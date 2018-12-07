Кино
Судя по трейлеру, Железному человеку, Капитану Америке, Черной Вдове, Халку и Соколиному глазу вновь придется сразиться с злодеем Таносом. Ожидается, что фильм выйдет в российский прокат 25 апреля. Премьера предыдущей части «Мстители: Война Бесконечности» состоялась в мае.
Lenta.ru09:02
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