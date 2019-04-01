Футбол

Масалитин: «„Спартак“ мог спокойно выигрывать»Евро-футбол.ру 09:47

Спартак — ЦСКА
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
46′
Арнор Сигурдссон
49′
Родриго Бекао
53′
Ильзат Ахметов
55′
Арнор Сигурдссон
Лоренсо Мельгарехо
Георгий Мелкадзе
62′
Аяз Гулиев
63′
Денис Глушаков
Аяз Гулиев
63′
Александр Селихов
Александр Максименко
68′
Георгий Джикия
73′
78′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
90′+3′
Арнор Сигурдссон
Дмитрий Ефремов
90′+6′
Федор Чалов
Яка Бийол
"Спартак" практически во всех компонентах обыгрывал ЦСКА в первом отрезке, они спокойно могли выигрывать. Сколько моментов было в первом тайме, но не забили свои мячи. Второй же тайм стал как удар под дых.
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