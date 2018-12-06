Космос
Маск показал видео падения ступени Falcon 9 в океан
Маск показал видео падения ступени Falcon 9 в океанLenta.ru19:07
Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 упала в Атлантический океан. Об этом сообщил в Twitter основатель компании SpaceX Илон Маск. Он также разместил видео с камеры, закрепленной на корпусе ступени.
Lenta.ru19:07
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