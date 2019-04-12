Экономика

Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе TeslaRT на русском 26 апреля в 19:34

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях без «предварительного одобрения».
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Илон Маск дал обязательство согласовывать свои твиты о работе Tesla с юристами

Эхо Москвывчера в 12:04

Илон Маск пообещал регуляторам больше не раскрывать важные сведения о Tesla

ТАСС26 апреля в 18:53

Маск сможет говорить о бизнесе Tesla только через юристов

Экономика сегодня26 апреля в 20:09

Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе Tesla

RT на русском26 апреля в 19:34

Bloomberg: глава Tesla и биржевой регулятор США урегулируют спор о твитах без суда

Коммерсантъ26 апреля в 20:15

SEC назвала нуждающиеся в согласовании темы для записей Маска в Twitter

РБК26 апреля в 18:27

Власти США составили список запретных тем для общения Маска в Twitter

Инфо2426 апреля в 20:48
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Музыка

Эрнст прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 13:38
Общество

Несырьевой экспорт в Удмуртии за 2018 год вырос почти на 95%

Объем несырьевого неэнергетического экспорта в Удмуртской республике по итогам 2018 года вырос на 94% и составил $380 млн.
Обновлено в 03:13
Единоборства

Смоляков проиграл Харди на турнире UFC

Российский боец Дмитрий Смоляков проиграл американцу Грегу Харди на турнире UFC on ESPN+ 8, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:14
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено в 01:58
Футбол

Неймар ударил фаната после поражения ПСЖ в финале Кубка Франции

Неймар стал автором одного из голов своей команды в матче. Ранее «Ренн» по пенальти победил ПСЖ и завоевал Кубок Франции по футболу.
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес

Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью

Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. 21 марта певицу похоронили на Троекуровском кладбище.
Обновлено вчера в 13:37
Шоу-бизнес

Идрис Эльба женился на модели Сабрине Даур

Британский актер Идрис Эльба и модель Сабрина Даур поженились. Свадебная церемония прошла в Марокко.
Обновлено вчера в 11:35
Хоккей

«Коламбус» сравнял счет в серии с «Бостоном» с тремя очками Панарина

В составе победителей голами отметились российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин, оформивший в матче дубль (22-я минута в большинстве, 29-я) и также записавший в актив результативную передачу и Мэтт Дюшейн.
Обновлено в 02:08
Армия и оружие

Иранский дрон снял на видео авианосец США в Персидском заливе

Обновлено вчера в 12:29
Культура

Выставка работ создателя Спаса-на-Крови открылась в Петербурге

Выставка «Впервые Парланд», посвященная работам архитектора Спаса-на-Крови, открылась в Музее Академии художеств в Петербурге.
Обновлено в 00:41
Шоу-бизнес

Победа дочери Алсу в шоу «Голос» вызвала негодование у Максима Галкина

Победа дочери певицы Алсу – Микеллы Абрамовой в финале шоу «Голос» вызвала общественные споры.
Обновлено вчера в 01:10
Авто

В Сети представили рендеры кроссовера Ford Mustang

Независимые художники представили свое видение новинки.
Обновлено в 02:58
Религия

Путин поздравил православных с Пасхой

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи.
Обновлено в 02:17
Происшествия

Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме

Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Космос

Спутник связи «Ямал-601» доставили на космодром Байконур

Спутник «Ямал-601» доставили на космодром Байконур.
Обновлено в 02:51
Общество

Букмекеры сделали ставки на имя, пол и цвет волос ребенка Маркл

Британские букмекеры сделали ставки на имя, пол и цвет волос еще не родившегося ребенка герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри.
Обновлено в 02:47
Политика

В Испании стартовали парламентские выборы

В феврале премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что досрочные парламентские выборы в стране состоятся 28 апреля.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие

Telegraph сообщила о возможности новых терактов по сценарию Шри-Ланки

Разведслужбы предполагают, что боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) могут предпринять новые атаки в туристических зонах Азии и Африки, подобные той, что была предпринята на Шри-Ланке.
Обновлено вчера в 20:55
Происшествия

На складе «Магнита» под Воронежем ликвидировали открытое горение

Открытое горение на складе в Воронежской области, принадлежащем крупнейшей в РФ розничной сети "Магнит", ликвидировано, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель управления МЧС по региону.
Обновлено в 01:21
Политика

В Крыму поделились ожиданиями от новой власти на Украине

Вице-спикер уверен, что рано или поздно на Украине к власти придут прагматики, которые признают братские связи народов России и Украины.
Обновлено в 00:07
Политика

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено 26 апреля в 11:51
Происшествия

На Украине военный погиб в результате взрыва гранаты в частном доме

Обновлено вчера в 22:45
Происшествия

В Коломне после пасхальной службы загорелся православный храм

Обновлено в 01:45
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми

Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
Обновлено в 01:49
Армия и оружие

Опубликовано видео полета опытного образца лайнера МС-21-300

Авиастроительная корпорация "Иркут" опубликовала кадры полета опытного образца пассажирского самолета МС-21-300.
Обновлено в 02:04
Общество

Перед майскими праздниками Нижний Тагил и Томск засыпало снегом

Обновлено в 03:28
Общество

Жителей ЖК «Шуваловский» возмутила покраска газонов в зелёный цвет

Обновлено вчера в 12:42
Общество

Утвержден порядок проведения диспансеризации

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране был утвержден новый порядок проведения диспансеризации и профосмотров, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено 26 апреля в 09:12
Футбол

Игрокам «Барселоны» вручили чемпионский кубок

После окончания встречи на поле "Камп Ноу" прошла церемония вручения "Барселоне" чемпионского кубка.
Обновлено вчера в 19:01
Экономика

В Сбербанке назвали основные тренды в сфере киберпреступности

Третьим трендом представитель Сбербанка назвал мошенничество, связанное с методами социальной инженерии.
Обновлено вчера в 10:08
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Американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор; долларовый миллиардер.
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