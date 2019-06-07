Общество

Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилосьBFM.ru 06:41

Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
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с чего всё началось

Представитель Алибасова назвал враньём сообщения об ухудшении состояния продюсера

Сегодня Telegram-канал Mash сообщил, что состояние Бари Алибасова резко ухудшилось и его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 72-летний музыкант находится в реанимации института имени Склифосовского.
Говорит Москва07:24

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Представитель Алибасова внес ясность в ситуацию с его состоянием

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РЕН ТВ07:16

Представитель Алибасова назвал враньём сообщения об ухудшении состояния продюсера

Говорит Москва07:24
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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