Космос

Маск ответил Рогозину на поздравление с успешным полетом Dragon-2REGNUM 01:41

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 марта Дмитрий Рогозин от имени Роскосмоса поздравил генерального директора SpaceX Илона Маска и руководителя NASA Джима Брайденстайна с успешным завершением испытательного полёта корабля Dragon-2 к МКС.
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Илон Маск
Спасибо от имени SpaceX! Мы всегда восхищались вашими ракетно-космическими технологиями.
— Илон Маск, американский инженерRT на русском 01:14

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Маск ответил на поздравление Рогозина с успешным полетом Crew Dragon

Известия01:37

Маск ответил на поздравление Рогозина с успешным испытанием Crew Dragon

РБК01:49

Илон Маск ответил на поздравления Рогозина в Twitter

URA.Ru01:46

Маск поблагодарил Рогозина за поздравление с окончанием летных испытаний Crew Dragon

ТАСС02:51

Маск ответил на поздравление Рогозина по поводу испытаний Dragon 2

RT на русском01:14

Илон Маск вновь восхитился российской техникой

Газета.Ru00:52

Маск поблагодарил Рогозина за поздравление по случаю испытания Dragon 2

Говорит Москва00:50
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Армия и оружие

В ДНР заявили о расстреле украинскими солдатами своего командира

Украинские военные расстреляли своего командира за замечание по поводу распития алкоголя.
Обновлено вчера в 23:59
Общество

Местонахождение сокровищ Третьего рейха раскрыли в Германии

Обновлено вчера в 22:51
Происшествия

В Москве произошла массовая драка с применением оружия

Массовая драка произошла в ночь на субботу на Белореченской улице в Москве, в результате пострадали несколько человек.
Обновлено в 01:36
Происшествия

«Ъ» узнал причину задержания экс-замглавы Росгеологии

Бывший первый заместитель главы Росгеологии Руслан Горринг был задержан по делу о незаконном выделении земельного участка в Подмосковье.
Обновлено вчера в 14:18
Общество

Минтруд назвал самые подходящие для быстрого трудоустройства профессии

В Министерстве труда и социальной защиты России рассказали RT, представители каких профессий могут быстро найти работу при посредничестве службы занятости.
Обновлено в 01:24
Политика

Венесуэла подаст жалобу в ООН из-за атаки на энергосистему

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что подаст жалобу на США Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет из-за атаки хакеров на венесуэльскую энергосистему.
Обновлено в 01:18
Происшествия

В Красноярском крае самолет выкатился за пределы взлетной полосы

Самолет, на борту которого находились 20 пассажиров и 3 члена экипажа, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Туруханска на севере Красноярского края, пострадавших нет, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирского СУСК на транспорте Наталья Яковлева.
Обновлено в 00:51
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на Ленинградском шоссе в Москве

Два человека погибли в результате аварии на Ленинградском шоссе на севере Москвы, движение транспорта в сторону области затруднено.
Обновлено в 00:53
Армия и оружие

Россия создаст новые авиационные двигатели на замену зарубежным

В России заканчивается разработка малоразмерного турбовального двигателя (ТВД) ВК-800, предназначенного для замены зарубежных аналогов.
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия

В Краснодаре воспитательница частного детсада забыла ребенка на улице

В Краснодаре воспитательница частного детского сада 6 марта забыла на улице полуторагодовалого мальчика. Об этом сообщил портал «Блокнот».
Обновлено вчера в 21:54
Политика

Лановой: Порошенко может бежать с Украины

Президента Украины Петра Порошенко заподозрили в подготовке побега из страны.
Обновлено в 02:23
Общество

Певец из Латвии попросил авиакомпанию заменить русское прощание

Латвийский певец Лаурис Рейникс обратился к турецкой авиакомпании Turkish Airlines с просьбой заменить русское прощание «До свидания!» на латвийское «Uzredzēšanos!».
Обновлено вчера в 20:36
Армия и оружие

СМИ сообщили о подготовке КНДР к запуску ракеты

Обновлено в 02:30
Происшествия

Убивший шесть человек в мечети канадец обжаловал приговор

Адвокаты канадца Александра Биссоннетта, осужденного за убийство шести человек при нападении на мечеть Квебека в 2017 году, обжаловали приговор.
Обновлено в 02:31
Происшествия

