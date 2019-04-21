Космос

Маск пообщался с подписчиками по-русскиRT на русском вчера в 20:32

Глава SpaceX Илон Маск на русском языке пообщался с подписчиками в Twitter.
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Илон Маск по-русски ответил на обвинение в связи с инопланетянами

News.ruвчера в 19:26

Маск пообщался с подписчиками по-русски

RT на русскомвчера в 20:32

Илон Маск пообщался с подписчиками на русском

РИА Новостивчера в 20:00

Илон Маск на русском обсудил с подписчиками инопланетян

РБКвчера в 22:39

Илон Маск пообщался с подписчиками по-русски

ТК Звездавчера в 18:58

Илон Маск пообщался с подписчиками по-русски

Известиявчера в 18:00

Илон Маск похвастался знанием русских поговорок

Lenta.ruвчера в 20:52
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Религия

Православные христиане празднуют Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 17:03
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Погибла 23-летняя санинструктор, младший сержант самопровозглашенной Донецкой народной республики Лилия Эгалегердиева во время попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) тайно проникнуть на территорию ДНР в районе поселка Октябрь.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия

При взрывах на Шри-Ланке погибли более 20 человек

Обновлено в 01:25
Общество

В состоянии писателя Быкова отмечена положительная динамика

Положительная динамика наметилась в состоянии писателя Дмитрия Быкова, который находится под наблюдением врачей.
Обновлено вчера в 21:03
Футбол

«Краснодар» проиграл «Зениту» в матче РПЛ

Футболисты «Краснодара» проиграли санкт-петербургскому «Зениту» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 15:59
Общество

Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку

Обновлено в 01:24
Происшествия

Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником

Ситуация вокруг драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в кафе в центре Москвы обрастает новыми подробностями.
Обновлено вчера в 14:51
Общество

Большую часть Нотр-Дама удалось спасти от риска разрушения

«Укреплены все особо слабые места — это северный и южный портал, а также часть западного портала, расположенная между двумя колокольнями», — сказал министр.
Обновлено в 02:01
Политика

Порошенко в день тишины заявил о своей победе

Президент Украины Петр Порошенко в день тишины выступил с речью в Виннице, в ходе которой призвал избирателей отложить все дела и проголосовать на выборах.
Обновлено вчера в 16:12
Политика

Кадыров одобрил поведение Зеленского после дебатов с Порошенко

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров с иронией прокомментировал предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 01:56
Футбол

Александр Бубнов: «Об интриге в чемпионской гонке говорить теперь не приходится»

«Краснодар» в принципе тяготеет к атакующему футболу, а «Зенит» в прошлом туре неплохо порезвился, пусть и со стоящим на вылет «Анжи» (5:0). По составу петербуржцы выглядят сильнее «быков», а к этому матчу Семак уже успел выработать оптимальную модель игры и сочетание игроков под нее.
Обновлено вчера в 18:04
Наука

Создан экологически чистый материал для замены охлаждающих газов

Обновлено 18 апреля в 08:02
Единоборства

Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 15:42
Политика

На Украине начался второй тур президентских выборов

На Украине стартовал второй тур президентских выборов.
Обновлено в 01:00
Происшествия

От пожаров в Забайкалье пострадали 16 населённых пунктов

Обновлено в 01:34
Культура

В Тюмени пройдут бесплатные лекции о сюрреализме

30 апреля в 19:00 лекцию-встречу «Мексиканский сюрреализм в образе Фриды Кало» проведет художник, участник региональных и международных выставок, член молодежного объединения «Союз художников России» Алёна Козиол.
Обновлено в 01:14
Путешествия

«Полно еды и нет медведей»: чешских туристов удивила поездка в Россию

Двое чешских путешественников рассказали о своей поездке в Россию на 40-летних мопедах "Ява", свои впечатления они опубликовали в статье для новостного портала iDNES.cz.
Обновлено в 00:50
Происшествия

В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России

На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.
Обновлено 19 апреля в 04:23
Здоровье

Ученые: Чрезмерное «комплексное лечение» вредит организму человека

Ученые заявили, что чрезмерное увлечение такой терапией может нанести вред организму человека.
Обновлено вчера в 07:40
Общество

Загитова отписалась от Медведевой в инстаграме

Олимпийская чемпионка Игр-2018 Алина Загитова отписалась в инстаграме от еще одной звездной фигуристки Евгении Медведевой.
Обновлено вчера в 15:05
Общество

Подлодка времен Второй мировой обнаружена у побережья Карского моря

Неизвестная подлодка немецкого происхождения обнаружена у побережья Карского моря на полуострове Таймыр.
Обновлено вчера в 19:43
Хоккей

Хоккеист Свечников заявил, что Овечкин извинился перед ним после драки

Обновлено вчера в 13:45
Шоу-бизнес

Вечер памяти Евгения Осина закончился скандалом

Обновлено вчера в 18:48
Общество

Гороскоп на неделю с 22 по 29 апреля: нас ждут сюрпризы

В любви вас ожидают благоприятные перемены.
Обновлено вчера в 02:10
Авто

В России вводят запрет на некоторые праворульные автомобили

Согласно статистической отчетности, в России зарегистрировано более 4,15 миллионов праворульных транспортных средств, что составляет примерно 8% от общего количества автомобилей в нашей стране.
Обновлено вчера в 09:51
Наука

В Гватемале нашли крупнейшую в Мезоамерике мастерскую по изготовлению статуэток

В центральной Гватемале найдена крупнейшая мастерская по изготовлению статуэток в Мезоамерике.
Обновлено 19 апреля в 04:03
Происшествия

Трамвай сбил пешехода и протащил несколько метров в Новокузнецке

Где следовавший по маршруту трамвай совершил наезд на молодого мужчину-пешехода.
Обновлено вчера в 23:50
Армия и оружие

В Черное море вошел разведывательный корабль Британии

Британский разведывательный корабль HMS Echo вошел в акваторию Черного моря, сообщает RT. Корабль движется в северном направлении.
Обновлено вчера в 17:58
Армия и оружие

В ДНР сообщили о перестрелке между бойцами ВСУ и националистами

Обновлено вчера в 22:26
Армия и оружие

Корабли Тихоокеанского флота завершили визит во Вьетнам

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) России, завершив программу неофициального визита, покинул вьетнамский порт "Камрань", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.
Обновлено в 00:19
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