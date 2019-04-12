Экономика
Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе TeslaRT на русском вчера в 19:34
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях без «предварительного одобрения».
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Bloomberg: глава Tesla и биржевой регулятор США урегулируют спор о твитах без суда
Коммерсантъвчера в 20:15
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Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
Обновлено вчера в 14:33
Культура
Документальный фильм про шоу «Голос. Дети» снял с эфира Первый канал
Обычно, после окончания шоу, на следующий день Первый канал всегда показывал подобные произведения документального искусства.
Обновлено в 04:48
Политика
Поток граждан Украины в Крым в связи с праздниками вырос в два раза
Число граждан Украины, пересекающих российско-украинскую границу в пунктах пропуска в Крыму вырос в два раза, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе погрануправления по региону.
Обновлено в 12:41
Здоровье
Названы причины рака легких у некурящих людей
Основными причинами возникновения рака легких у людей, по мнению ученых, является загрязнение воздуха, воздействие на организм вредных веществ на производстве и пассивное курение.
Обновлено вчера в 12:21
Наука
Ученые назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти
Выяснилось, что те у кого в организме регистрировали повышенное содержание ПХБ (полихлорированные бифенилы) умирали на 50% чаще — особенно от сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 12:11
Религия
Готовящимся к Пасхе напомнили, как себя вести в Великую субботу
Что нужно делать в Великую субботу, а что нельзя – ответы на популярные вопросы прихожан дал настоятель храма Сергия Радонежского в Крапивниках, протоиерей Александр (Абрамов), его слова приводит «Вечерняя Москва».
Обновлено в 06:35
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, передает Reuters.
Обновлено в 08:08
Хоккей
Российские хоккеисты вышли в финал юниорского чемпионата мира
Обновлено в 12:37
Авто
Стали известны регионы РФ, где чаще всего покупают новые автомобили
Москва и Подмосковье стали крупнейшими региональными рынками по продажам новых легковых автомобилей в 1 квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 10:10
Политика
Путин прокомментировал санкции США против Ирана
Неизвестно, как мировой энергетический рынок отреагирует на санкции США против Ирана, считает российский лидер Владимир Путин.
Обновлено в 05:29
Технологии
Хакеры раскрыли секретные документы о блокировке Telegram
Хакеры из проекта Digital Revolution рассекретили архив с перепиской сотрудников компании 0day technologies, которая занимается выполнением госзаказов на блокировки в рунете.
Обновлено в 10:32
Политика
Умер бывший глава Хакасии Алексей Лебедь
В возрасте 64 лет умер бывший глава Республики Хакасия—председатель правительства республики (1997—2009) Алексей Лебедь.
Обновлено в 12:38
Музыка
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено в 08:56
Политика
Глава Минэнерго РФ создал комиссию по делу о качестве нефти в «Дружбе»
По поручению председателя правительства Дмитрия Медведева министр энергетики Александр Новак своим приказом создал межведомственную комиссию по проверке нарушения показателей качества нефти в трубопроводе "Дружба".
Обновлено в 12:03
Общество
Студенты ВШЭ потребовали снести памятник Дзержинскому
Студенты ВШЭ в Москве потребовали снести памятник председателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, который установлен на территории здания вуза на Шаболовке.
Обновлено вчера в 14:36
Политика
«Обида на Путина»: Лукашенко сбежал с важной встречи
Некоторые уверены, что спешный отъезд политика связан с обидой на Владимира Путина.
Обновлено в 03:48
Культура
Яна Рудковская призвала людей прекратить травлю дочери Алсу
Информационный портал «Супер.ру» сообщает, что Рудковская назвала произошедшее вокруг победы дочери Алсу отвратительным.
Обновлено в 13:29
Политика
Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины
Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
Спорт
Щербакова сделала четверной флип на тренировке
Обновлено в 12:43
Происшествия
Экс-консул Эквадора в Британии прокомментировал арест Ассанжа
Бывший консул Эквадора в Великобритании Фидель Нарваез прокомментировал решение эквадорских властей лишить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа убежища, а также арест журналиста полицией.
Обновлено в 13:14
Политика
Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет простил избранного президента Украины Владимира Зеленского за сравнение томоса об автокефалии с "термосом".
Обновлено в 05:20
Авто
В России «серые» автомобили Volkswagen пустили под пресс
Еще не утихли страсти по поводу последних скандальных событий с дизельгейтом, как всплыла новая афера Volkswagen с продажей несертифицированных автомобилей.
Обновлено в 08:53