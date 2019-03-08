Космос

Маск похвалил российские ракетыLenta.ru 19:42

Глава американской компании SpaceX Илон Маск в своем Twitter-аккаунте оценил российскую ракетную технику, в частности ракету-носитель «Ангара». Маск отметил, что в России есть «отличные» ракеты, а также «наилучший из имеющихся» двигателей.
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Илон Маск: ракет «Ангара» для многоразового применения должна быть отличной

Вести.Ru17:35

Маск оценил российский носитель «Ангара»

Газета.Ru15:39

Илон Маск назвал перспективный российский носитель «Ангара» великолепным

Известия16:45

Маск назвал великолепной российскую ракету-носитель «Ангара»

RT на русском16:29

Илон Маск оценил российский носитель «Ангара»

News.ru16:27

Илон Маск высоко оценил российскую ракету-носитель «Ангара»

РБК17:16

Илон Маск назвал перспективный российский носитель «Ангара» великолепным

ТАСС15:33
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Происшествия

Крупный пожар в Свердловской области локализован

Обновлено в 19:48
Политика

В Венесуэле заявили о диверсии на гидроэлектростанции

Национальная корпорации по электроэнергии Венесуэлы в своём Twitter заявила, что на крупной венесуэльской гидроэлектростанции «Эль-Гури» произошла диверсия.
Обновлено в 18:35
Политика

Суд приговорил Пола Манафорта к трем годам и 11 месяцам тюрьмы

Суд в Вирджинии приговорил бывшего главе предвыборного штаба Дональда Трампа к 3 годам и 11 месяцам тюремного заключения за налоговое и банковское мошенничество, передает Reuters.
Обновлено в 19:10
Общество

В раде заявили о вынужденном отказе украинцев от газа

Людям приходится отказываться от газа и переходить на дрова, заявил кандидат в президенты Украины, лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» рады Юрий Бойко.
Обновлено в 19:35
Финансы

Доля золота в международных резервах России достигла рекордного уровня

Доля золота в международных резервах России обновила рекорд, увеличившись за февраль с 18,8 до 19%, следует из данных Центробанка.
Обновлено в 09:15
Общество

В МВД составили список потенциально опасных пород собак

Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган официально объявили о своем расставании

Позже в интервью программе «Эксклюзив» Собчак подтвердила, что в ее семейной жизни наступил тяжелый период, но отметила, что Виторган останется для нее родным человеком и отцом их сына.
Обновлено в 17:32
Политика

Гульнару Каримову обвинили в США во взятках на $865 млн

Обновлено в 15:38
Космос

Роскосмос запустит четыре ракеты «Иртыш» в рамках летных испытаний

Обновлено в 17:14
Политика

Меркель отказала США в отправке кораблей в Керченский пролив

Вице-президент США Майк Пенс предложил Берлину на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля направить отряд кораблей ВМС Германии к Крыму, чтобы показать Путину, что западные державы не откажутся от доступа к этим водам.
Обновлено в 14:00
Политика

Климкин назвал Крым «худшей версией диктатуры»

Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил на пресс-конференции в агентстве «Укринформ», что Крым — это «худшая версия России».
Обновлено в 13:53
Политика

Глава МИД Австрии назвала Путина хорошим танцором

Обновлено в 17:20
Политика

В США скончался старейший член палаты представителей

В возрасте 95 лет в США из жизни ушел старейший член палаты представителей Ральф Холл. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 15:19
Политика

«Окопались окончательно»: украинская журналистка о поездке в Крым

Обновлено в 13:50
Футбол

Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

Россия продолжает идти на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА — 50,382.
Обновлено в 17:45
Политика

Волгоградский депутат назвал получающих низкие пенсии тунеядцами

Обновлено вчера в 13:57
Политика

Тимошенко пригрозила привлечь Порошенко к уголовной ответственности

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в интервью шеф-редактору Lb.ua Соне Кошкиной заявила, что в случае её победы на выборах действующий президент Украины Пётр Порошенко будет привлечён к уголовной ответственности.
Обновлено в 18:02
Политика

Россия и Сирия призвали ООН решить проблему лагеря «Эр-Рукбан»

Россия и Сирия призывают ООН указать США на «недопустимость существования» в мире мест, подобных лагерю «Эр-Рукбан».
Обновлено в 02:18
Армия и оружие

Новое перемирие в Донбассе может вступить в силу 8 марта

Новое "весеннее перемирие" в Донбассе может вступить в силу 8 марта.
Обновлено в 11:27
Политика

Тим Кук поменял имя в Twitter после оговорки Трампа

Глава корпорации Apple Тим Кук поменял имя в своем аккаунте в Twitter, поставив вместо фамилии логотип компании, после того как президент США Дональд Трамп оговорился и назвал его «Тим Эпл».
Обновлено в 14:21
Авто

В феврале в России упали продажи новых автомобилей

Спрос на новые легковушки и легкие коммерческие автомобили в феврале текущего года сократился на 3,6%. Такие данные приводит Ассоциация европейского бизнеса, в прошлом месяце в России было продано 128 406 машин, это на 4.771 авто меньше, чем в феврале 2018 года — сообщает портал autorambler.ru.
Обновлено вчера в 11:56
Футбол

Марселино: «Второй тайм оставил горький привкус для „Валенсии“»

Главный тренер «Валенсии» Марселино прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
Обновлено в 17:36
Политика

Поклонская рассказала о собранном компромате на коллег по Госдуме

Ранее в сентябре 2018 года Наталья Поклонская сообщала, что пройти проверку на соблюдение закона о противодействии коррупции предстоит пятерым депутатам Госдумы.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Предполагаемых убийц следователя Шишкиной задержали в Петербурге

Обновлено в 10:02
Происшествия

В «Газпроме» назвали полным аутом хищение на газопроводе в Приозерске

Член правления "Газпрома" Сергей Прозоров резко раскритиковал подчиненных из-за ситуации с газопроводом в городе Приозерске Ленинградской области.
Обновлено в 10:05
Политика

Российского посла вызвали в МИД Словакии

Министерство иностранных дел Словакии вызвало российского посла в Братиславе Алексея Федотова в связи с комментарием посольства на статью в местной газете о «врагах России».
Обновлено в 13:49
Происшествия

В квартиру родителей журналиста «Проекта» Рубина ворвались неизвестные

Визитеры "в черных куртках" не представились и вошли в квартиру, несмотря на попытки матери журналиста их выгнать.
Обновлено в 12:55
Политика

Володин прервал выступление Орешкина в Госдуме

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы остановил выступление министра экономического развития Максима Орешкина и предложил перенести "правительственный час", так как, по его мнению, глава ведомства не смог раскрыть предложенную для обсуждения тему.
Обновлено вчера в 03:47
Политика

Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

Обновлено в 18:26
Общество

Путин подписал указ о повышении пособий по уходу за детьми-инвалидами

Владимир Путин подписал указ о повышении ежемесячных выплат гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.
Обновлено в 06:47
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Американский инженер
Американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор; долларовый миллиардер.
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