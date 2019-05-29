Футбол

Mash: Глушаков требует у «Спартака» 100 миллионов наличнымиБомбардир.ру 03:31

Телеграм-канал Mash, несколькими неделями ранее выложивший серию компрометирующих постов о Денисе Глушакове, опубликовал новость о том, что полузащитник «Спартака» требует у клуба 100 миллионов наличными.
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«Глушаков сует два пальца в розетку, выбивая наличные у «Спартака». Эксклюзив!

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Адвокат Глушаковой: «Надеюсь, „Спартак“ не пойдет на уловки и ухищрения Дениса»

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Глушаков требует у «Спартака» наличку. Так жене не перейдут проценты

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Адвокат Глушакова: «Вся информация о финансовых требованиях Дениса к „Спартаку“ — полнейшая ложь»

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СМИ: Глушаков требует у «Спартака» отступные наличкой, чтобы не платить жене

Нева Спорт03:13
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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