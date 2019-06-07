Представитель Алибасова рассказал о состоянии продюсераРИА Новости 09:21

Сегодня Telegram-канал Mash сообщил, что состояние Бари Алибасова резко ухудшилось и его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 72-летний музыкант находится в реанимации института имени Склифосовского.

с чего всё началось

PR-директор Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин рассказал о состоянии продюсера. Горжанкин отметил, что после введения в медикаментозный сон состояние Алибасова "ровное и стабильное". Также он опроверг сообщения СМИ о подключении продюсера к аппарату искусственной вентиляции легких.

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