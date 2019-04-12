Экономика
Маск будет согласовывать все твиты о TeslaИзвестия вчера в 23:42
28 сентября 2018 года стало известно, что SEC обвинила Маска во введении в заблуждение акционеров заявлением о наличии средств для выкупа акций компании и подала на предпринимателя в суд. Речь шла о публикации в Twitter, где Маск заявил о желании выкупить акции Tesla по $420 за штуку.
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Илон Маск дал обязательство согласовывать свои твиты о работе Tesla с юристами
Эхо Москвывчера в 12:04
Bloomberg: глава Tesla и биржевой регулятор США урегулируют спор о твитах без суда
Коммерсантъ26 апреля в 20:15
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