Взрывное устройство нашли в Ленобласти

Взрывное устройство нашли во Всеволожском районе. Бомба, замаскированная под фонарь, была начинена гайками.
Обновлено в 02:50
Политика

В Раде призвали признать поражение в борьбе с коррупцией на Украине

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что настало время признаться в поражении в борьбе с коррупцией на Украине.
Обновлено вчера в 13:09
Армия и оружие

Москва и Дамаск призвали США вывести военных и ликвидировать «Рукбан»

Москва и Дамаск заявили, что «Рукбан» необходимо ликвидировать, чтобы «прекратить страдания» находящихся там не по своей воле сирийцев.
Обновлено в 02:48
Общество

Жительнице Японии официально присвоен статус старейшего человека

Эксперты Книги рекордов Гиннесса официально присвоили 116-летней жительнице Японии Канэ Танаке статус старейшего человека в мире, сообщает Associated Press.
Обновлено в 00:50
Общество

В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли затворы дамбы

Обновлено в 02:24
Авто

Названы ТОП-7 лучших кроссоверов в подарок для женщин

На второе место среди кроссоверов, которые эксперты предлагают в качестве подарка для женщин, определили Nissan Qashqai с красивым дизайном.
Обновлено в 02:32
Политика

Госдеп объявил тендер на продвижение свободы интернета на Украине

Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда американского Госдепа объявило тендер, победители которого займутся продвижением свободы интернета на Украине.
Обновлено в 02:42
Происшествия

Пациент в пражской клинике открыл стрельбу в больничной палате

Двое больных в клинике "На Виноградах" в Праге получили ранения, когда по ним открыл огонь находившийся с ними в палате третий постельный больной.
Обновлено в 02:39
Футбол

Гвардиола сменит Аллегри на посту главного тренера «Ювентуса»

Обновлено в 01:41
Политика

В Крыму ответили на решение США не признавать полуостров российским

Представитель республики при президенте России Георгий Мурадов прокомментировал решение США не признавать полуостров российским, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:49
Транспорт

В Свердловской области на месяц ограничат движение фур

С 14 апреля по 23 мая региональные трассы Свердловской области будут закрыты для тяжеловозов.
Обновлено в 01:35
Политика

Челси Мэннинг арестовали за отказ давать показания по делу WikiLeaks

Бывший военный аналитик разведки США Челси Мэннинг заключена под стражу, после того как отказалась давать показания перед большим жюри в окружном суде города Александрия, штат Вирджиния, по делу о деятельности сайта WikiLeaks.
Обновлено вчера в 16:25
Хоккей

Александр Барков стал первой звездой дня в НХЛ

По информации на официальном сайте лиги, первой звездой признан финский нападающий русского происхождения "Флориды Пантерз" Александр Барков, в активе у которого пять голевых передач в матче против "Миннесота Уайлд" (6:2). Данный показатель является рекордом клуба.
Обновлено в 02:41
Общество

МЧС предупредило о резком усилении ветра в Московской области

В МЧС предупредили жителей Подмосковья об усилении порывов ветра до 17 м / с. Соответствующее СМС-сообщение министерство разослало местным жителям.
Обновлено в 01:14
Политика

Депутат Рады призвал украинские власти отменить санкции

Депутат Верховной рады Украины, экс-кандидат в президенты страны Евгений Мураев заявил, что Киев должен отказаться от санкций и вернуть привычные рынки.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия

В Екатеринбурге женщина на Hyundai наехала на маму с коляской

Вчера, 8 марта, в Екатеринбурге женщина на Hyundai умышленно совершила наезд на молодую маму с коляской.
Обновлено в 01:56
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Американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор; долларовый миллиардер.
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Dragon V2
Космический аппарат
Class of reusable spacecraft currently in development by American aerospace manufacturer SpaceX, designed as the successor to the Dragon cargo spacecraft. The spacecraft are designed for launches atop a Falcon 9 Block 5 rocket and a splashdown return. In comparison to its predecessor, it has larger windows, new flight computers and avionics, redesigned solar arrays, and a modified outer mold line. The spacecraft will be used in two variants, Crew Dragon 2, a human-rated capsule capable of carrying up to seven astronauts, and Cargo Dragon 2, an updated replacement for the original Dragon. The fleet of Cargo craft will be repurposed Crew vessels that have already flown their mission...
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