблем Dragon и грузом, предназначенным для экипажа Международной космической станции (МКС), перенесен на 1 мая.
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Путешествия
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Пилоты военного самолета Чили сняли на видео российского путешественника Федора Конюхова, совершающего одиночный морской переход на весельной лодке "Акрос".
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Если есть проблемы с мотивацией, нужно заканчивать с футболом.
Обновлено в 12:10
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Путин назвал основные вопросы к Зеленскому
Президент России Владимир Путин назвал основные вопросы, которые ему хотелось бы обсудить с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Обновлено в 06:59
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Стали известны регионы РФ, где чаще всего покупают новые автомобили
В первом квартале россияне приобрели 323 тысячи легковых автомобилей Москва стала лидером по числу проданных за первые три месяца 2019 года легковых автомобилей, свидетельствуют данные Автостата.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о «срывании погон» курсантами ВДВ
Как заявили в Минобороны, в результате проверки удалось установить пятерых курсантов, которые, не зная нормативных документов ведомства о правилах ношения военной формы одежды, проявили свое недовольство из-за слухов об отмене погон небесного цвета на обмундировании.
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В Раде заявили об угрозе экологической катастрофы на Украине
Депутат украинского парламента Сергей Шахов заявил, что на ряде украинских предприятий существует реальная угроза экологической катастрофы.
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Несколько telegram-каналов сообщили, что отец конкурсантки супруг певицы Алсу бизнесмен Ян Абрамов прислал в воинские части Екатеринбурга три тысячи сим-карт, с которых отправлялись голоса.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Пять человек пострадали в результате ДТП в Ленобласти
Автомобиль Fiat столкнулся с Volkswagen Jetta, пострадали водитель Fiat и ее пассажир (12-летняя девочка), в Volkswagen пострадали три человека.
Обновлено в 11:37
Кино
Из-за переноса премьеры последней части «Мстителей» этот уикенд для кинотеатров РФ станет самым провальным в году
В России премьера отложена до понедельника. Большинство российских кинотеатров работают последние дни при пустых или полупустых залах.
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Спорт
Британский бегун обвинил всех легкоатлетов в применении допинга
Британский бегун Гай Лермонт заявил, что большинство легкоатлетов принимают запрещенные препараты.
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Британский актер Идрис Эльба и модель Сабрина Даур поженились. Свадебная церемония прошла в Марокко.
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Махачкалинский "Анжи" сыграли вничью с "Ростовом" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает РИА "Новости".
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Общество
В России утвержден новый порядок проведения диспансеризации
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