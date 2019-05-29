Футбол

Mash: Глушаков требует у «Спартака» 100 миллионов наличнымиБомбардир.ру 03:31

Телеграм-канал Mash, несколькими неделями ранее выложивший серию компрометирующих постов о Денисе Глушакове, опубликовал новость о том, что полузащитник «Спартака» требует у клуба 100 миллионов наличными.
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«Глушаков сует два пальца в розетку, выбивая наличные у «Спартака». Эксклюзив!

Советский спорт11:15

Адвокат Глушаковой: «Надеюсь, „Спартак“ не пойдет на уловки и ухищрения Дениса»

Sport24.ru04:56

Адвокат Глушаковой: Денис хочет € 1,5 млн наличными? Это уголовно наказуемо

Чемпионат07:12

Адвокат Глушакова: «Информация о финансовых требованиях Дениса к „Спартаку“ – полнейшая ложь»

Спорт-Экспресс07:12

Адвокат Глушакова: «Вся информация о финансовых требованиях Дениса к „Спартаку“ — полнейшая ложь»

Матч ТВ07:46

СМИ: Глушаков требует у «Спартака» отступные наличкой, чтобы не платить жене

Нева Спорт03:13

Глушаков хочет получить 1,5 млн евро от «Спартака» за расторжение контракта наличными, чтобы не платить алименты

Sports.ru03:10
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
Политика

Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России

Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено в 06:14
Происшествия

В Москве чемпион Европы по тяжелой атлетике украл продукты из магазина

Обновлено в 09:48
Кино

Видеосервисы выступили против принудительной системы подсчета зрителей

Представители российских онлайн-кинотеатров предположили, что рациональнее использовать альтернативные подходы к сбору и анализу данных, источником которых могут выступать сами правообладатели, получающие от кинотеатров сведения о реализации фильмов.
Обновлено в 09:44
Общество

Минобороны и Тимати представили совместную коллекцию одежды

Бренд Black Star Wear, владельцем которого является рэп-исполнителя Тимати совместно с сетью магазинов "Военторг" представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено 27 мая в 23:59
Футбол

Игорь Денисов завершил карьеру футболиста

Игорь Денисов завершил профессиональную карьеру. Ранее 35-летний полузащитник расторг контракт с московским "Локомотивом".
Обновлено в 10:57
Происшествия

В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН

Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.
Обновлено в 11:02
Происшествия

В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок

В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие

Генпрокуратура Украины признала незаконность военных действий в Донбассе

В Генпрокуратуре Украины заявили, что действия вооруженных сил страны в Донбассе были незаконными.
Обновлено в 11:19
Футбол

«Анжи» не сможет играть в ФНЛ в следующем сезоне

«Анжи» не сможет выступить в ФНЛ в следующем сезоне.
Обновлено в 11:02
Общество

В Петербурге суши-бар закрылся из-за непристойного названия

Обновлено в 08:49
Политика

В Грузии начали собирать подписи за запрет российской эстрады

В соцсетях в Грузии появилась петиция с требованием запретить в объектах общепита российскую эстрадную музыку, за пять дней подписи поставили более 1,3 тыс. человек, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поделилась секретами популярности в Instagram

Блогеры рассказали, как лучше всего делать фото для Instagram, и сняли Ксению Собчак.
Обновлено в 10:14
Происшествия

Суд арестовал подростка из Вольска, напавшего на школьницу с топором

Суд арестовал подростка, напавшего с топором на девочку в школе города Вольска Саратовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры.
Обновлено в 11:22
Политика

Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС

На саммите ЕАЭС президент России Владимир Путин сообщил о подготовке соглашения, по которому при начислении пенсий будет учтен стаж за весь период трудовой деятельности на территории государств Союза.
Обновлено в 05:06
Экономика

ВЦИОМ: более 60% россиян планируют сократить расходы и копить

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян планируют сокращать свои ежедневные траты и откладывать сбережения.
Обновлено в 09:05
Политика

Эгилс Левитс стал президентом Латвии

По данным агентства, сейм Латвии избрал Левитса президентом страны на внеочередном заседании.
Обновлено в 06:30
Театры

Константин Богомолов возглавил Театр на Малой Бронной

Константин Богомолов назначен новым художественным руководителем московского Театра на Малой Бронной.
Обновлено в 05:55
Здоровье

В России вводится новый порядок контроля за лечением онкобольных

Минздрав вводит новую систему оказания онкологической помощи. Теперь все лечение входит в систему ОМС, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Политика

Спецпрокурор США Мюллер объявил об отставке

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, курировавший расследование о вмешательстве РФ, объявил о своей отставке.
Обновлено в 11:38
Космос

NASA назвало возможной причиной взрыва SpaceX проблемы с двигателем

По словам Кэйти Людерс — руководителя коммерческой пилотируемой программы в НАСА — пока известно, что причина сбоя кроется в работе двигателя SuperDraco.
Обновлено в 10:29
Общество

Коллекторам запретят взыскивать долги по ЖКХ

В России вводится прямой запрет на передачу коллекторам долгов граждан по ЖКХ.
Обновлено в 08:31
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах ученица 11 класса скончалась во время прохождения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 09:07
Происшествия

Пять машин столкнулись на проспекте Народного Ополчения

Днем 29 мая на углу проспекта Народного Ополчения и улицы Лени Голикова произошла авария с участием пяти автомобилей.
Обновлено в 06:35
Общество

Выпускники напишут ЕГЭ по математике

ЕГЭ по математике базового уровня оценивается по пятибалльной шкале, для успешной сдачи экзамена достаточно набрать три балла.
Обновлено вчера в 09:47
Футбол

Кокорин и Мамаев могут начать в колонии тренерскую карьеру

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Александра и Кирилла Кокориных за две драки в столице к полутора годам колонии общего режима, Павел Мамаев и Александр Протосовицкий получили по году пяти месяцам заключения.
Обновлено в 10:30
Происшествия

В Петербурге полиция начала масштабные рейды среди мигрантов

В Петербурге полиция начала масштабные профилактические рейды в местах компактного проживания мигрантов.
Обновлено в 05:10
Политика

Зеленский призвал политиков есть шаурму

Президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков есть шаурму и назвал ее «решением» в случаях, когда напряженный график не оставляет времени на еду.
Обновлено в 09:40
Политика

В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии

В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии.
Обновлено вчера в 16:46
Политика

США пригрозили Европе санкциями за механизм торговли с Ираном

Создание европейцами механизма INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges) для торговли с Ираном в обход американских ограничений может обернуться санкциями против самой Европы.
Обновлено в 11:04
Происшествия

Суд приговорил экс-кандидата в депутаты Милосердова к 2,6 года колонии

Нагатинский суд Москвы приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима активиста и экс-кандидата в муниципальные депутаты Ломоносовского района столицы Петра Милосердова.
Обновлено в 10:21
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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