Маск объявил об уходе финдиректора Tesla на фоне убытков в $1 млрдРБК 01:32

Глава компании Tesla Илон Маск объявил, что финансовый директор компании Дипак Ахуджа в 2019 году покинет свой пост, сообщает Reuters. По словам Маска, Ахуджа не уйдет сразу, это произойдет через несколько месяцев. Заявление было сделано на фоне публикации финансового отчета Tesla за 2018 год.

Маск объявил об уходе финдиректора Tesla на фоне убытков в $1 млрд

Авто Первую Ладу за миллион купил губернатор Самарской области Первым покупателем спортивной Весты стоимостью более 1 млн рублей стал не простой россиянин, а губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который при этом воспользовался подарком президента АВТОВАЗа Ива Каракатзаниса.

Происшествия У арестованного сенатора Арашукова изъяли сабли и золотые слитки При обысках в доме у сенатора Рауфа Арашукова, задержанного в среду, нашли холодное оружие, золотые слитки и наличные деньги.

Авто Volkswagen готовит электрический багги Первым серийным электромобилем, построенным на «тележке» MEB, должен стать хэтчбек Volkswagen I.D.Новый концептуальный багги продемонстрирует возможности платформы MEB при создании нишевых моделей.

Авто Новый внедорожник KIA Mohave готовится к дебюту Компания KIA готовит к премьере новое поколение кроссовера Mohave. На днях первые тестовые автомобили вышли на зимние дорожные испытания.

Общество ВЦИОМ: каждый десятый россиянин намерен в 2019 году купить жилье Каждый десятый россиянин планирует в 2019 году купить квартиру или дом, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Космос Запуск спутников OneWeb отложили из-за проблем с разгонным блоком Запуск шести британских спутников связи OneWeb отложен из-за проблем с российской ракетой.

Гаджеты Apple намерена оснастить iPhone лазерной 3D-камерой – Bloomberg Компания Apple намерена выпустить iPhone, оснащенный более мощной лазерной 3D-камерой. Отмечается, что новинка может выйти в 2020 году.

Общество Москвичей успокоили насчет перебоев с поставками продуктов Ранее «Коммерсантъ», ссылаясь на союзы транспортно-логистических, производственных и торговых компаний, сообщил, что в Москве могут подорожать продукты и начаться перебои с их поставками из-за ужесточения правил движения грузового автотранспорта.

Общество Россияне смогут узнать личный кредитный рейтинг Россияне с 31 января смогут узнать свой персональный кредитный рейтинг, который будет учитывать, в том числе наличие просрочек платежей, уровень долговой нагрузки, "возраст" кредитной истории, чтобы определить уровень кредитного риска человека.

Происшествия В московском метро пассажир открыл стрельбу Пассажир московского метро открыл стрельбу при входе в вестибюль станции "Домодедовская".

Происшествия Обыски прошли почти на 1000 предприятий газовой сферы Дагестана Проведены обыски на 960 предприятиях газовой сферы Дагестана, сообщил прокурор республики Денис Попов на коллегии по итогам работы за 2018 год.

Происшествия Лжепродавцы картошки обокрали квартиру эксперта «Битвы экстрасенсов» В столице неизвестные обокрали квартиру одного из экспертов телешоу "Битва экстрасенсов", сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Гаджеты Найден способ взлома iPhone по номеру телефона Эксперт по безопасности Мелих Севим рассказал, что нашёл новый способ взлома iPhone.

Происшествия СК РФ просит арестовать еще четырех фигурантов по делу Арашуковых Член Совфеда был задержан по подозрению в создании преступной группировки и хищениях природного газа у ПАО «Газпром».

Экономика Акционеры «Совхоза имени Ленина» увеличили сумму иска к Грудинину Представитель шести акционеров подмосковного ЗАО «Совхоз имени Ленина» заявил в арбитражном суде Московской области об увеличении суммы исковых требований к Павлу Грудинину с 1,1 млрд до 2,1 млрд рублей.

Наука Ученые установили, когда древние люди появились в Сибири В новой работе ученых говорится о том, что появились свидетельства обитания денисовского человека в пещере как минимум 200 тысяч лет назад, а неандертальцы оказались там 100-200 тысяч лет назад.

Общество Роскачество рассказало, как выбирать хороший кефир Следует смотреть и на место производства — чем оно ближе к точке продажи, тем лучше. Кроме того, хороший кефир не должен горчить.

Общество В Москве назвали самые необычные имена для новорожденных в 2018 году Адель-Иллария и Виктория Луна вошли в список самых редких имен для новорождённых в Москве в 2018 году, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Авто Volvo привезет в Россию бюджетную версию кроссовера XC40 На сайте Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), подтверждающее скорое появление в России бюджетной версии компактного кроссовера Volvo XC40.

Авто Land Rover отказался от трехдверного Range Rover SV Coupe Трехдверную версию Range Rover SV Coupe официально представили ещё в прошлом году в Женеве.

Общество Названы самые опасные для водителей страны Европы Рейтинг самых безопасных для водителей европейских стран возглавили Дания (5 аварий на 10 тыс. жителей), Кипр (7,5), Финляндия (8,5), Франция (8,6) и Польша (8,9). В топ-10 также вошли Словакия, Болгария, Греция, Нидерланды и Эстония.