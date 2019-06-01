Происшествия

Mash: экстремисты и фанаты готовят массовую провокацию на станции ШиесREGNUM 15:55

Футбольные фанаты и представители экстремистских организаций 2 июня готовят массовую провокацию против полиции и строителей на станции Шиес в Архангельской области, сообщает телеграм-канал Mash, известный своими подтверждёнными инсайдами из правоохранительных органов и с мест ЧП.
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Направлявшихся на станцию Шиес футбольных фанатов сняли с поезда

Взгляд.ру16:29

Футбольных фанатов заподозрили в подготовке провокации против полигона в Шиесе

Lenta.ru16:20

Запрещённые в России организации съезжаются на Шиес для «разборок»?

Бел.Ру15:58

Mash: экстремисты и фанаты готовят массовую провокацию на станции Шиес

REGNUM15:55

Направляшихся на Шиес футбольных фанатов сняли с поезда Москва - Воркута

Газета.Ru15:49

Полицейские сняли с поезда на Шиес футбольных фанатов

Ньюс-НН15:34

Полиция сняла с поезда футбольных фанатов, направлявшихся на Шиес

Новые Известия15:05
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Происшествия

Сумма выплат за катастрофу в Шереметьево оказалась «беспрецедентной»

Обновлено в 08:38
Футбол

«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, обыграв «Тоттенхэм»

Обновлено в 17:27
Происшествия

Обвиняемый в убийстве экс-глава Раменского района заявил об алиби

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Политика

Российские аэропорты официально переименовали

Как следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, новые имена получили воздушные гавани 44 городов.
Обновлено вчера в 07:10
Общество

СП: в России пенсионеры могут тратить в день не более 200 рублей

За среднюю пенсию контролирующий орган учел 14 тысяч рублей в месяц. При подсчете учитывались обязательные расходы на жилье и лекарства.
Обновлено вчера в 07:32
Авто

Опубликованы дебютные изображения 4-дверного пикапа Lada 4x4

Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.
Обновлено вчера в 09:02
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 19

Количество пострадавших в результате трех взрывов на предприятии "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области увеличилось до 19 человек.
Обновлено в 06:53
Происшествия

При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек

При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено в 14:32
Кино

Завершены съемки сериала «Ведьмак» по Анджею Сапковскому

Где-то убудет, где-то прибудет: "Игра престолов" с шумом и грохотом завершилась, но впереди еще как минимум два фэнтезийных эпика - нечто невообразимое по миру "Властелина колец" и "Ведьмак".
Обновлено вчера в 04:04
Политика

Нидерланды потребовали от Малайзии разъяснить позицию по MH17

Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии объяснений после того, как малайзийский премьер Махатхир Мохамад выразил сомнения в вине России в катастрофе Boeing MH17.
Обновлено в 13:58
Происшествия

Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено в 15:44
Происшествия

Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключенными

Обновлено в 13:09
Энергетика

Названы причины резкого падения цен на нефть

Эксперт центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко заявила, что резкое падение цен на нефть на 10% и больше обусловлено спекулятивными операциями на рынке финансов.
Обновлено в 05:09
Футбол

В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса

В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес

Экс-супруга Башарова с сыном покинула Россию

Бывшая жена актёра и телеведущего Марата Башарова Елизавета купила билеты в Доминикану для себя и сына.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Задержана бросившая двух детей в хостеле россиянка

Обновлено в 13:54
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Политика

В Роccии выроc рейтинг доверия президенту Путину

31 мая эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проанализировали рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов и отношения к партиям и опубликовали результаты опросов, проведенных за последнюю неделю.
Обновлено вчера в 11:16
Общество

Москвичей предупредили об опасной погоде

"Погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Обновлено в 13:43
Происшествия

В Ростове-на-Дону застрелили помощника депутата областного парламента

В Ростове-на-Дону в ночь на субботу, 1 июня, был застрелен помощник депутата законодательного собрания Ростовской области от фракции КПРФ Евгения Бессонова Михаил Бакланов.
Обновлено в 15:24
Шоу-бизнес

Анастасия Стоцкая рассказала, почему сын Павла Майкова не живет с мамой

Стоцкая впервые публично объяснила, почему сын Павла Майкова теперь живет с отцом, а не с мамой.
Обновлено в 10:28
Политика

В Германии допустили, что поломка самолетов Меркель была саботажем

Как сообщили источники газеты Rheinische Post, причиной нескольких поломок лайнеров мог быть саботаж или кибератаки.
Обновлено в 15:18
Армия и оружие

В ЛНР заявили о ранении женщины в результате обстрела со стороны ВСУ

Генеральная прокуратура самопровозглашённой Луганской народной республики сообщила, что жительница посёлка Донецкий получила ранение в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.
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Музыка

Группа «Фабрика» ищет новую солистку

Декрет Савельевой продлится еще неопределенное время, поэтому продюсер Игорь Матвиенко принял решение найти новую солистку для коллектива.
Обновлено вчера в 15:40
Политика

ЕР приостановит членство экс-главы Ивановской области

На сайте партии отмечается, что членство Конькова в ЕР решено приостановить из-за заведения уголовного дела, согласно уставу, до прекращения разбирательств.
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Авто

Составлен топ-7 моделей авто с самыми интересными идеями

Эксперты портала «Speedme.ru» составили рейтинг моделей автомобилей, в которых дизайнеры воплотили свои самые необычные идеи.
Обновлено в 01:03
Авто

Какие новые модели автомобилей начнут продавать в России летом

К концу лета ожидается появление Audi Q3 и Citroen C5 Aircross, а также Volvo V60 Cross Country, который выйдет на рынок в августе по цене 3,069 миллиона рублей.
Обновлено в 06:10
Политика

Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Общество

В Петербурге многодетным семьям подарили микроавтобусы

В Смольном состоялась торжественная церемония вручения ключей от пассажирских микроавтобусов многодетным семьям Санкт-Петербурга.
Обновлено в 08:13
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 миллиарда рублей

Банк обвиняет менеджеров в выводе активов и причинении ущерба на 282 миллиарда рублей. Промсвязьбанк попал под санацию ЦБ в конце 2017 года.
Обновлено вчера в 03:04
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