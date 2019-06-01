Происшествия
Mash: экстремисты и фанаты готовят массовую провокацию на станции ШиесREGNUM 15:55
Футбольные фанаты и представители экстремистских организаций 2 июня готовят массовую провокацию против полиции и строителей на станции Шиес в Архангельской области, сообщает телеграм-канал Mash, известный своими подтверждёнными инсайдами из правоохранительных органов и с мест ЧП.
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