Общество
Представитель Алибасова рассказал о состоянии продюсераРИА Новости 09:21
PR-директор Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин рассказал о состоянии продюсера. Горжанкин отметил, что после введения в медикаментозный сон состояние Алибасова "ровное и стабильное". Также он опроверг сообщения СМИ о подключении продюсера к аппарату искусственной вентиляции легких.
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с чего всё началось
Сегодня Telegram-канал Mash сообщил, что состояние Бари Алибасова резко ухудшилось и его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 72-летний музыкант находится в реанимации института имени Склифосовского.Говорит Москва07:24
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