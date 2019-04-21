Космос

Маск пообщался с подписчиками по-русскиRT на русском вчера в 20:32

Глава SpaceX Илон Маск на русском языке пообщался с подписчиками в Twitter.
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Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке

ТАССвчера в 22:33

Илон Маск пообщался с подписчиками по-русски

ТК Звездавчера в 18:58

Илон Маск пообщался с подписчиками на русском

РИА Новостивчера в 20:00

Илон Маск по-русски ответил на обвинение в связи с инопланетянами

News.ruвчера в 19:26

Маск пообщался с подписчиками по-русски

RT на русскомвчера в 20:32

Илон Маск пообщался с подписчиками по-русски

Известиявчера в 18:00

Илон Маск похвастался знанием русских поговорок

Lenta.ruвчера в 20:52
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Происшествия

Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке достигло 160

Обновлено в 03:14
Политика

На Украине начался второй тур президентских выборов

На Украине стартовал второй тур президентских выборов.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Число пострадавших от пожаров в Забайкалье выросло до 13

Пожарные ликвидируют возгорания в восьми поселках Забайкальского края, на которые перекинулись природные пожары из соседних регионов Монголии, сгорело порядка 70 домов (из них 42 нежилых) и 20 надворных построек.
Обновлено 19 апреля в 12:42
Религия

Православные празднуют Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 19:48
Музыка

Дочь Алсу вышла в финал шоу «Голос. Дети» с песней Началовой

Микеллу Абрамову поддержали около 44% проголосовавших телезрителей. Таким образом, девочка получила право вернуться в проект.
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия

В Японии автобус наехал на толпу пешеходов

Муниципальный автобус в воскресенье, 21 апреля, врезался в группу пешеходов в крупном японском портовом городе Кобе на острове Хонсю, сообщает Kyodo.
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес

В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева

Телеведущий редко делится с поклонниками снимками сына. На днях в Сети появились свежие фотографии подросшего Платона.
Обновлено вчера в 07:47
Политика

Невестка Порошенко поддержала жену Зеленского, попавшую в базу «Миротворца»

Обновлено в 02:37
Гаджеты

Xiaomi представила беспроводной утюг за $30

После отсоединения температура продолжает держаться в течение двух минут. Дата начала продаж Mi Cordless Steam Iron пока неизвестна.
Обновлено вчера в 11:46
Спорт

Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Обновлено вчера в 17:08
Армия и оружие

Израиль испытал ракеты против С-300

Обновлено вчера в 04:30
Авто

Умельцы скрестили Porsche и «Запорожец»

Необычный проект гибрида изготовлен на основе Porsche Boxster S первого поколения (1998 - 2006 годов выпуска) и ЗАЗ-968 "Запорожец".
Обновлено в 02:34
Экономика

Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка»

Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
Обновлено в 00:59
Общество

Гороскоп: дев может подвести здоровье, близнецы устраивают шопинг

ИА EAOMedia предлагает своим читателям начать рабочий день с полезной утренней подборки — гороскопа, погоды и свежих публикаций из Instagram.
Обновлено 18 апреля в 17:00
Энергетика

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено 19 апреля в 12:55
Общество

Российских школьников собрались спасти от суицида из-за ЕГЭ

Центр защиты прав и интересов детей, который находится в ведении Министерства просвещения, разработал программу по профилактике самоубийств среди школьников в преддверии ЕГЭ.
Обновлено в 00:23
Политика

Россия арендует на 49 лет Тартус в Сирии

Обновлено вчера в 12:28
Происшествия

Хакеры перевели на счета кемеровчан более двух миллионов рублей

Согласно материалам уголовного дела, в результате хакерской атаки со счёта одного из банков были списаны и перечислены различным людям 99 705 000 рублей, в том числе 2 285 000 рублей оказались у кемеровчан.
Обновлено в 02:27
Спорт

Лыжник Устюгов сделал предложение возлюбленной

Обновлено вчера в 19:15
Политика

Турчинов сравнил Порошенко с Иисусом Христом

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в день выборов вспомнил библейскую историю о том, как люди потребовали распять Иисуса Христа, и сравнил ее с нынешней ситуацией, когда украинцы «питают надежду улучшить свою жизнь не тяжким трудом, а благодаря чуду» и новому харизматичному лидеру.
Обновлено в 03:34
Политика

Нацполиция Украины зафиксировала сотню нарушений в день тишины

Сотрудник Национальной полиции Украины рассказал о нарушениях избирательного законодательства в так называемый день тишины перед голосованием на президентских выборах в стране.
Обновлено вчера в 10:53
Армия и оружие

В России создали способный вести разведку в радиусе 100 км дрон

Обновлено вчера в 08:34
Общество

Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку

Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку, пишет The Sunday Times.
Обновлено в 01:24
Происшествия

Трагедия в Омске: двое детей утонули, провалившись под лёд

Обновлено вчера в 11:16
Общество

Медики объяснили опасность поздних родов для демографии России

Поздние роды и демографический кризис 90-х годов ведут к снижению рождаемости в России.
Обновлено вчера в 20:46
Политика

Кадыров одобрил поведение Зеленского после дебатов с Порошенко

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров с иронией прокомментировал предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 01:56
Происшествия

Нотр-Дам практически спасли от полного разрушения

Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес

Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном

Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.
Обновлено вчера в 17:07
Политика

Порошенко показал «компромат» на жену Зеленского в день тишины

Украинский лидер Петр Порошенко в день тишины опубликовал видео-компромат на жену его оппонента Владимира Зеленского Елену.
Обновлено вчера в 11:24
Общество

Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области

Опубликовано видео, на котором зафиксировано падание светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
Обновлено в 02:15
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