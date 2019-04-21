Космос
Маск пообщался с подписчиками по-русскиRT на русском вчера в 20:32
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Политика
На Украине начался второй тур президентских выборов
На Украине стартовал второй тур президентских выборов.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Число пострадавших от пожаров в Забайкалье выросло до 13
Пожарные ликвидируют возгорания в восьми поселках Забайкальского края, на которые перекинулись природные пожары из соседних регионов Монголии, сгорело порядка 70 домов (из них 42 нежилых) и 20 надворных построек.
Обновлено 19 апреля в 12:42
Религия
Православные празднуют Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 19:48
Музыка
Дочь Алсу вышла в финал шоу «Голос. Дети» с песней Началовой
Микеллу Абрамову поддержали около 44% проголосовавших телезрителей. Таким образом, девочка получила право вернуться в проект.
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия
В Японии автобус наехал на толпу пешеходов
Муниципальный автобус в воскресенье, 21 апреля, врезался в группу пешеходов в крупном японском портовом городе Кобе на острове Хонсю, сообщает Kyodo.
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева
Телеведущий редко делится с поклонниками снимками сына. На днях в Сети появились свежие фотографии подросшего Платона.
Обновлено вчера в 07:47
Политика
Невестка Порошенко поддержала жену Зеленского, попавшую в базу «Миротворца»
Обновлено в 02:37
Гаджеты
Xiaomi представила беспроводной утюг за $30
После отсоединения температура продолжает держаться в течение двух минут. Дата начала продаж Mi Cordless Steam Iron пока неизвестна.
Обновлено вчера в 11:46
Спорт
Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Обновлено вчера в 17:08
Армия и оружие
Израиль испытал ракеты против С-300
Обновлено вчера в 04:30
Авто
Умельцы скрестили Porsche и «Запорожец»
Необычный проект гибрида изготовлен на основе Porsche Boxster S первого поколения (1998 - 2006 годов выпуска) и ЗАЗ-968 "Запорожец".
Обновлено в 02:34
Экономика
Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка»
Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
Обновлено в 00:59
Общество
Гороскоп: дев может подвести здоровье, близнецы устраивают шопинг
ИА EAOMedia предлагает своим читателям начать рабочий день с полезной утренней подборки — гороскопа, погоды и свежих публикаций из Instagram.
Обновлено 18 апреля в 17:00
Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено 19 апреля в 12:55
Общество
Российских школьников собрались спасти от суицида из-за ЕГЭ
Центр защиты прав и интересов детей, который находится в ведении Министерства просвещения, разработал программу по профилактике самоубийств среди школьников в преддверии ЕГЭ.
Обновлено в 00:23
Политика
Россия арендует на 49 лет Тартус в Сирии
Обновлено вчера в 12:28
Происшествия
Хакеры перевели на счета кемеровчан более двух миллионов рублей
Согласно материалам уголовного дела, в результате хакерской атаки со счёта одного из банков были списаны и перечислены различным людям 99 705 000 рублей, в том числе 2 285 000 рублей оказались у кемеровчан.
Обновлено в 02:27
Спорт
Лыжник Устюгов сделал предложение возлюбленной
Обновлено вчера в 19:15
Политика
Турчинов сравнил Порошенко с Иисусом Христом
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в день выборов вспомнил библейскую историю о том, как люди потребовали распять Иисуса Христа, и сравнил ее с нынешней ситуацией, когда украинцы «питают надежду улучшить свою жизнь не тяжким трудом, а благодаря чуду» и новому харизматичному лидеру.
Обновлено в 03:34
Политика
Нацполиция Украины зафиксировала сотню нарушений в день тишины
Сотрудник Национальной полиции Украины рассказал о нарушениях избирательного законодательства в так называемый день тишины перед голосованием на президентских выборах в стране.
Обновлено вчера в 10:53
Армия и оружие
В России создали способный вести разведку в радиусе 100 км дрон
Обновлено вчера в 08:34
Общество
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку, пишет The Sunday Times.
Обновлено в 01:24
Происшествия
Трагедия в Омске: двое детей утонули, провалившись под лёд
Обновлено вчера в 11:16
Общество
Медики объяснили опасность поздних родов для демографии России
Поздние роды и демографический кризис 90-х годов ведут к снижению рождаемости в России.
Обновлено вчера в 20:46
Политика
Кадыров одобрил поведение Зеленского после дебатов с Порошенко
Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров с иронией прокомментировал предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 01:56
Происшествия
Нотр-Дам практически спасли от полного разрушения
Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес
Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном
Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.
Обновлено вчера в 17:07
Политика
Порошенко показал «компромат» на жену Зеленского в день тишины
Украинский лидер Петр Порошенко в день тишины опубликовал видео-компромат на жену его оппонента Владимира Зеленского Елену.
Обновлено вчера в 11:24
Общество
Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области
Опубликовано видео, на котором зафиксировано падание светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
Обновлено в 02:15