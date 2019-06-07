Общество

Представитель Алибасова рассказал о состоянии продюсераРИА Новости 09:21

PR-директор Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин рассказал о состоянии продюсера. Горжанкин отметил, что после введения в медикаментозный сон состояние Алибасова "ровное и стабильное". Также он опроверг сообщения СМИ о подключении продюсера к аппарату искусственной вентиляции легких.
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с чего всё началось

Представитель Алибасова назвал враньём сообщения об ухудшении состояния продюсера

Сегодня Telegram-канал Mash сообщил, что состояние Бари Алибасова резко ухудшилось и его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 72-летний музыкант находится в реанимации института имени Склифосовского.
Говорит Москва07:24

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Пиар-директор Алибасова рассказал о его состоянии

РИА Новости12:41

Менеджер Алибасова опроверг искусственную вентиляцию легких у продюсера

РБК07:29

Пиар-директор рассказал, сколько дней Алибасов пробудет в состоянии сна

РЕН ТВ07:16

Представитель рассказал, сколько Алибасов будет оставаться в медикаментозном сне

ТК Звезда07:58

Бари Алибасов подключен к аппарату искусственной вентиляции

Газета.Ru06:36

Состояние Бари Алибасова остается стабильно тяжелым

ТАСС06:59

Представитель Алибасова назвал враньём сообщения об ухудшении состояния продюсера

Говорит Москва07:24
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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