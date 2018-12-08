Бизнесмен Илон Маск заявил, что никогда не употреблял марихуану в прямом эфире и даже не знает, как делать это правильно. Об этом он заявил в интервью CBS.

Маск открестился от употребления марихуаны в прямом эфире

Путешествия Путешествия Авиакомпания «ИрАэро» из-за долгов туроператора приостановила полеты Авиакомпания "ИрАэро" из-за долгов туристического оператора "Жемчужная Река" с 20:00 мск пятницы приостановила программу полетов в Санью и Хайкоу, а также перевозку пассажиров в ряд российских мегаполисов, сообщил заместитель гендиректора авиакомпании Сергей Крупнов.

Путешествия Путешествия Названы самые «новогодние» города России и зарубежья Ранее стали известны самые желанные подарки на Новый год у россиян.

Общество Общество ФСИН: причастные к нарушениям в условиях содержания Цеповяза уволены Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко заверил, что все сотрудники ИК-3 в Амурской области, причастные к нарушениям в условиях содержания осужденного по делу «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза, уволены.

Общество Общество Синоптики рассказали о погоде в столице в субботу

Общество Общество El Pais: Шакиру подозревают в Испании в неуплате налогов на €14,5 млн Налоговая служба Испании подозревает певицу колумбийского происхождения Шакиру в неуплате налогов на сумму €14,5 млн.

Общество Общество Федеральный перечень школьных учебников в РФ сокращен на треть "По итогам голосования членами совета принято решение сформировать базовую часть федерального перечня учебников на основе 863 наименований учебников, прошедших дополнительную экспертизу и получивших положительные экспертные заключения, подтверждая их высокое качество и актуальность содержания", - говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения, преступившем в "Интерфакс" в пятницу.

Общество Общество Кокорину и Мамаеву разрешат настрогать оливье к Новому году Находящимся в московском СИЗО футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву разрешат приготовить салат оливье к новогоднему столу.

Общество Общество Париж 8 декабря станет закрытым городом Обеспечение порядка в Париже возложено на мобилизованных в этих целях восемь тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Общество Общество В США нашли самого маленького в мире бычка В ветеринарной клинике при университете штата Миссисипи врачи обследовали, возможно, самого маленького бычка в мире, об этом ветеринары рассказали в Facebook.

Общество Общество В Instagram обнаружили священника в Louis Vuitton Пользователи портала «Пикабу» обнаружили Instagram-аккаунт священника, в котором тот публиковал фотографии с обувью известных брендов, снимки из ресторанов и бизнес-центра «Москва-Сити».

Общество Общество Медведев присудил 20 правительственных премий в области образования Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении премий правительства РФ в области образования за 2018 год.

Общество Общество Ученые нашли в Москве пьяных свиристелей В Москве ученые обнаружили пьяных свиристелей. Первоначально на странности в поведении птиц обратили внимание горожане.

Общество Общество В Москве началась реставрация здания Северного речного вокзала Здание Северного речного вокзала строилось с 1932 по 1937 годы по проекту архитекторов Алексея Рухлядева и Владимира Кринского.

Общество Общество На Кубани создадут военно-патриотический парк «Патриот» Военно-патриотический парк "Патриот" будет создан в Динском районе Краснодарского края, сообщает администрация региона.