Экономика
Маск лично проследит за тратами сотрудников TeslaГазета.Ru 04:58
Основатель Tesla Илон Маск будет лично проверять корпоративные траты сотрудников своей компании.
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Музыка
На Евровидении победили Нидерланды
Обновлено в 19:04
Здоровье
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей
За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
У чиновников аппарата правительства РФ нашли недвижимость в Европе
Самым богатым чиновником аппарата правительства РФ оказался Сергей Куликов, который занимает пост первого замглавы коллегии военно-промышленной комиссии: согласно данным в декларации, он заработал 46,9 млн рублей.
Обновлено в 02:47
Футбол
Программа «Инсайдеры» расскажет о положении дел в «Рубине»
Герой выпуска – гендиректор ФК «Рубин» Рустем Сайманов, который расскажет о финансовом положении клуба и зарплатах игроков.
Обновлено в 14:08
Политика
В США раскрыли «настоящую» цену Су-57
76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
Обновлено в 07:00
Политика
В Москве представили книгу нидерландского эксперта о крушении MH17
Как доказывает в своем исследовании эксперт, крушение малайзийского Boeing в 2014 году было организовано для того, чтобы обвинить в трагедии Россию.
Обновлено вчера в 15:25
Общество
Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Обновлено в 07:00
Музыка
Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе
Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес
Дочь Муслима Магомаева: «Папе мешала семья»
Семья Муслима Магомаева не любит общаться с журналистами, а его дочь Марина до последнего хранила молчание, но не смогла сдержаться, когда на телевидении с завидной регулярностью стали появляться «внебрачные» дети отца.
Обновлено в 11:00
Авто
Многократный рост штрафов заставит отказываться от автомобилей
Госавтоинспекция уже официально предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч — с 500 рублей до 3000 рублей.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие
США собираются платить странам за отказ от российского оружия
Вашингтон хочет помочь партнерам стать независимыми от российских поставок США хотят расширить список стран, которые получат компенсации на покупку американской военной техники, если откажутся от китайского и российского оружия, пишет газета "Известия" со ссылкой на Defense One.
Обновлено в 09:13
Политика
Татары попросили Зеленского не освобождать их «от оккупации»
Накануне Владимир Зеленский заявил, что хочет «освободить родину крымских татар от оккупации и репрессий со стороны России».
Обновлено в 09:24
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено вчера в 05:17
Армия и оружие
На вооружение российской армии поступила первая бригада «Торнадо-С»
Российская армия получила на вооружение первую бригаду реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения «Торнадо-С».
Обновлено в 22:09
Происшествия
Мужчина погиб в драке дачников в Подмосковье
Мужчина скончался в результате драки, произошедшей между дачниками в подмосковном Домодедове, пишет 18 мая РЕН ТВ.
Обновлено в 16:01
Происшествия
Нападение на Шварценеггера в Африке попало на видео
Известный культурист и актер Арнольд Шварцнеггер пережил нападение во время его поездки в Южную Африку, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:36
Футбол
«О чем на самом деле пел Сергей Лазарев». Шутка «Динамо» о Евровидении
В официальном Твиттере московского "Динамо" опубликована шутка на тему выступления российского певца Сергея Лазарева на Евровидении.
Обновлено в 21:42
Авто
Названы бестселлеры компании Suzuki на российском рынке
Обновлено в 16:25
Наука
Килограмм пересчитают: 20 мая эталон измерения веса изменится
Обновлено в 14:13
Армия и оружие
В МИД Саудовской Аравии прокомментировали ситуацию вокруг Ирана
МИД Саудовской Аравии призвал мировое сообщество занять жёсткую позицию в отношении Ирана.
Обновлено в 21:23
Общество
В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире
Обновлено в 22:22
Футбол
Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»
В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
Обновлено в 16:52
Политика
Позорными назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен назвал позорными видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и россиянки, снятые на Ибице в 2017 году.
Обновлено в 16:19
Экономика
Минтруд поменяет правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Министерство труда и социальной защиты предложило новые правила расчета величины прожиточного минимума пенсионера в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 05:57
Футбол
«Витесс» Слуцкого уступил «Гронингену» в первом матче плей-офф
Возглавляемый Леонидом Слуцким "Витесс" проиграл "Гронингену" в первом полуфинальном матче плей-офф чемпионата Нидерландов за право сыграть в Лиге Европы.
Обновлено в 17:34
Музыка
Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения»
Европейский вещательный союз (EBU) отстранил от голосования в финале музыкального конкурса «Евровидение» членов белорусского жюри.
Обновлено в 15:08
Происшествия
В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема
Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 17:51