Экономика

Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе TeslaRT на русском 26 апреля в 19:34

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях без «предварительного одобрения».
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Илон Маск дал обязательство согласовывать свои твиты о работе Tesla с юристами

Эхо Москвывчера в 12:04

Власти США составили список запретных тем для общения Маска в Twitter

Инфо2426 апреля в 20:48

Маск сможет говорить о бизнесе Tesla только через юристов

Экономика сегодня26 апреля в 20:09

Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе Tesla

RT на русском26 апреля в 19:34

Илон Маск пообещал регуляторам больше не раскрывать важные сведения о Tesla

ТАСС26 апреля в 18:53

SEC назвала нуждающиеся в согласовании темы для записей Маска в Twitter

РБК26 апреля в 18:27

Bloomberg: глава Tesla и биржевой регулятор США урегулируют спор о твитах без суда

Коммерсантъ26 апреля в 20:15
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Музыка

Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу

Обновлено вчера в 18:08
Культура

Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 11:31
Футбол

«Уфа» разгромила «Урал» в матче чемпионата России по футболу

Футболисты «Уфы» обыграли екатеринбургский «Урал» со счетом 4:1 в матче 26-го чемпионата России, говорится в сообщении на сайте Российской премьер-лиги.
Обновлено в 07:34
Политика

Турецкие СМИ показали фото отеля, в котором отдыхал Зеленский

Обновлено в 06:24
Наука

Найдена смертельная опасность стресса на работе и недосыпа

Немецкие ученые объявили, что недосып и стресс на работе в среднем в три раза повышают риск смерти от сердечно-сосудистых причин у работников с гипертонией.
Обновлено в 06:38
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено в 01:58
Шоу-бизнес

Певица МакSим после ДТП потеряла память

Последствия ДТП, в которое некоторое время назад попала певица Марина Максимова, более известная под творческим псевдонимом МакSим, оказались намного серьезнее, нежели предполагалось изначально.
Обновлено в 02:05
Экономика

Съемные квартиры выросли в цене

Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Самбистки устроили драку на трибуне во время турнира во Владивостоке

Массовая драка спортсменов произошла в первый день международного турнира по самбо памяти Юрия Потапова во Владивостоке.
Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес

Виктор Сухоруков впал в депрессию после перелома руки

После неудачного падения во время спектакля Виктор Сухоруков сильно повредил руку и несколько недель был вынужден ходить в гипсе.
Обновлено в 02:30
Музыка

Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом

Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено вчера в 08:56
Культура

Назарбаев и Джеки Чан обсудили совместные кинопроекты

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и китайский актер Джеки Чан обсудили возможные совместные проекты в киноиндустрии в ходе встречи в Пекине.
Обновлено в 01:56
Происшествия

Умер еще один отравившийся наркотиками заключенный «Матросской тишины»

Еще один арестант, отравившийся наркотиками в московском СИЗО «Матросская тишина», умер утром 28 апреля.
Обновлено в 07:05
Автоспорт

Райкконен оштрафован и будет стартовать с пит-лейна

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен примет старт гонки Гран-при Азербайджана с пит-лейна, сообщает GPToday.
Обновлено в 06:28
Авто

Chery Tiggo – самая востребованная китайская модель с пробегом в России

Обновлено в 04:21
Политика

Заявлено о резком снижении числа отправляемых в дисбаты

Средства массовой информации сообщают о существенном сокращении числа преступлений, совершаемых в России военнослужащими в отношении своих сослуживцев.
Обновлено в 01:20
Политика

В Германии предложили новую стратегию по Донбассу

Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Происшествия

Гадюка укусила 12-летнего школьника в подмосковном Ступине

Гадюка укусила 12-летнего школьника в подмосковном Ступине.
Обновлено в 07:13
Происшествия

«Украинская любовница» Саакашвили попала в ДТП в Москве

Елена Бурчак, о которой СМИ упоминали как о любовнице бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, попала в ДТП в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 06:43
Религия

Благодатный огонь из Иерусалима доставят во «Внуково» в субботу

Вечером в субботу, накануне Пасхи, в столичный аэропорт «Внуково», терминал А, специальным авиарейсом делегация фонда Андрея Первозванного доставит благодатный огонь из храма Воскресения Христова в Иерусалиме, сообщается на сайте воздушной гавани.
Обновлено 26 апреля в 20:00
Происшествия

На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах

Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес

Наташа Королева оправдалась за поддержку дочери Алсу на «Голосе»

Ранее сообщалось, что фанаты раскритиковали Королеву за поддержку дочери Алсу на "Голосе"
Обновлено вчера в 15:09
Путешествия

Группа россиян застряла в китайском аэропорту

Обновлено в 06:53
Здоровье

Почему россияне теряют зрение

Люди теряют зрение из-за неправильного питания В первую очередь зрение страдает от дисбаланса в питании.
Обновлено в 07:11
Хоккей

«Коламбус» сравнял счет в серии с «Бостоном» с тремя очками Панарина

В составе победителей голами отметились российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин, оформивший в матче дубль (22-я минута в большинстве, 29-я) и также записавший в актив результативную передачу и Мэтт Дюшейн.
Обновлено в 02:08
Политика

Песков рассказал, как Путин готовится к мероприятиям

Главе государства всегда необходимо знать все детали и нюансы, рассказал представитель политика в эфире телеканала «Россия 1». Как правило, он использует перелёты и переезды для изучения информации.
Обновлено в 07:49
Политика

Британия нашла способ противодействовать России и Китаю

Например, у властей появится более эффективный и простой способ выдворения иностранных разведчиков, даже если у них есть основания для пребывания на территории Великобритании.
Обновлено в 07:49
Политика

Порошенко назвал празднование Пасхи на Украине уникальным

«Пасха ныне уникальная», - написал президент Украины. Гражданам он пожелал радости, счастья и благополучия.
Обновлено в 04:45
Армия и оружие

Опубликовано видео полета опытного МС-21-300

Корпорация "Иркут" опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который накануне совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск.
Обновлено в 04:25
Энергетика

Путин: Китай попросил увеличить поставки по газопроводу «Сила Сибири»

Обновлено вчера в 06:02
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Американский инженер
Американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор; долларовый миллиардер.
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