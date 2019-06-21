Кино

Киану Ривз не единожды получал приглашения от MarvelНародные новости вчера в 18:39

Голливудский актер Киану Ривз много раз получал приглашения на съемки в фильмы киновселенной Marvel. Об этом сообщают "Актуальные Новости".
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Marvel позвали Киану Ривза сняться в их фильме

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Киану Ривз может получить роль супергероя в фильмах Marvel

ТК Звездавчера в 22:49

Marvel думают о роли супергероя для Киану Ривза

РИА Новостивчера в 16:37

Киану Ривз может стать новым супергероем Marvel

Газета.Ruвчера в 19:14

Киану Ривз не единожды получал приглашения от Marvel

Народные новостивчера в 18:39

Глава Marvel рассказал о переговорах по съемкам с Киану Ривзом

Телеканал 360°вчера в 20:07

Киану Ривз станет новым супергером Marvel?

REGNUMвчера в 04:12
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Политика

ВЭБ подал иск к Украине в арбитраж Стокгольма

ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк.
Обновлено в 01:30
Политика

Новый мэр Риги отправлен в отставку через три недели после избрания

Новый мэр Риги Дайнис Турлайс лишился должности через три недели после избрания, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 12:07
Политика

Протестующих в Тбилиси начали разгонять водометами

Обновлено вчера в 18:27
Игры

В Dota Underlords выйдет боевой пропуск

Обновлено вчера в 17:30
Шоу-бизнес

Мила Кунис и Эштон Катчер ответили на слухи о разводе

Актеры воспитывают двоих детей: дочь Изабель (4 года) и сына Димитрия Портвуда (2 года).
Обновлено вчера в 23:06
Здоровье

Назван самый смертельный вид рака в России

Согласно статистике Минздрава РФ за 2018 год, чаще всего россияне умирают от рака поджелудочной железы.
Обновлено в 00:47
Общество

Треть женщин идет на свидания ради бесплатного ужина, заявляют ученые

Примерно каждая третья девушка соглашается пойти на свидание с мужчиной не из-за романтических чувств, а из-за того, что это позволит им бесплатно пообедать или поужинать.
Обновлено в 00:15
Космос

Найдены потенциальные космические туристы для полета на «Союзе»

Обновлено 19 июня в 21:05
Армия и оружие

NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение

Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.
Обновлено вчера в 23:25
Политика

Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма

Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено вчера в 17:44
Космос

Запуск ракеты «Протон-М» перенесли на сутки

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с новым российским космическим телескопом Спектр-РГ с Байконура отложен на сутки из-за выявленных замечаний, сообщает Роскосмос.
Обновлено в 01:32
Наука

Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска

Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено вчера в 05:17
Происшествия

Главу пропавшей российской семьи нашли мертвым в сарае

Обновлено вчера в 13:40
Общество

День летнего солнцестояния придется на 21 июня

Обновлено вчера в 07:10
Наука

Врачи назвали первый признак болезни Альцгеймера

Сотрудники Исследовательского института трансляционной геномики и Университета Аризоны обнаружили, что люди, у которых неблагоприятный семейный анамнез из-за болезни Альцгеймера, могут начать страдать от первых признаков деменции сразу после совершеннолетия — за 40 лет до того, как болезнь вступит в активную форму.
Обновлено вчера в 17:21
Футбол

Артём Дзюба выругался матом в ходе «Прямой линии» с Путиным

Обновлено вчера в 13:59
Происшествия

В Ленобласти мужчина погиб из-за дважды сбитого лося

60-летний мужчина сбил лося на автодороге. После происшествия водитель вышел на трассу, видимо, чтобы прийти в себя.
Обновлено в 00:25
Экономика

Орешкин призвал остановить рост «пузыря» в потребкредитовании

Глава Минэкономики Максим Орешкин заявил о необходимости остановить разрастание «пузыря» в сфере потребительского кредитования.
Обновлено вчера в 17:41
Общество

Выпускникам каких вузов платят более 100 тысяч рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил рейтинг вузов России 2019 года по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в сфере IТ-технологий.
Обновлено в 01:00
Политика

Путин ответил на предложение сделать Грудинина главой правительства

Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на предложение сделать директора подмосковного АО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина премьер-министром.
Обновлено вчера в 10:39
Происшествия

В ДТП в Красноярском крае погибли три человека

Три человека погибли в пятницу в ДТП в Рыбинском районе Красноярского края, сообщается на сайте регионального главка МВД.
Обновлено вчера в 23:14
Политика

Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады

Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия

В Прикамье два человека погибли под колесами КамАЗа

Водитель и пассажирка иномарки 1964 года рождения от полученных травм скончались на месте, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
Обновлено в 00:48
Футбол

«Ювентус» предложил Триппьеру пятилетний контракт

По слухам, "бьянконери" предложили Триппьеру пятилетний контракт с зарплатой 2.6 млн евро за сезон без учёта бонусов.
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия

Самолет из Тюмени смог приземлиться со второго раза

Обновлено вчера в 20:53
Авто

В Сети показали LADA 4x4 с «автоматом»

Фотографии "Нивы" с автоматической коробкой передач недавно появились в группе "Новости Лада" в социальной сети ВКонтакте.
Обновлено в 00:59
Политика

Лидеры Евросоюза не избрали нового главу Еврокомиссии

Члены Евросоюза не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии (ЕК). Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск.
Обновлено вчера в 23:46
Футбол

Тонни Вильена стал футболистом «Краснодара»

Чтобы понять, насколько серьёзное приобретение сделал «Краснодар», достаточно перечислить список клубов, которые интересовались Тонни Вильеной в последние годы.
Обновлено вчера в 14:05
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ

Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия

Суд арестовал Бойко-Великого по делу о растрате средств

Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест бизнесмена Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате средств банка "Кредитный экспресс", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 13:43
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Кевин Файги
Американский продюсер
Американский продюсер и глава Marvel Studios, известный благодаря продюсированию высокобюджетных экранизаций комиксов компании Marvel Entertainment. Газета The New York Times в 2011 году назвала Файги «одним из самых могущественных людей в кино».
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Киану Ривз
Американский актер
Канадский актёр, кинопродюсер, кинорежиссёр и музыкант. Наиболее известен своими ролями в киносериях «Матрица» и «Джон Уик», а также фильмах «Невероятные приключения Билла и Теда», «На гребне волны», «Дракула», «Скорость», «Джонни-мнемоник», «Адвокат дьявола», «Константин: Повелитель тьмы», «Короли улиц».
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