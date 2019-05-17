Экономика
Маск лично проследит за тратами сотрудников TeslaГазета.Ru вчера в 04:58
Основатель Tesla Илон Маск будет лично проверять корпоративные траты сотрудников своей компании.
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Илон Маск пообещал лично проверять корпоративные расходы сотрудников Tesla
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