Экономика

Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе TeslaRT на русском вчера в 19:34

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях без «предварительного одобрения».
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Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе Tesla

RT на русскомвчера в 19:34

Bloomberg: глава Tesla и биржевой регулятор США урегулируют спор о твитах без суда

Коммерсантъвчера в 20:15

Маск сможет говорить о бизнесе Tesla только через юристов

Экономика сегоднявчера в 20:09

Илон Маск дал обязательство согласовывать свои твиты о работе Tesla с юристами

Эхо Москвы12:04

Илон Маск пообещал регуляторам больше не раскрывать важные сведения о Tesla

ТАССвчера в 18:53

SEC назвала нуждающиеся в согласовании темы для записей Маска в Twitter

РБКвчера в 18:27

Власти США составили список запретных тем для общения Маска в Twitter

Инфо24вчера в 20:48
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Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»

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Происшествия

Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета

Обновлено в 12:09
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В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено вчера в 14:33
Культура

Документальный фильм про шоу «Голос. Дети» снял с эфира Первый канал

Обычно, после окончания шоу, на следующий день Первый канал всегда показывал подобные произведения документального искусства.
Обновлено в 04:48
Политика

Поток граждан Украины в Крым в связи с праздниками вырос в два раза

Число граждан Украины, пересекающих российско-украинскую границу в пунктах пропуска в Крыму вырос в два раза, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе погрануправления по региону.
Обновлено в 12:41
Спорт

Гимнастка Аверина победила в многоборье на этапе Кубка мира в Баку

Обновлено в 13:11
Здоровье

Названы причины рака легких у некурящих людей

Основными причинами возникновения рака легких у людей, по мнению ученых, является загрязнение воздуха, воздействие на организм вредных веществ на производстве и пассивное курение.
Обновлено вчера в 12:21
Наука

Ученые назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти

Выяснилось, что те у кого в организме регистрировали повышенное содержание ПХБ (полихлорированные бифенилы) умирали на 50% чаще — особенно от сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 12:11
Религия

Готовящимся к Пасхе напомнили, как себя вести в Великую субботу

Что нужно делать в Великую субботу, а что нельзя – ответы на популярные вопросы прихожан дал настоятель храма Сергия Радонежского в Крапивниках, протоиерей Александр (Абрамов), его слова приводит «Вечерняя Москва».
Обновлено в 06:35
Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, передает Reuters.
Обновлено в 08:08
Хоккей

Российские хоккеисты вышли в финал юниорского чемпионата мира

Обновлено в 12:37
Авто

Стали известны регионы РФ, где чаще всего покупают новые автомобили

Москва и Подмосковье стали крупнейшими региональными рынками по продажам новых легковых автомобилей в 1 квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 10:10
Автоспорт

Квят показал на Гран-при Азербайджана лучший результат сезона

Обновлено в 11:19
Политика

Путин прокомментировал санкции США против Ирана

Неизвестно, как мировой энергетический рынок отреагирует на санкции США против Ирана, считает российский лидер Владимир Путин.
Обновлено в 05:29
Технологии

Хакеры раскрыли секретные документы о блокировке Telegram

Хакеры из проекта Digital Revolution рассекретили архив с перепиской сотрудников компании 0day technologies, которая занимается выполнением госзаказов на блокировки в рунете.
Обновлено в 10:32
Политика

Умер бывший глава Хакасии Алексей Лебедь

В возрасте 64 лет умер бывший глава Республики Хакасия—председатель правительства республики (1997—2009) Алексей Лебедь.
Обновлено в 12:38
Музыка

Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом

Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено в 08:56
Хоккей

Тренер и врач «Авангарда» пытались не пустить допинг-офицера к Зернову

Обновлено в 12:25
Политика

Глава Минэнерго РФ создал комиссию по делу о качестве нефти в «Дружбе»

По поручению председателя правительства Дмитрия Медведева министр энергетики Александр Новак своим приказом создал межведомственную комиссию по проверке нарушения показателей качества нефти в трубопроводе "Дружба".
Обновлено в 12:03
Общество

Студенты ВШЭ потребовали снести памятник Дзержинскому

Студенты ВШЭ в Москве потребовали снести памятник председателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, который установлен на территории здания вуза на Шаболовке.
Обновлено вчера в 14:36
Шоу-бизнес

Иеромонах Фотий «обескуражен» победой дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 06:11
Политика

«Обида на Путина»: Лукашенко сбежал с важной встречи

Некоторые уверены, что спешный отъезд политика связан с обидой на Владимира Путина.
Обновлено в 03:48
Культура

Яна Рудковская призвала людей прекратить травлю дочери Алсу

Информационный портал «Супер.ру» сообщает, что Рудковская назвала произошедшее вокруг победы дочери Алсу отвратительным.
Обновлено в 13:29
Политика

Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины

Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
Спорт

Щербакова сделала четверной флип на тренировке

Обновлено в 12:43
Происшествия

Адвокат брата Кокорина рассказал, какое наказание попросит прокурор

Обновлено в 08:53
Происшествия

Экс-консул Эквадора в Британии прокомментировал арест Ассанжа

Бывший консул Эквадора в Великобритании Фидель Нарваез прокомментировал решение эквадорских властей лишить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа убежища, а также арест журналиста полицией.
Обновлено в 13:14
Политика

Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет простил избранного президента Украины Владимира Зеленского за сравнение томоса об автокефалии с "термосом".
Обновлено в 05:20
Армия и оружие

«Посейдон» обеспечит РФ контроль над Северным Ледовитым океаном

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Авто

В России «серые» автомобили Volkswagen пустили под пресс

Еще не утихли страсти по поводу последних скандальных событий с дизельгейтом, как всплыла новая афера Volkswagen с продажей несертифицированных автомобилей.
Обновлено в 08:53
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Американский инженер
Американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор; долларовый миллиардер.
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