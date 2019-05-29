Футбол

Mash: Глушаков требует у «Спартака» 100 миллионов наличнымиБомбардир.ру 03:31

Телеграм-канал Mash, несколькими неделями ранее выложивший серию компрометирующих постов о Денисе Глушакове, опубликовал новость о том, что полузащитник «Спартака» требует у клуба 100 миллионов наличными.
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Адвокат Глушакова: «Вся информация о финансовых требованиях Дениса к „Спартаку“ — полнейшая ложь»

Матч ТВ07:46

Адвокат Глушаковой: Денис хочет € 1,5 млн наличными? Это уголовно наказуемо

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Адвокат Глушаковой: «Надеюсь, „Спартак“ не пойдет на уловки и ухищрения Дениса»

Sport24.ru04:56

СМИ: Глушаков требует у «Спартака» отступные наличкой, чтобы не платить жене

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Адвокат Глушакова: «Информация о финансовых требованиях Дениса к „Спартаку“ – полнейшая ложь»

Спорт-Экспресс07:12
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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