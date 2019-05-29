Футбол
Mash: Глушаков требует у «Спартака» 100 миллионов наличнымиБомбардир.ру 03:31
Телеграм-канал Mash, несколькими неделями ранее выложивший серию компрометирующих постов о Денисе Глушакове, опубликовал новость о том, что полузащитник «Спартака» требует у клуба 100 миллионов наличными.
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Происшествия
Напавший на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе отправлен под арест
Суд отправил под арест мужчину, который подозревается в нападении на сотрудников редакции газеты «Родина» в Ставрополе.
Обновлено в 12:27
Политика
Миссия ООН в Косово подтвердила задержание россиянина
Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в Косово полиция задержала 23 человека, включая россиянина.
Обновлено вчера в 06:32
Политика
Huawei через суд потребовала изменить американский закон
Если суд признает правоту Huawei и посчитает неконституционным положение NDAA, у китайской компании будут все основания для того, чтобы добиться исключения из черного списка Министерства торговли и продолжить деятельность на территории США.
Обновлено в 00:41
Здоровье
Пожилым россиянам посоветовали жить «чуть-чуть впроголодь»
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил желающим избавиться от жира пожилым россиянам не только заниматься физическими упражнениями, но и жить «чуть-чуть впроголодь», передает Rambler News Service.
Обновлено в 12:35
Энергетика
ФАС выдала предостережение президенту Независимого топливного союза
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в среду выдала предостережение президенту Независимого топливного союза из-за публичных заявлений о риске резкого скачка цен на бензин, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 11:49
Экономика
В России предложили запретить псевдопивные напитки
«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено вчера в 18:30
Кино
Вышли новые карикатуры на «Игру престолов» в стиле «Союзмультфильма»
В Сети появились новые пародии на героев сериала «Игра престолов», выполненные в духе известных персонажей «Союзмультфильма».
Обновлено в 11:00
Авто
Завод Haval начинает серийное производство
В Тульской области на территории индустриального парка «Узловая» 5 июня состоится открытие завода Haval.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Протестующие штурмом взяли здание горсовета во Львове
Обновлено в 09:10
Общество
Тимати представил новую линию одежды совместно с «Армией России»
Владелец бренда Black Star и рэпер Тимати представил новую линию одежды, созданную совместно с сетью магазинов "Армия России", сообщает RT.
Обновлено 27 мая в 18:51
Общество
Наблюдатели оценили «модный» образ полковника ФСБ в СИЗО
Заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала, что начальник одного из отделов управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин выглядит в СИЗО модно и стильно.
Обновлено в 14:03
Общество
МВД сократило список потенциально опасных пород собак
МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.
Обновлено в 12:54
Политика
Михаил Саакашвили вернулся на Украину
Обновлено в 11:22
Политика
Эрдоган и Трамп обсудили по телефону ситуацию с российскими С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в которых вновь затронули вопрос покупки Анкарой российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщил 29 мая глава департамента по коммуникациям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун в своем Twitter.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка
Обновлено в 11:54
Автоспорт
В Вене прошли похороны Ники Лауды
Обновлено в 05:06
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Политика
Дерипаску возмутили данные США по санкциям
Доказательная база, которую американский Минфин предоставил в суд по иску российского предпринимателя Олега Дерипаски, не более, чем плохо проработанный отчет с массой неточностей и ложных утверждений.
Обновлено в 14:02
Политика
ВЦИОМ: рейтинг одобрения президента Путина вырос
Рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина с января по май 2019 года вырос на 4%. Об этом, как сообщает ИА RNS, 29 мая в ходе круглого стола в Экспертном институте социальных исследований сообщил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
Обновлено в 14:14
Футбол
«Спартак» заплатит 7,5 миллиона евро за Зайца
По информации transfer_analiz, руководство команды из белокаменной уже предложило своим коллегам из Стамбула 7,5 миллиона евро за переход Зайца.
Обновлено в 13:13
Гаджеты
Redmi K20 под названием Xiaomi Mi 9T представят в России в июне
Как выяснилось, Redmi K20 под названием Xiaomi Mi 9T представят в России и состоится это событие уже в июне.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие
США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания
США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания, заявил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли — младший.
Обновлено в 09:58
Кино
Умер актер, сыгравший в «Крестном отце»
Обновлено в 14:02
Происшествия
Подросток вышел из комы из-за дезодоранта
Обновлено в 09:04
Футбол
Сегодня в Баку состоится финал Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом»
Сегодня, 29 мая, состоится матч Челси - Арсенал в рамках финала Лиги Европы. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Мать бросила двух детей в подмосковном хостеле
Обновлено в 12:19
Теннис
Кудерметова вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Обновлено в 06:53
Космос
Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 12:58
Армия и оружие
Минобороны раскрыло планы США по дестабилизации России
Ильницкий пояснил, что данные сведения содержатся в докладе, подготовленном американской корпорацией RAND, выполняющей функции стратегического исследовательского центра для правительства США.
Обновлено в 01:21
Экономика
Счётная палата нашла нарушения в космической отрасли на 50 млрд рублей
«По проверкам, не попадающим под грифы ограничения информации, объем выявленных нарушений составил около 50 млрд рублей», - заявили в пресс-службе Счётной палаты, отвечая на вопрос о нарушениях в космической отрасли в 2018 году.
Обновлено в 14:27