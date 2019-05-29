Mash: Глушаков требует у «Спартака» 100 миллионов наличнымиБомбардир.ру 03:31

Телеграм-канал Mash, несколькими неделями ранее выложивший серию компрометирующих постов о Денисе Глушакове, опубликовал новость о том, что полузащитник «Спартака» требует у клуба 100 миллионов наличными.

Mash: Глушаков требует у «Спартака» 100 миллионов наличными

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