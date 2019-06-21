Киану Ривз не единожды получал приглашения от MarvelНародные новости вчера в 18:39

Голливудский актер Киану Ривз много раз получал приглашения на съемки в фильмы киновселенной Marvel. Об этом сообщают "Актуальные Новости".

Киану Ривз не единожды получал приглашения от Marvel

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