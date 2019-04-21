Космос
Маск пообщался с подписчиками по-русскиRT на русском вчера в 20:32
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Политика
На Украине начался второй тур президентских выборов
Обновлено в 01:00
Политика
Тысячи немцев поддержали протесты против НАТО
В Германии прошли массовые демонстрации против действий НАТО. Тысячи людей вышли на улицы крупнейших городов страны.
Обновлено в 02:18
Происшествия
35 иностранцев погибли при взрывах на Шри-Ланке
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом
В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 06:00
Единоборства
Алистар Оверим: «Надеюсь, следующим будет Волков»
Следующий бой думаю провести в сентябре. Надеюсь, следующим моим соперником будет с Волковым, - сказал Оверим.
Обновлено вчера в 17:23
Политика
Лукашенко назвал Россию оплотом белорусского суверенитета
Президент Беларуси Александр Лукашенко, на прошлой неделе жаловавшийся, что в России «обнаглели и выкручивают руки», сегодня назвал Россию оплотом белорусского суверенитета.
Обновлено вчера в 06:38
Общество
Норкин впервые прокомментировал свое исчезновение из студии НТВ
Телеведущий Андрей Норкин объяснил свой уход из студии НТВ во время прямого эфира передачи «Место встречи».
Обновлено вчера в 17:08
Политика
Авиация МВД Украины приведена в готовность в день выборов
«Вся авиация приводится полностью в готовность для действий при внезапно возникающих задачах, если возникнет необходимость перемещения личного состава, оперативного состава в те или иные регионы нашего государства в случае осложнения ситуации», — приводит его слова Интерфакс-Украина.
Обновлено в 03:52
Религия
Вербное воскресенье 2019: нельзя покупать ветки в магазинах
Почему именно веточки вербы стали символом этого православного праздника в России, каковы традиции Вербного воскресенья, нам рассказал настоятель Богоявленского собора в Москве, священник Александр Агейкин.
Обновлено вчера в 12:33
Общество
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку, пишет The Sunday Times.
Обновлено в 01:24
Футбол
Дубль Артема Дзюбы принес победу «Зениту» в игре с «Краснодаром»
Перед самым началом встречи в столице южного края завершилось еще одно ключевое противостояние этого тура (не исключено, для обоих соперников и вообще в первенстве), в котором миром разошлись московские "Локомотив" и ЦСКА - 1:1. И теперь в случае виктории "Зенит" мог оформить гигантский отрыв в размере восьми очков от идущих на втором месте железнодорожников.
Обновлено вчера в 16:02
Культура
Анастасия Волочкова назвала спектаклем концерт Аллы Пугачевой в Кремле
Балерина Анастасия Волочкова, которая приняла, кстати, участие в концерте Пугачевой, продемонстрировав свой фирменный шпагат, тоже никак не может отойти от увиденного.
Обновлено 19 апреля в 02:10
Авто
Посмотрите, как маленький хот-хэтч Toyota отжигает на Нюрбургринге
Первый за последние 12 лет хот-хэтч Toyota – Yaris GRMN – испытали на «Северной петле» Нюрбургринга.
Обновлено в 02:03
Политика
Супруга Зеленского попала в списки сайта «Миротворец»
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного сайта "Миротворец", сообщает портал "Страна.ua".
Обновлено вчера в 13:19
Футбол
Видаль: буду использовать все шансы в «Барселоне»
Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль отметил, что будет стараться использовать все шансы, чтобы получать больше игрового времени в каталонском клубе.
Обновлено в 02:46
Авто
На видео показана премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей
В ролике отмечается, что владелец данного отечественного авто вложил в тюнинг около полутора миллиона рублей.
Обновлено в 03:49
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
Происшествия
В Омске двое детей утонули, провалившись под лед
Четверо детей провалились под лед искусственного водоема в Омске, одна девочка спаслась самостоятельно, мальчика достал очевидец, двое утонули, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Омской области.
Обновлено вчера в 11:32
Происшествия
На крышу посольства Венесуэлы в Москве залез мужчина
Сотрудники полиции оцепили здание посольства Венесуэлы в Москве, на крышу которого забрался мужчина, на требования полицейских он не реагирует.
Обновлено в 04:00
Политика
Пьяный украинец повеселился на избирательном участке на Украине
В Днепропетровской области пьяный мужчина в шутку демонстративно бросил рюкзак на пол на избирательном участке и заявил, что там находится бомба.
Обновлено в 03:17
Хоккей
Овечкин обогнал Кейна по очкам в плей-офф НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 52-е место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по набранным очкам в плей-офф.
Обновлено в 02:30
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Политика
Femen провели акцию на участке Зеленского
Участница движения Femen провела акцию перед избирательным участком кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Предполагаемого насильника и истязателя задержали в Подмосковье
Известно, что предполагаемый насильник ранее привлекался к уголовной ответственности.
Обновлено вчера в 19:20
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Мордовии
Три человека погибли в результате аварии в Темниковском районе Мордовии.
Обновлено в 04:33
Политика
Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада
Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:54
Единоборства
Боксер Кроуфорд защитил титул чемпиона мира
Американский боксер Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира, сообщает ТАСС. Это произошло на вечере бокса в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:36
Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов
Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».
Обновлено 19 апреля в 12:53