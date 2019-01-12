Происшествия

Машину начальника антиэкстремистского центра обстреляли в Ингушетии
Российская газета
12:41

В Ингушетии неизвестные открыли огонь по машине начальника республиканского Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Ингушетии, во время обстрела были ранены трое полицейских.
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