Кино
Киану Ривз не единожды получал приглашения от MarvelНародные новости вчера в 18:39
Голливудский актер Киану Ривз много раз получал приглашения на съемки в фильмы киновселенной Marvel. Об этом сообщают "Актуальные Новости".
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 01:39, Вашингтон
Политика
ВЭБ подал иск к Украине в арбитраж Стокгольма
ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк.
Обновлено в 01:30
Политика
Новый мэр Риги отправлен в отставку через три недели после избрания
Новый мэр Риги Дайнис Турлайс лишился должности через три недели после избрания, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 12:07
Политика
Протестующих в Тбилиси начали разгонять водометами
Обновлено вчера в 18:27
Игры
В Dota Underlords выйдет боевой пропуск
Обновлено вчера в 17:30
Шоу-бизнес
Мила Кунис и Эштон Катчер ответили на слухи о разводе
Актеры воспитывают двоих детей: дочь Изабель (4 года) и сына Димитрия Портвуда (2 года).
Обновлено вчера в 23:06
Здоровье
Назван самый смертельный вид рака в России
Согласно статистике Минздрава РФ за 2018 год, чаще всего россияне умирают от рака поджелудочной железы.
Обновлено в 00:47
Общество
Треть женщин идет на свидания ради бесплатного ужина, заявляют ученые
Примерно каждая третья девушка соглашается пойти на свидание с мужчиной не из-за романтических чувств, а из-за того, что это позволит им бесплатно пообедать или поужинать.
Обновлено в 00:15
Космос
Найдены потенциальные космические туристы для полета на «Союзе»
Обновлено 19 июня в 21:05
Армия и оружие
NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение
Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма
Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено вчера в 17:44
Космос
Запуск ракеты «Протон-М» перенесли на сутки
Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с новым российским космическим телескопом Спектр-РГ с Байконура отложен на сутки из-за выявленных замечаний, сообщает Роскосмос.
Обновлено в 01:32
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено вчера в 05:17
Происшествия
Главу пропавшей российской семьи нашли мертвым в сарае
Обновлено вчера в 13:40
Общество
День летнего солнцестояния придется на 21 июня
Обновлено вчера в 07:10
Наука
Врачи назвали первый признак болезни Альцгеймера
Сотрудники Исследовательского института трансляционной геномики и Университета Аризоны обнаружили, что люди, у которых неблагоприятный семейный анамнез из-за болезни Альцгеймера, могут начать страдать от первых признаков деменции сразу после совершеннолетия — за 40 лет до того, как болезнь вступит в активную форму.
Обновлено вчера в 17:21
Футбол
Артём Дзюба выругался матом в ходе «Прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия
В Ленобласти мужчина погиб из-за дважды сбитого лося
60-летний мужчина сбил лося на автодороге. После происшествия водитель вышел на трассу, видимо, чтобы прийти в себя.
Обновлено в 00:25
Экономика
Орешкин призвал остановить рост «пузыря» в потребкредитовании
Глава Минэкономики Максим Орешкин заявил о необходимости остановить разрастание «пузыря» в сфере потребительского кредитования.
Обновлено вчера в 17:41
Общество
Выпускникам каких вузов платят более 100 тысяч рублей
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил рейтинг вузов России 2019 года по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в сфере IТ-технологий.
Обновлено в 01:00
Политика
Путин ответил на предложение сделать Грудинина главой правительства
Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на предложение сделать директора подмосковного АО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина премьер-министром.
Обновлено вчера в 10:39
Происшествия
В ДТП в Красноярском крае погибли три человека
Три человека погибли в пятницу в ДТП в Рыбинском районе Красноярского края, сообщается на сайте регионального главка МВД.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады
Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия
В Прикамье два человека погибли под колесами КамАЗа
Водитель и пассажирка иномарки 1964 года рождения от полученных травм скончались на месте, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
Обновлено в 00:48
Футбол
«Ювентус» предложил Триппьеру пятилетний контракт
По слухам, "бьянконери" предложили Триппьеру пятилетний контракт с зарплатой 2.6 млн евро за сезон без учёта бонусов.
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия
Самолет из Тюмени смог приземлиться со второго раза
Обновлено вчера в 20:53
Авто
В Сети показали LADA 4x4 с «автоматом»
Фотографии "Нивы" с автоматической коробкой передач недавно появились в группе "Новости Лада" в социальной сети ВКонтакте.
Обновлено в 00:59
Политика
Лидеры Евросоюза не избрали нового главу Еврокомиссии
Члены Евросоюза не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии (ЕК). Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск.
Обновлено вчера в 23:46
Футбол
Тонни Вильена стал футболистом «Краснодара»
Чтобы понять, насколько серьёзное приобретение сделал «Краснодар», достаточно перечислить список клубов, которые интересовались Тонни Вильеной в последние годы.
Обновлено вчера в 14:05
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ
Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
Суд арестовал Бойко-Великого по делу о растрате средств
Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест бизнесмена Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате средств банка "Кредитный экспресс", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 13:43