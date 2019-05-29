Футбол
Mash: Глушаков требует у «Спартака» 100 миллионов наличнымиБомбардир.ру 03:31
Телеграм-канал Mash, несколькими неделями ранее выложивший серию компрометирующих постов о Денисе Глушакове, опубликовал новость о том, что полузащитник «Спартака» требует у клуба 100 миллионов наличными.
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Политика
Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России
Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено в 06:14
Кино
Видеосервисы выступили против принудительной системы подсчета зрителей
Представители российских онлайн-кинотеатров предположили, что рациональнее использовать альтернативные подходы к сбору и анализу данных, источником которых могут выступать сами правообладатели, получающие от кинотеатров сведения о реализации фильмов.
Обновлено в 09:44
Общество
Минобороны и Тимати представили совместную коллекцию одежды
Бренд Black Star Wear, владельцем которого является рэп-исполнителя Тимати совместно с сетью магазинов "Военторг" представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено 27 мая в 23:59
Футбол
Игорь Денисов завершил карьеру футболиста
Игорь Денисов завершил профессиональную карьеру. Ранее 35-летний полузащитник расторг контракт с московским "Локомотивом".
Обновлено в 10:57
Происшествия
В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН
Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.
Обновлено в 11:02
Происшествия
В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок
В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие
Генпрокуратура Украины признала незаконность военных действий в Донбассе
В Генпрокуратуре Украины заявили, что действия вооруженных сил страны в Донбассе были незаконными.
Обновлено в 11:19
Футбол
«Анжи» не сможет играть в ФНЛ в следующем сезоне
«Анжи» не сможет выступить в ФНЛ в следующем сезоне.
Обновлено в 11:02
Общество
В Петербурге суши-бар закрылся из-за непристойного названия
Обновлено в 08:49
Политика
В Грузии начали собирать подписи за запрет российской эстрады
В соцсетях в Грузии появилась петиция с требованием запретить в объектах общепита российскую эстрадную музыку, за пять дней подписи поставили более 1,3 тыс. человек, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поделилась секретами популярности в Instagram
Блогеры рассказали, как лучше всего делать фото для Instagram, и сняли Ксению Собчак.
Обновлено в 10:14
Происшествия
Суд арестовал подростка из Вольска, напавшего на школьницу с топором
Суд арестовал подростка, напавшего с топором на девочку в школе города Вольска Саратовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры.
Обновлено в 11:22
Политика
Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС
На саммите ЕАЭС президент России Владимир Путин сообщил о подготовке соглашения, по которому при начислении пенсий будет учтен стаж за весь период трудовой деятельности на территории государств Союза.
Обновлено в 05:06
Экономика
ВЦИОМ: более 60% россиян планируют сократить расходы и копить
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян планируют сокращать свои ежедневные траты и откладывать сбережения.
Обновлено в 09:05
Политика
Эгилс Левитс стал президентом Латвии
По данным агентства, сейм Латвии избрал Левитса президентом страны на внеочередном заседании.
Обновлено в 06:30
Театры
Константин Богомолов возглавил Театр на Малой Бронной
Константин Богомолов назначен новым художественным руководителем московского Театра на Малой Бронной.
Обновлено в 05:55
Здоровье
В России вводится новый порядок контроля за лечением онкобольных
Минздрав вводит новую систему оказания онкологической помощи. Теперь все лечение входит в систему ОМС, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Политика
Спецпрокурор США Мюллер объявил об отставке
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, курировавший расследование о вмешательстве РФ, объявил о своей отставке.
Обновлено в 11:38
Космос
NASA назвало возможной причиной взрыва SpaceX проблемы с двигателем
По словам Кэйти Людерс — руководителя коммерческой пилотируемой программы в НАСА — пока известно, что причина сбоя кроется в работе двигателя SuperDraco.
Обновлено в 10:29
Общество
Коллекторам запретят взыскивать долги по ЖКХ
В России вводится прямой запрет на передачу коллекторам долгов граждан по ЖКХ.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах ученица 11 класса скончалась во время прохождения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Пять машин столкнулись на проспекте Народного Ополчения
Днем 29 мая на углу проспекта Народного Ополчения и улицы Лени Голикова произошла авария с участием пяти автомобилей.
Обновлено в 06:35
Общество
Выпускники напишут ЕГЭ по математике
ЕГЭ по математике базового уровня оценивается по пятибалльной шкале, для успешной сдачи экзамена достаточно набрать три балла.
Обновлено вчера в 09:47
Футбол
Кокорин и Мамаев могут начать в колонии тренерскую карьеру
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Александра и Кирилла Кокориных за две драки в столице к полутора годам колонии общего режима, Павел Мамаев и Александр Протосовицкий получили по году пяти месяцам заключения.
Обновлено в 10:30
Происшествия
В Петербурге полиция начала масштабные рейды среди мигрантов
В Петербурге полиция начала масштабные профилактические рейды в местах компактного проживания мигрантов.
Обновлено в 05:10
Политика
Зеленский призвал политиков есть шаурму
Президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков есть шаурму и назвал ее «решением» в случаях, когда напряженный график не оставляет времени на еду.
Обновлено в 09:40
Политика
В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии
В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии.
Обновлено вчера в 16:46
Политика
США пригрозили Европе санкциями за механизм торговли с Ираном
Создание европейцами механизма INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges) для торговли с Ираном в обход американских ограничений может обернуться санкциями против самой Европы.
Обновлено в 11:04
Происшествия
Суд приговорил экс-кандидата в депутаты Милосердова к 2,6 года колонии
Нагатинский суд Москвы приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима активиста и экс-кандидата в муниципальные депутаты Ломоносовского района столицы Петра Милосердова.
Обновлено в 10:21