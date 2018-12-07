Общество

Tesla может рассмотреть покупку заводов General Motors
Коммерсантъ
21:58

Глава Tesla Илон Маск не исключил, что компания может приобрести заводы, которые планирует закрыть General Motors. В программе «60 минут» на CBS он сказал, что «если GM собирается продавать заводы или не будет их использовать», то Tesla может ими заинтересоваться.
Коммерсантъ21:58

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General Motors
Американская компания
Крупнейшая американская автомобильная корпорация, до 2008 года на протяжении 77 лет крупнейший производитель автомобилей в мире. По результатам 2014 года концерн занимает третье место в мире по количеству проданных автомобилей. Производство налажено в 35 странах, продажа в 192 странах. Штаб-квартира компании расположена в Детройте. На определённых этапах своего существования входила в двадцатку крупнейших компаний-подрядчиков ВПК США. Около пятой части доходов от продаж продукции и предоставляемых услуг составляет федеральный клиентский сектор обслуживания военных заказов.
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