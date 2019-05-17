Экономика

Маск лично проследит за тратами сотрудников TeslaГазета.Ru вчера в 04:58

Основатель Tesla Илон Маск будет лично проверять корпоративные траты сотрудников своей компании.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Илон Маск начнет лично проверять траты работников Tesla

Московский Комсомолецвчера в 09:34

Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla

Известия17 мая в 20:48

Маск лично проследит за тратами сотрудников Tesla

Газета.Ruвчера в 04:58

Маск намерен проверять все расходы сотрудников для сокращения убытков

Коммерсантъвчера в 00:28

Илон Маск пообещал лично проверять корпоративные расходы сотрудников Tesla

Говорит Москвавчера в 10:30

Илон Маск будет лично проверять все траты сотрудников Tesla

Телеканал 360°17 мая в 18:52

Маск заявил о новом радикальном сокращении расходов Tesla

Хайтек+17 мая в 11:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 06:24, Ашберн
Армия и оружие

Кадры с сидящим на танке Чаком Норрисом захватывают Сеть

Обновлено в 05:33
Музыка

Победителем «Евровидения-2019» стали Нидерланды

Обновлено вчера в 19:10
Политика

Бутина записала видеообращение в тюрьме

Приговоренная в США к 18 месяцам лишения свободы за деятельность, угрожающую американской нацбезопасности, россиянка Мария Бутина записала видеообращение.
Обновлено в 03:19
Музыка

Сергей Лазарев стал финалистом «Евровидения-2019»

Обновлено 17 мая в 13:33
Армия и оружие

Армия Сирии в одностороннем порядке прекратила огонь в Идлибе

Правительственная армия Сирии с 18 мая прекратила ведение огня в зоне деэскалации Идлиб.
Обновлено в 06:13
Экономика

Причины отмены национализации «Приватбанка» узнали СМИ

Ранее сообщалось, что кабмин Украины обжаловал отмену национализации "Приватбанка".
Обновлено в 04:58
Футбол

Урал — Локомотив 2:2

Норвежец получил вторую желтую карточку и уходя с поля показал жест "денег", намекая на предвзятость судьи.
Обновлено в 05:59
Кино

«Народный Оскар» от якутских фанатов передадут автору «Игры престолов»

Обновлено в 05:27
Музыка

Аннулировали результаты финала шоу «Голос. Дети»

"Первый канал" объяснил свое решение промежуточными результатами расследования, на которые было оказано внешнее воздействие.
Обновлено 16 мая в 08:18
Политика

Король Саудовской Аравии экстренно созвал саммит арабских лидеров

Обновлено вчера в 23:26
Политика

SpaceX подала иск к правительству США

Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Экономика

Reuters узнало об инвестировании рядом банков в новую криптовалюту

Несколько крупнейших банков в мире вкладывают порядка $50 млн в новую криптовалюту, сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников.
Обновлено вчера в 09:52
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде и сохранил титул WBC

Американец Деонтей Уайлдер победил своего соотечественника Доминика Бризила, отправив его в нокаут в первом раунде в 12-раундовом поединке за звание чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Происшествия

Загитова может быть наказана за вождение без прав

Обновлено в 05:15
Гаджеты

Оптимизация и совершенствование. Названы отличия Samsung Galaxy Note10 от предшественников

Ice Universe назвал два главных изменения в Galaxy Note10 с кодовым названием Da Vinci.
Обновлено в 03:10
Авто

Kia Sportage 2019 с новым дизайном пользуется ажиотажным спросом

Кроссовер KIA Sportage нового поколения, вышедший на китайский рынок в начале 2019 года, продается в 2,7 раза лучше предшественника.
Обновлено 17 мая в 22:47
Политика

Порошенко позвали на инаугурацию Зеленского

Покидающий пост президента Украины Петр Порошенко получил приглашение на церемонию инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:24
Политика

На Украину вернулся скрывавшийся пять лет советник Януковича

После пятилетнего отсутствия на Украину вернулся юрист Андрей Портнов, который был советников президента Виктора Януковича в 2011-2014 годах, а позже был обвинен в присвоении имущества.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие

Сирийские системы ПВО отразили ракетный удар по Дамаску

По сообщениям РИА Новости, сирийские системы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку по позициям, расположенным недалеко от Дамаска.
Обновлено 17 мая в 22:30
Шоу-бизнес

Алла Пугачева простила племянника накануне женитьбы

Влад не раз пытался связаться с Пугачевой, даже пробовал прибегнуть к помощи Максима Галкина — все тщетно.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Общество

В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире

Японец Масао Мацумото из старейшей в мире супружеской пары, чей совокупный возраст превышал 210 лет, умер в городе Такамацу (префектура Кагава).
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия

Мальчик разбился насмерть, катая отца на квадроцикле

Обновлено в 05:11
Общество

Башкирию накрыл снегопад

В северо-восточных районах Башкирии выпал снег, на других территориях и в Уфе — крупный град, сообщает ГТРК "Башкортостан".
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес

Муж преподнес Анастасии Макеевой роскошный подарок

Недавно Макеева похвасталась подарком от мужчины, который мало кого среди ее подписчиков оставил равнодушным.
Обновлено в 04:28
Футбол

«Витесс» Слуцкого уступил «Гронингену» в плей-офф за Лигу Европы

В первом полуфинальном матче плей-офф чемпионата Голландии за место в Лиге Европы Гронинген на своем поле обыграл Витесс 2:1.
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия

В Оренбуржье в результате пожара погибли три человека

Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес

Экс-звезда «Дома-2» похвасталась новым авто за 20 миллионов

На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографии одного из подарков: автомобиля Bentley Continental красного цвета, стоимостью 20 миллионов рублей.
Обновлено в 06:09
Происшествия

В Одессе загорелся бывший военный склад

В Одессе загорелся бывший военный склад.
Обновлено в 05:03
Транспорт

В России ограничат движение грузовиков по трассам в жару

Согласно документу, движение грузовиков по некоторым трассам запретят в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32 градуса.
Обновлено в 04:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Илон Маск
Американский инженер
Американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор; долларовый миллиардер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное