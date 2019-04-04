Экономика

Маск потерял более $1 млрд за две минутыГазета.Ru 21:34

Основатель Tesla Илон Маск за две минуты потерял $1,1 млрд из-за падения акций компании на 11%.
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Илон Маск за 2 минуты потерял более $1 млрд

Реальное время12:42

Илон Маск потерял $1 млрд из-за падения акций Tesla

Коммерсантъ19:48

Илон Маск потерял $1,1 млрд за две минуты торгов

Московский Комсомолец15:22

Илон Маск потерял $1 млрд за две минуты

РБК14:37

Маск потерял за две минуты торгов более миллиарда долларов

РИА Новости22:22

Маск потерял $1 млрд за две минуты из-за отчета Tesla о рекордном падении продаж

Rambler News Service12:39

Илон Маск потерял более $1 млрд после отчета Tesla о рекордном падении продаж

Ведомости12:15
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 22:42, Ашберн
Наука

Антарктида может стать «зеленой» в связи с глобальным потеплением

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Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Обновлено в 13:33
Здоровье

Врачи назвали самые полезные и вредные супы

По мнению экспертов, наиболее полезным является овощной вегетарианский суп. Это лучший выбор в качестве источника питательных веществ.
Обновлено в 21:10
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Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»

Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Кино

Скончался маэстро Георгий Данелия

«4 апреля на 89-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, режиссёра игрового кино Георгия Николаевича Данелии», — говорится в сообщении на сайте союза.
Обновлено в 08:22
Недвижимость

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три с половиной и восемь лет, как сейчас.
Обновлено в 19:45
Шоу-бизнес

Меган Маркл отказалась показывать ребенка после родов

Как напоминает телеканал «360», ранее Меган Маркл отказалась рожать в отделении Lindo Wing госпиталя Святой Марии в Лондоне, где появились на свет трое детей Кейт Миддлтон.
Обновлено в 07:24
Авто

Новый универсал Volvo V60 Cross Country добрался до России

В России стартовал прием заказов на новый «внедорожный» универсал Volvo V60 Cross Country с клиренсом в 210 мм.
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Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин публично поздравил дочь с днем рождения

Впервые за много лет дочь публично поздравил и Андрей Аршавин, переживающий не самые лучшие времена в личной жизни, — спортсмен написал лаконичное «с днем рождения» в своей социальной сети, сопроводив подпись снимком с наследницей.
Обновлено в 21:00
Экономика

Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%

Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено в 14:06
Авто

Госдума отменила транспортный налог на автомобили в угоне

Изменения предусматривают полное освобождение владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 10:09
Общество

Стало известно, сколько получат уволенные рабочие завода Ford Sollers

Обновлено в 09:10
Здоровье

Врач оценил посмертный диагноз Данелии: подарил себе 10 лет жизни

Еще в феврале Георгий Данелия попал в больницу с воспалением легких, медики оценивали его состояние как стабильно тяжелое.
Обновлено в 12:50
Баскетбол

ЦСКА сыграет с «Басконией» в плей-офф Евролиги

Обновлено в 16:58
Кино

Актер Алексей Булдаков умер во сне

Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни.
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия

Кокорин и Мамаев проведут в СИЗО еще полгода

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева оставили в СИЗО до 25 сентября.
Обновлено вчера в 12:56
Общество

Новый мэр Владивостока Олег Гуменюк вступил в должность

Обновлено в 20:33
Наука

Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя

Дальше задачу усложнили, люди называли еще и имена других кошек. На следующем этапе имя называл и вовсе незнакомый человек.
Обновлено в 11:49
Хоккей

Гол Кучерова принес «Тампе» победу над «Торонто»

Кучерову осталось набрать одно очко в последнем матче "регулярки", чтобы повторить великое русское достижение Александра Могильного, набравшего в регулярном чемпионате сезона-1992/93 127 очков.
Обновлено в 21:46
Политика

В Госдуме потребовали от Apple определиться с принадлежностью Крыма

Депутаты Госдумы обратили внимание на некорректное отображение границ России на картах для iOS, а именно территории Крыма.
Обновлено в 21:02
Экономика

Эксперты дали прогноз по росту цен на авиабилеты

Эксперты считают, что падение цен на топливо, которые авиаперевозчики считают самой затратной частью, не поможет избежать подорожания билетов.
Обновлено в 19:58
Политика

Зеленский отказался сдавать анализы в «Олимпийском»

Лидер первого тура президентских выборов Владимир Зеленский отказался сдавать анализы в медицинском пункте в киевском «Олимпийском», где пройдут его дебаты с президентом Украины Петром Порошенко, сообщило агентство УНН.
Обновлено в 12:47
Происшествия

Взрыв произошел на нефтепроводе в Венесуэле

В венесуэльском штате Ансоатеги произошел взрыв на нефтепроводе.
Обновлено в 20:05
Происшествия

Задержан руководитель Росреестра по Амурской области

Следственный комитет России по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении руководителя управления регионального Росреестра Сергея Чечевского, подозреваемого в получении взятки.
Обновлено в 22:19
Общество

Бывшая жена главы Amazon рассказала о разделе имущества

Обновлено в 21:46
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено в 18:50
Экономика

Новая ТЭЦ появится в Хабаровске к 2025 году

Новая теплоэлектростанция в Хабаровске будет построена к 2025 году. ТЭЦ-4 заменит одну из действующих станций.
Обновлено в 19:09
Общество

Сергей Галицкий впервые раскрыл причины продажи «Магнита»

Основатель торговой сети «Магнит», российский бизнесмен Сергей Галицкий впервые объяснил причины продажи торговой сети.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес

Сын Сергея Зверева заявил о тяжелой болезни и денежной нужде

Несколько месяцев назад Зверев-младший заявлял, что у него все хорошо с его женой. Он говорил, что неплохо зарабатывает.
Обновлено в 09:46
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Американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор; долларовый миллиардер.
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