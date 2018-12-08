Общество
Глава компании по производству электромобилей Tesla Илон Маск в интервью телеканалу CBS уточнил, как правильно стоит произносить ее название. В сюжете, который был показан на CBS, Маск несколько раз назвал свою компанию «Тезла».
Известия23:02
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Общество
Мосгорсуд сократил арест Льву Пономареву до 16 суток
Обновлено в 23:09
Общество
ФСИН: причастные к нарушениям в условиях содержания Цеповяза уволены
Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко заверил, что все сотрудники ИК-3 в Амурской области, причастные к нарушениям в условиях содержания осужденного по делу «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза, уволены.
Обновлено в 20:42
Путешествия
«ИрАэро» сообщила о приостановке полетов по нескольким направлениям
Авиакомпания «ИрАэро» приостановила программу полетов в китайские Санью и Хайкоу, а также перевозки в ряд российских городов из-за долгов туроператора «Жемчужная река».
Обновлено в 23:10
Общество
El Pais: Шакиру заподозрили в неуплате налогов на €14,5 млн в Испании
Колумбийская певица Шакира могла уклониться от уплаты налогов на сумму €14,5 млн в Испании в период с 2012 по 2014 год.
Обновлено в 23:15
Общество
Федеральный перечень школьных учебников в РФ сокращен на треть
"По итогам голосования членами совета принято решение сформировать базовую часть федерального перечня учебников на основе 863 наименований учебников, прошедших дополнительную экспертизу и получивших положительные экспертные заключения, подтверждая их высокое качество и актуальность содержания", - говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения, преступившем в "Интерфакс" в пятницу.
Обновлено в 22:35
Общество
В США нашли самого маленького в мире бычка
В ветеринарной клинике при университете штата Миссисипи врачи обследовали, возможно, самого маленького бычка в мире, об этом ветеринары рассказали в Facebook.
Обновлено в 22:50
Общество
Представитель «желтых жилетов» призвал не протестовать в Париже
Представитель "желтых жилетов" Кристов Шаланкон призвал участников движения не протестовать в Париже, поскольку это "определенно" приведет к жертвам.
Обновлено в 21:28
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
По прогнозам синоптиков, в Москве днем температура воздуха будет колебаться от минус 5 до минус 3 градусов, ночью ожидается 7–9 градусов мороза.
Обновлено в 23:18
Общество
Священнослужитель тайно хвастался одеждой люксовых брендов в соцсетях
Баскаков под ником @archpriesttver хвастался подписчикам туфлями и сумками Gucci, чемоданом и тапками Louis Vuitton и прочими дорогими вещами.
Обновлено в 18:11
Общество
Мамаев рассказал о планах на будущее
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, находящийся в Бутырском СИЗО, рассказал о планах на будущее.
Обновлено в 19:17
Общество
Ученые нашли в Москве пьяных свиристелей
В Москве ученые обнаружили пьяных свиристелей. Первоначально на странности в поведении птиц обратили внимание горожане.
Обновлено в 17:02
Общество
Нижегородский концерт «Френдзоны» отменен в день проведения
В Нижнем Новгороде отменен концерт панк-группы "Френдзона", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:24
Общество
Капсульный отель открылся в аэропорту Пулково в Петербурге
За 2018 год новый терминал аэропорта принял более 17 млн пассажиров. Ранее капсульный отель открылся в аэропорту Внуково.
Обновлено в 15:04
Общество
В Москве началась реставрация Северного речного вокзала
Власти Москвы приступили к реставрации Северного речного вокзала.
Обновлено в 19:48
Общество
Прокуратура Петербурга проверит комедию о блокадном Ленинграде
Фильм Красовского «Праздник» рассказывает про блокадный Ленинград, где «на особом положении» живёт привилегированная семья, которая собирается с гостями встречать Новый год.
Обновлено в 18:59