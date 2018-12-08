Общество
Маск открестился от употребления марихуаны в прямом эфире
Маск открестился от употребления марихуаны в прямом эфиреLenta.ru00:57
Бизнесмен Илон Маск заявил, что никогда не употреблял марихуану в прямом эфире и даже не знает, как делать это правильно. Об этом он заявил в интервью CBS.
Lenta.ru00:57
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Путешествия
Авиакомпания «ИрАэро» из-за долгов туроператора приостановила полеты
Авиакомпания "ИрАэро" из-за долгов туристического оператора "Жемчужная Река" с 20:00 мск пятницы приостановила программу полетов в Санью и Хайкоу, а также перевозку пассажиров в ряд российских мегаполисов, сообщил заместитель гендиректора авиакомпании Сергей Крупнов.
Обновлено в 02:31
Путешествия
Названы самые «новогодние» города России и зарубежья
Ранее стали известны самые желанные подарки на Новый год у россиян.
Обновлено в 02:19
Общество
ФСИН: причастные к нарушениям в условиях содержания Цеповяза уволены
Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко заверил, что все сотрудники ИК-3 в Амурской области, причастные к нарушениям в условиях содержания осужденного по делу «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза, уволены.
Обновлено вчера в 20:42
Общество
Синоптики рассказали о погоде в столице в субботу
Обновлено в 02:22
Общество
El Pais: Шакиру подозревают в Испании в неуплате налогов на €14,5 млн
Налоговая служба Испании подозревает певицу колумбийского происхождения Шакиру в неуплате налогов на сумму €14,5 млн.
Обновлено в 02:08
Общество
Федеральный перечень школьных учебников в РФ сокращен на треть
"По итогам голосования членами совета принято решение сформировать базовую часть федерального перечня учебников на основе 863 наименований учебников, прошедших дополнительную экспертизу и получивших положительные экспертные заключения, подтверждая их высокое качество и актуальность содержания", - говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения, преступившем в "Интерфакс" в пятницу.
Обновлено в 01:55
Общество
Кокорину и Мамаеву разрешат настрогать оливье к Новому году
Находящимся в московском СИЗО футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву разрешат приготовить салат оливье к новогоднему столу.
Обновлено в 00:51
Общество
Париж 8 декабря станет закрытым городом
Обеспечение порядка в Париже возложено на мобилизованных в этих целях восемь тысяч сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 02:08
Общество
В США нашли самого маленького в мире бычка
В ветеринарной клинике при университете штата Миссисипи врачи обследовали, возможно, самого маленького бычка в мире, об этом ветеринары рассказали в Facebook.
Обновлено в 02:30
Общество
В Instagram обнаружили священника в Louis Vuitton
Пользователи портала «Пикабу» обнаружили Instagram-аккаунт священника, в котором тот публиковал фотографии с обувью известных брендов, снимки из ресторанов и бизнес-центра «Москва-Сити».
Обновлено в 01:58
Общество
Медведев присудил 20 правительственных премий в области образования
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении премий правительства РФ в области образования за 2018 год.
Обновлено в 00:32
Общество
Ученые нашли в Москве пьяных свиристелей
В Москве ученые обнаружили пьяных свиристелей. Первоначально на странности в поведении птиц обратили внимание горожане.
Обновлено вчера в 17:02
Общество
В Москве началась реставрация здания Северного речного вокзала
Здание Северного речного вокзала строилось с 1932 по 1937 годы по проекту архитекторов Алексея Рухлядева и Владимира Кринского.
Обновлено вчера в 19:48
Общество
На Кубани создадут военно-патриотический парк «Патриот»
Военно-патриотический парк "Патриот" будет создан в Динском районе Краснодарского края, сообщает администрация региона.
Обновлено в 02:08
Общество
Москвичей предупредили об обмане покупателей перед Новым годом
Продавцы в преддверии новогодних праздников могут идти на различные ухищрения и обманывать покупателя.
Обновлено в 02:30