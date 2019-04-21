Космос
Маск пообщался с подписчиками по-русскиRT на русском вчера в 20:32
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Происшествия
Стрелявшего по подросткам в Москве мужчину задержали
Московские полицейские задержали мужчину, стрелявшего из травматики по подросткам из окна собственной квартиры на северо-западе столицы, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.
Обновлено вчера в 17:48
Политика
Штаб Зеленского отреагировал на иск о снятии с выборов президента
Штаб кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского отреагировал на иск о его снятии с выборов.
Обновлено вчера в 15:20
Армия и оружие
Перестрелка с бойцами батальона «Айдар» обернулась потерями для ВСУ
Обновлено вчера в 13:17
Армия и оружие
Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту
Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные моряки опасаются поступления преступного приказа сдать оружие после окончания президентских выборов.
Обновлено вчера в 03:25
Экономика
РФПИ инвестирует в компанию по распознаванию лиц VisionLabs
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестицию в компанию VisionLabs, которая разрабатывает технологии по распознаванию лиц.
Обновлено 19 апреля в 07:56
Политика
Умершую в России вдову Слободана Милошевича похоронили в Сербии
Вдову бывшего президента Союзной республики Югославия Слободана Милошевича Миру Маркович, которая умерла в одной из больниц в России, похоронили в Сербии.
Обновлено вчера в 21:05
Происшествия
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
Обновлено вчера в 22:23
Религия
Православные празднуют Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 19:48
Авто
УАЗ «Пикап» назван самым популярным подержанным пикапом в России
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Эксперт: США могут начать интервенцию в Венесуэлу под предлогом просьбы от Гуайдо
Соединенные Штаты могут начать военную интервенцию в Венесуэлу под предлогом соответствующего запроса со стороны лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, которого Вашингтон признает главой государства.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Украина. Геращенко показала Порошенко, как повиниться перед народом
Обновлено вчера в 23:40
Наука
Эффективность тренировок и занятий спортом зависит от времени суток
Обновлено 19 апреля в 11:53
Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено 19 апреля в 12:55
Армия и оружие
В Черное море вошел разведывательный корабль Британии
Обновлено вчера в 17:58
Шоу-бизнес
Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном
Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
Полицейские устроили драку на юге Москвы
Обновлено вчера в 07:07
Армия и оружие
Возобновились бои за аэропорт Триполи
Обновлено вчера в 13:18
Политика
В России оценили реакцию Литвы на встречу президента Эстонии с Путиным
Обновлено вчера в 13:16
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова назвала спектаклем концерт Аллы Пугачевой в Кремле
Балерина Анастасия Волочкова, которая приняла, кстати, участие в концерте Пугачевой, продемонстрировав свой фирменный шпагат, тоже никак не может отойти от увиденного.
Обновлено 19 апреля в 02:10
Футбол
Виктор Гончаренко: «Уровень ответственности давил на команду»
Обновлено вчера в 14:26
Футбол
«Сухой лист» вывел «Сочи» на второе место, Черышев-старший снова в зоне «стыков»
Рокировка второй и третьей команд турнира наметилась после первого субботнего матча, в котором "Томь" не смогла подобрать ключей к воротам "Луча", и две самых мало пропускающих команды первенства (19 и 21 мяч соответственно) завершили свою игру нулевой ничьей.
Обновлено вчера в 18:10
Наука
Древняя империя в Андах не воевала 500 лет благодаря распитию пива
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия
Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках
По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.
Обновлено вчера в 15:46
Общество
21 апреля: в 1926-м в Великобритании рождается королева
93 года назад, в 1926 году, в Лондоне рождается королева Елизавета II. Станислав Грачёв Её полное имя Елизавета Александра Мария.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
В Челябинске сегодня пройдёт митинг против строительства неподалеку от города горно-обогатительного комбината
Горно-обогатительный комбинат власти хотят построить в 12ти километрах от Челябинска и Шершнёвского водохранилища – единственного источника питьевой воды для города.
Обновлено вчера в 16:59
Общество
Подлодка времен Второй мировой обнаружена у побережья Карского моря
Неизвестная подлодка немецкого происхождения обнаружена у побережья Карского моря на полуострове Таймыр.
Обновлено вчера в 19:43
Космос
Ядро Меркурия оказалось твердым
Команда ученых из Центра космических полетов Годдарда, Массачусетского технологического института, Университета «Сапиенца», Кейсовского университета Западного резервного района и Колумбийского университета нашла доказательства того, что внутреннее ядро Меркурия твердое и почти того же размера, что и внутреннее ядро Земли.
Обновлено 18 апреля в 11:58
Спорт
Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия
На МКАД перевернулась фура с цементом
Груженый цементом грузовик попал в аварию на 104–м километре внешней стороны трассы. Видео с места происшествия опубликовал РЕН ТВ.
Обновлено в 00:23