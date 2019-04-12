Экономика
Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе TeslaRT на русском 26 апреля в 19:34
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях без «предварительного одобрения».
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Илон Маск дал обязательство согласовывать свои твиты о работе Tesla с юристами
Эхо Москвывчера в 12:04
Bloomberg: глава Tesla и биржевой регулятор США урегулируют спор о твитах без суда
Коммерсантъ26 апреля в 20:15
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Футбол
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Футболисты «Уфы» обыграли екатеринбургский «Урал» со счетом 4:1 в матче 26-го чемпионата России, говорится в сообщении на сайте Российской премьер-лиги.
Обновлено в 07:34
Наука
Найдена смертельная опасность стресса на работе и недосыпа
Немецкие ученые объявили, что недосып и стресс на работе в среднем в три раза повышают риск смерти от сердечно-сосудистых причин у работников с гипертонией.
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Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
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Шоу-бизнес
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Последствия ДТП, в которое некоторое время назад попала певица Марина Максимова, более известная под творческим псевдонимом МакSим, оказались намного серьезнее, нежели предполагалось изначально.
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Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок.
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Самбистки устроили драку на трибуне во время турнира во Владивостоке
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Шоу-бизнес
Виктор Сухоруков впал в депрессию после перелома руки
После неудачного падения во время спектакля Виктор Сухоруков сильно повредил руку и несколько недель был вынужден ходить в гипсе.
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Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и китайский актер Джеки Чан обсудили возможные совместные проекты в киноиндустрии в ходе встречи в Пекине.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Умер еще один отравившийся наркотиками заключенный «Матросской тишины»
Еще один арестант, отравившийся наркотиками в московском СИЗО «Матросская тишина», умер утром 28 апреля.
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Автоспорт
Райкконен оштрафован и будет стартовать с пит-лейна
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен примет старт гонки Гран-при Азербайджана с пит-лейна, сообщает GPToday.
Обновлено в 06:28
Политика
Заявлено о резком снижении числа отправляемых в дисбаты
Средства массовой информации сообщают о существенном сокращении числа преступлений, совершаемых в России военнослужащими в отношении своих сослуживцев.
Обновлено в 01:20
Политика
В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
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Происшествия
Гадюка укусила 12-летнего школьника в подмосковном Ступине
Гадюка укусила 12-летнего школьника в подмосковном Ступине.
Обновлено в 07:13
Происшествия
«Украинская любовница» Саакашвили попала в ДТП в Москве
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Обновлено в 06:43
Религия
Благодатный огонь из Иерусалима доставят во «Внуково» в субботу
Вечером в субботу, накануне Пасхи, в столичный аэропорт «Внуково», терминал А, специальным авиарейсом делегация фонда Андрея Первозванного доставит благодатный огонь из храма Воскресения Христова в Иерусалиме, сообщается на сайте воздушной гавани.
Обновлено 26 апреля в 20:00
Шоу-бизнес
Наташа Королева оправдалась за поддержку дочери Алсу на «Голосе»
Ранее сообщалось, что фанаты раскритиковали Королеву за поддержку дочери Алсу на "Голосе"
Обновлено вчера в 15:09
Путешествия
Группа россиян застряла в китайском аэропорту
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Почему россияне теряют зрение
Люди теряют зрение из-за неправильного питания В первую очередь зрение страдает от дисбаланса в питании.
Обновлено в 07:11
Хоккей
«Коламбус» сравнял счет в серии с «Бостоном» с тремя очками Панарина
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Политика
Песков рассказал, как Путин готовится к мероприятиям
Главе государства всегда необходимо знать все детали и нюансы, рассказал представитель политика в эфире телеканала «Россия 1». Как правило, он использует перелёты и переезды для изучения информации.
Обновлено в 07:49
Политика
Британия нашла способ противодействовать России и Китаю
Например, у властей появится более эффективный и простой способ выдворения иностранных разведчиков, даже если у них есть основания для пребывания на территории Великобритании.
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Политика
Порошенко назвал празднование Пасхи на Украине уникальным
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Обновлено в 04:45
Армия и оружие
Опубликовано видео полета опытного МС-21-300
Корпорация "Иркут" опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который накануне совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск.
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Энергетика
Путин: Китай попросил увеличить поставки по газопроводу «Сила Сибири»
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