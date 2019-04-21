Космос

Маск пообщался с подписчиками по-русскиRT на русском вчера в 20:32

Глава SpaceX Илон Маск на русском языке пообщался с подписчиками в Twitter.
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Илон Маск на русском обсудил с подписчиками инопланетян

РБКвчера в 22:39

Маск пообщался с подписчиками по-русски

RT на русскомвчера в 20:32

Илон Маск похвастался знанием русских поговорок

Lenta.ruвчера в 20:52

Илон Маск по-русски ответил на обвинение в связи с инопланетянами

News.ruвчера в 19:26

Илон Маск пообщался с подписчиками по-русски

ТК Звездавчера в 18:58

Илон Маск пообщался с подписчиками по-русски

Известиявчера в 18:00

Илон Маск пообщался с подписчиками на русском

РИА Новостивчера в 20:00
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Происшествия

Стрелявшего по подросткам в Москве мужчину задержали

Московские полицейские задержали мужчину, стрелявшего из травматики по подросткам из окна собственной квартиры на северо-западе столицы, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.
Обновлено вчера в 17:48
Политика

Штаб Зеленского отреагировал на иск о снятии с выборов президента

Штаб кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского отреагировал на иск о его снятии с выборов.
Обновлено вчера в 15:20
Армия и оружие

Перестрелка с бойцами батальона «Айдар» обернулась потерями для ВСУ

Обновлено вчера в 13:17
Армия и оружие

Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту

Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные моряки опасаются поступления преступного приказа сдать оружие после окончания президентских выборов.
Обновлено вчера в 03:25
Экономика

РФПИ инвестирует в компанию по распознаванию лиц VisionLabs

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестицию в компанию VisionLabs, которая разрабатывает технологии по распознаванию лиц.
Обновлено 19 апреля в 07:56
Политика

Умершую в России вдову Слободана Милошевича похоронили в Сербии

Вдову бывшего президента Союзной республики Югославия Слободана Милошевича Миру Маркович, которая умерла в одной из больниц в России, похоронили в Сербии.
Обновлено вчера в 21:05
Происшествия

SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon

Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
Обновлено вчера в 22:23
Религия

Православные празднуют Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 19:48
Авто

УАЗ «Пикап» назван самым популярным подержанным пикапом в России

Обновлено вчера в 16:55
Политика

Эксперт: США могут начать интервенцию в Венесуэлу под предлогом просьбы от Гуайдо

Соединенные Штаты могут начать военную интервенцию в Венесуэлу под предлогом соответствующего запроса со стороны лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, которого Вашингтон признает главой государства.
Обновлено вчера в 22:45
Политика

Украина. Геращенко показала Порошенко, как повиниться перед народом

Обновлено вчера в 23:40
Наука

Эффективность тренировок и занятий спортом зависит от времени суток

Обновлено 19 апреля в 11:53
Энергетика

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено 19 апреля в 12:55
Армия и оружие

В Черное море вошел разведывательный корабль Британии

Обновлено вчера в 17:58
Шоу-бизнес

Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном

Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.
Обновлено вчера в 17:07
Хоккей

«Вашингтон» с 3 очками Овечкина разгромил «Каролину» и повел в серии

Обновлено в 00:04
Происшествия

Полицейские устроили драку на юге Москвы

Обновлено вчера в 07:07
Армия и оружие

Возобновились бои за аэропорт Триполи

Обновлено вчера в 13:18
Политика

В России оценили реакцию Литвы на встречу президента Эстонии с Путиным

Обновлено вчера в 13:16
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова назвала спектаклем концерт Аллы Пугачевой в Кремле

Балерина Анастасия Волочкова, которая приняла, кстати, участие в концерте Пугачевой, продемонстрировав свой фирменный шпагат, тоже никак не может отойти от увиденного.
Обновлено 19 апреля в 02:10
Футбол

Виктор Гончаренко: «Уровень ответственности давил на команду»

Обновлено вчера в 14:26
Футбол

«Сухой лист» вывел «Сочи» на второе место, Черышев-старший снова в зоне «стыков»

Рокировка второй и третьей команд турнира наметилась после первого субботнего матча, в котором "Томь" не смогла подобрать ключей к воротам "Луча", и две самых мало пропускающих команды первенства (19 и 21 мяч соответственно) завершили свою игру нулевой ничьей.
Обновлено вчера в 18:10
Наука

Древняя империя в Андах не воевала 500 лет благодаря распитию пива

Обновлено вчера в 14:55
Происшествия

Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках

По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.
Обновлено вчера в 15:46
Общество

21 апреля: в 1926-м в Великобритании рождается королева

93 года назад, в 1926 году, в Лондоне рождается королева Елизавета II. Станислав Грачёв Её полное имя Елизавета Александра Мария.
Обновлено вчера в 17:00
Общество

В Челябинске сегодня пройдёт митинг против строительства неподалеку от города горно-обогатительного комбината

Горно-обогатительный комбинат власти хотят построить в 12ти километрах от Челябинска и Шершнёвского водохранилища – единственного источника питьевой воды для города.
Обновлено вчера в 16:59
Общество

Подлодка времен Второй мировой обнаружена у побережья Карского моря

Неизвестная подлодка немецкого происхождения обнаружена у побережья Карского моря на полуострове Таймыр.
Обновлено вчера в 19:43
Космос

Ядро Меркурия оказалось твердым

Команда ученых из Центра космических полетов Годдарда, Массачусетского технологического института, Университета «Сапиенца», Кейсовского университета Западного резервного района и Колумбийского университета нашла доказательства того, что внутреннее ядро Меркурия твердое и почти того же размера, что и внутреннее ядро Земли.
Обновлено 18 апреля в 11:58
Спорт

Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Обновлено вчера в 17:08
Происшествия

На МКАД перевернулась фура с цементом

Груженый цементом грузовик попал в аварию на 104–м километре внешней стороны трассы. Видео с места происшествия опубликовал РЕН ТВ.
Обновлено в 00:23
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