Mash: экстремисты и фанаты готовят массовую провокацию на станции ШиесREGNUM 15:55

Футбольные фанаты и представители экстремистских организаций 2 июня готовят массовую провокацию против полиции и строителей на станции Шиес в Архангельской области, сообщает телеграм-канал Mash, известный своими подтверждёнными инсайдами из правоохранительных органов и с мест ЧП.

Mash: экстремисты и фанаты готовят массовую провокацию на станции Шиес

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