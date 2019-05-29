Футбол
Mash: Глушаков требует у «Спартака» 100 миллионов наличнымиБомбардир.ру 03:31
Телеграм-канал Mash, несколькими неделями ранее выложивший серию компрометирующих постов о Денисе Глушакове, опубликовал новость о том, что полузащитник «Спартака» требует у клуба 100 миллионов наличными.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 10:05, Ашберн
Политика
Бутину перевели в тюрьму в штате Флорида
Россиянка Мария Бутина, осужденная в США на тюремный срок за деятельность, якобы угрожающую нацбезопасности Соединенных Штатов, переведена в тюрьму американского города Таллахасси в штате Флорида, сообщил ее адвокат Роберт Дрисколл.
Обновлено в 09:25
Гаджеты
Intel показала необычный прототип двухэкранного игрового ноутбука
Intel в рамках проходящей выставки Computex 2019 показала некоторым журналистам любопытные концепты, в числе которых игровой компьютер Honeycomb Glacier с двумя экранами.
Обновлено в 04:20
Политика
Бориса Джонсона вызвали в суд за высказывания о Brexit
Иск против Джонсона подал 29-летний бизнесмен Маркус Болл, который собрал на судебный процесс через пожертвования £ 200 тыс. Он обвинил экс-министра в должностном преступлении, в том, что он обманул общественность, когда заявил, что после выхода Великобритании из Евросоюза страна еженедельно будет экономить по £ 350 млн, которые раньше уходили в Брюссель.
Обновлено в 09:05
Происшествия
В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок
В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес
Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим
Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает об актрисах, с которыми был в отношениях.
Обновлено в 08:24
Футбол
Игорь Денисов завершил карьеру футболиста
Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
Обновлено в 08:31
Армия и оружие
Украина прекратила выпуск БТР из европейской стали
В концерне добавили, что запрет на производство БТР из европейского металла приведет к критическим проблемам на других государственных заводах и в частных компаниях.
Обновлено в 09:23
Футбол
Блаттер подаст в суд на Инфантино и ФИФА в течение месяца
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер готовится подать в суд на Международную Федерацию футбола и нынешнего главу организации Джанни Инфантино, утверждает L’Equipe.
Обновлено в 07:55
Игры
В PSN появился баннер предзаказа Death Stranding
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес
Шепелев разоблачил «любовника» Цымбалюк-Романовской
В новом выпуске ток-шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» свои чувства решили проверить Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Госдума одобрила ужесточение наказания для пьяных нарушителей ПДД
Госдума одобрила во втором чтении поправки к УК, ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди, говорится на сайте Госдумы.
Обновлено в 09:52
Музыка
Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях
В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".
Обновлено вчера в 13:38
Общество
В России могут ввести «отцовский капитал»
Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предлагается выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия
В Чебоксарах школьница умерла во время ЕГЭ по математике
В Чебоксарах школьница умерла во время единого государственного экзамена по математике.
Обновлено в 09:16
Спорт
Женская сборная России уступила Японии в Лиге наций
Женская сборная России по волейболу проиграла команде Японии в матче предварительного раунда Лиги наций в Турции - 1:3. Это поражение стало для национальной команды четвертым в пяти встречах турнира.
Обновлено в 09:46
Политика
Китай лишит США редкоземельных металлов
Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.
Обновлено в 01:46
Политика
Зеленский посоветовал людям у власти не бронзоветь и есть шаурму
Президент Украины Владимир Зеленский не видит ничего страшного или постыдного в том, чтобы есть шаурму.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Во Львове толпа штурмом взяла здание горсовета
Обновлено в 08:20
Политика
Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России
Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено в 06:14
Общество
В ивановских школах сорвана сдача ЕГЭ
В настоящее время наш корреспондент выясняет, что же такого произошло в Ивановской области, что сорвало сдачу ЕГЭ по математике.
Обновлено в 05:51
Культура
YouTube-канал T-Series первым в истории набрал 100 млн подписчиков
Индийский канал T-Series первым в истории YouTube набрал 100 млн подписчиков. Шведский блогер PewDiePie отстает на 4 млн подписчиков.
Обновлено в 08:20
Экономика
Госдума ограничивает инвестиционные возможности граждан России
Законопроект о подразделении инвесторов РФ на определенные категории Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Снять иммунитет с российского сотрудника ООН хотят в Косово
Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила намерен добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника ООН.
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес
Московский бизнесмен заплатил за ужин с Аксеновой миллион рублей
Обновлено вчера в 19:05
Авто
Самым дорогим автомобильным брендом в мире стала Toyota
Обновлено в 08:47
Футбол
Генеральный директор ФК «Ростов» покинул свой пост
ФК «Ростов» благодарит Константина Волосова за ответственную и эффективную работу в должности руководителя клуба.
Обновлено в 07:52