Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилосьBFM.ru 06:41

Сегодня Telegram-канал Mash сообщил, что состояние Бари Алибасова резко ухудшилось и его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 72-летний музыкант находится в реанимации института имени Склифосовского.

с чего всё началось

Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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