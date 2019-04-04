Экономика
Маск потерял более $1 млрд за две минутыГазета.Ru 21:34
Основатель Tesla Илон Маск за две минуты потерял $1,1 млрд из-за падения акций компании на 11%.
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Маск потерял $1 млрд за две минуты из-за отчета Tesla о рекордном падении продаж
Rambler News Service12:39
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