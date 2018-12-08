Общество

Маск рассказал о правильном произношении слова Tesla
Известия
23:02

Глава компании по производству электромобилей Tesla Илон Маск в интервью телеканалу CBS уточнил, как правильно стоит произносить ее название. В сюжете, который был показан на CBS, Маск несколько раз назвал свою компанию «Тезла».
Известия23:02

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Долларовый миллиардер Илон Маск заявил о своей импульсивности

РЕН ТВ23:15

Маск рассказал о своей импульсивности

RT на русском22:57

Маск рассказал о правильном произношении слова Tesla

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Tesla может рассмотреть покупку заводов General Motors

Коммерсантъ21:58

Маск готов рассмотреть покупку заводов GM в США

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Илон Маск назвал правильное произношение слова Tesla

РБК21:42

Генеральный директор GM сказала, что «пострадавшие» сотрудники смогут перейти на другие заводы GM

Car.ru08:57
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 23:35, Ашберн
Общество

Мосгорсуд сократил арест Льву Пономареву до 16 суток

Обновлено в 23:09
Общество

ФСИН: причастные к нарушениям в условиях содержания Цеповяза уволены

Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко заверил, что все сотрудники ИК-3 в Амурской области, причастные к нарушениям в условиях содержания осужденного по делу «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза, уволены.
Обновлено в 20:42
Путешествия

«ИрАэро» сообщила о приостановке полетов по нескольким направлениям

Авиакомпания «ИрАэро» приостановила программу полетов в китайские Санью и Хайкоу, а также перевозки в ряд российских городов из-за долгов туроператора «Жемчужная река».
Обновлено в 23:10
Общество

El Pais: Шакиру заподозрили в неуплате налогов на €14,5 млн в Испании

Колумбийская певица Шакира могла уклониться от уплаты налогов на сумму €14,5 млн в Испании в период с 2012 по 2014 год.
Обновлено в 23:15
Общество

Федеральный перечень школьных учебников в РФ сокращен на треть

"По итогам голосования членами совета принято решение сформировать базовую часть федерального перечня учебников на основе 863 наименований учебников, прошедших дополнительную экспертизу и получивших положительные экспертные заключения, подтверждая их высокое качество и актуальность содержания", - говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения, преступившем в "Интерфакс" в пятницу.
Обновлено в 22:35
Общество

В США нашли самого маленького в мире бычка

В ветеринарной клинике при университете штата Миссисипи врачи обследовали, возможно, самого маленького бычка в мире, об этом ветеринары рассказали в Facebook.
Обновлено в 22:50
Общество

Представитель «желтых жилетов» призвал не протестовать в Париже

Представитель "желтых жилетов" Кристов Шаланкон призвал участников движения не протестовать в Париже, поскольку это "определенно" приведет к жертвам.
Обновлено в 21:28
Общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

По прогнозам синоптиков, в Москве днем температура воздуха будет колебаться от минус 5 до минус 3 градусов, ночью ожидается 7–9 градусов мороза.
Обновлено в 23:18
Общество

Священнослужитель тайно хвастался одеждой люксовых брендов в соцсетях

Баскаков под ником @archpriesttver хвастался подписчикам туфлями и сумками Gucci, чемоданом и тапками Louis Vuitton и прочими дорогими вещами.
Обновлено в 18:11
Общество

Мамаев рассказал о планах на будущее

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, находящийся в Бутырском СИЗО, рассказал о планах на будущее.
Обновлено в 19:17
Общество

Ученые нашли в Москве пьяных свиристелей

В Москве ученые обнаружили пьяных свиристелей. Первоначально на странности в поведении птиц обратили внимание горожане.
Обновлено в 17:02
Общество

Нижегородский концерт «Френдзоны» отменен в день проведения

В Нижнем Новгороде отменен концерт панк-группы "Френдзона", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:24
Общество

Капсульный отель открылся в аэропорту Пулково в Петербурге

За 2018 год новый терминал аэропорта принял более 17 млн пассажиров. Ранее капсульный отель открылся в аэропорту Внуково.
Обновлено в 15:04
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В Москве началась реставрация Северного речного вокзала

Власти Москвы приступили к реставрации Северного речного вокзала.
Обновлено в 19:48
Общество

Прокуратура Петербурга проверит комедию о блокадном Ленинграде

Фильм Красовского «Праздник» рассказывает про блокадный Ленинград, где «на особом положении» живёт привилегированная семья, которая собирается с гостями встречать Новый год.
Обновлено в 18:59
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Илон Маск
Инженер
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор; долларовый миллиардер.
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