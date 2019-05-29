Футбол
Mash: Глушаков требует у «Спартака» 100 миллионов наличнымиБомбардир.ру 03:31
Телеграм-канал Mash, несколькими неделями ранее выложивший серию компрометирующих постов о Денисе Глушакове, опубликовал новость о том, что полузащитник «Спартака» требует у клуба 100 миллионов наличными.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 19:22, Ашберн
Экономика
СМИ сообщили о двукратном росте цен на плацкарт
Общероссийское объединение пассажиров зафиксировало резкое повышение стоимости поездок в плацкартных вагонах на билеты в период с июня по июль 2019 года.
Обновлено в 18:30
Энергетика
Венгрия возобновила прокачку нефти по «Дружбе»
Венгрия возобновила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Транснефти".
Обновлено в 03:52
Экономика
Минпромторг ищет 10 млрд рублей на поддержку автопрома
Минпромторг прорабатывает вопрос продления программ господдержки спроса на автомобили, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
Обновлено в 17:47
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Футбол
Азар объявил о решении покинуть «Челси»
Полузащитник «Челси» Эден Азар после победного матча против «Арсенала» в финале Лиги Европы объявил о своем решении покинуть клуб.
Обновлено в 17:24
Экономика
Дисбалансовые показатели
На дисбаланс между приростом вкладов и кредитов обратил внимание аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.
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Гаджеты
Европейцы резко перестали покупать смартфоны Huawei
Напомним, недавно российский сервис объявлений «Юла» рассказал, что объявлений о перепродаже смартфонов Huawei стало больше на 11%.
Обновлено в 14:27
Политика
На Украине расследуют сообщения о пропаже серверов из администрации
На Украине начато досудебное расследование о возможной потере «материальных носителей секретной информации» после сообщений о пропаже серверов из ситуационной комнаты в администрации президента.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле
Подмосковная полиция разыскивает мать, которая накануне оставила двух маленьких детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 11:18
Политика
Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины
В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Снять иммунитет с российского сотрудника ООН хотят в Косово
Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила намерен добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника ООН.
Обновлено в 07:52
Авто
В большинстве регионов России наблюдается рост рынка новых автомобилей
Согласно аналитической информации «Автостат», положительная динамика рынка новых автомобилей отмечается в 52 регионах РФ.
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес
Ольга Бузова: «В 18 лет не получала удовольствие от секса»
Ольга Бузова неоднократно признавалась: она уже два года обходится без физической близости с мужчинами, чего очень не хватает певице.
Обновлено в 14:40
Армия и оружие
В Госдуме заявили, что Крымский мост защищён от провокаций Украины
Во вторник военный обозреватель еженедельника «Звезда» Александр Артамонов привёл наиболее вероятные сценарии нападения на мост, а также способы его защиты.
Обновлено в 06:05
Игры
В июне подписчики PS Plus получат сборник Borderlands и Sonic Mania
Sony анонсировала июньскую подборку PlayStation Plus, которая станет доступна в следующий вторник, 4 июня.
Обновлено в 11:35
Экономика
В российской космической отрасли выявили нарушения на 50 млрд рублей
В прошлом году 40% нарушений, выявленных СП, пришлось именно на «Роскосмос».
Обновлено в 16:07
Армия и оружие
Турция разместит истребители F-35 вне зоны покрытия С-400
Турция планирует разместить американские истребители пятого поколения F-35 вне зоны действия закупленных Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 18:23
Политика
Порошенко просил США о помощи на президентских выборах
В Белом доме уточнили, что Трамп пожелал Зеленскому успеха, назвав выборы "важным моментом в истории Украины", а также отметив, что выборы прошли в демократическом ключе.
Обновлено в 16:00
Общество
ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян
Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено в 08:43
Политика
Пушков назвал призыв Зеленского есть шаурму юмористическим концертом
Российский сенатор Алексей Пушков 29 мая прокомментировал призыв украинского президента Владимира Зеленского есть шаурму, который он адресовал политикам с напряженным рабочим графиком.
Обновлено в 16:09
Космос
Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце
Российские космонавты Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе провели операцию вне графика - забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, передает РИА "Новости".
Обновлено в 17:29
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» вышел на новый этап заводских испытаний
Фрегат «Адмирал Касатонов», построенный на петербургском предприятии «Северная верфь», вышел на очередной этап заводских ходовых испытаний на полигонах Балтийского флота, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на Минобороны России.
Обновлено в 14:26
Происшествия
Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка
Обновлено в 11:54
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено в 15:10
Транспорт
Электробус: шесть вопросов о новом виде транспорта в Калининграде
Администрация Калининграда ожидает прибытия нового вида общественного транспорта — электробуса.
Обновлено в 10:56
Происшествия
В парке у Белого дома загорелся мужчина
Очевидцы обнаружили в центре Вашингтона в парке напротив Белого дома горящего мужчину.
Обновлено в 14:57
Политика
Михаил Саакашвили вернулся на Украину
28 мая текущего года новый президент Украины Владимир Зеленский вернул господину Саакашвили украинское гражданство.
Обновлено в 10:55
Космос
Ученые NASA разработали новый метод поиска экзопланет
Обновлено в 03:34