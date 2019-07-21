Кино
Marvel анонсировала новую стадию своей киновселеннойИзвестия 09:02
Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
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Экономика
Инвестиции в краудфандинг ограничат 600 тыс. рублей в год
Рядовые граждане смогут вложить в краудфандинговые проекты не более 600 тыс. руб. в год, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Обновлено вчера в 13:40
Политика
Лондон пожаловался в ООН на задержание танкера Ираном
Лондон проинформировал ООН о задержании Ираном танкера Stena Impero и призвал Тегеран освободить судно, сообщается в письме британского зампостпреда при организации Джонатана Аллена.
Обновлено в 12:53
Экономика
S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»
Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».
Обновлено 19 июля в 18:10
Происшествия
Журналистов «МБХ Медиа» избили в московском клубе
Обновлено в 07:14
Политика
Эксперт прокомментировал слова Зеленского о будущем премьере Украины
Политолог Юрий Светов оценил заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, какими качествам должен обладать будущий премьер-министр.
Обновлено в 08:57
Футбол
«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ
Обновлено в 11:33
Политика
Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса
Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.
Обновлено в 08:05
Политика
Зеленский отказался от коалиций в Раде со «старой властью»
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения избирательного участка заявил, что в новой коалиции в Верховной раде он видит только "новые лица".
Обновлено в 06:04
Политика
Орешкин оценил возможность создания единой валюты для РФ и Белоруссии
«Бежать впереди с точки зрения создания единой валюты и единой денежно-кредитной политики точно не стоит, нужно, чтобы экономическая взаимосвязь была настолько сильная, чтобы введение валюты не приводило к таким колебаниям», — цитирует Орешкина ТАСС.
Обновлено в 10:07
Политика
ЦИК Украины обновила данные о явке на выборах в Раду
По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины на 16:00, во внеочередных выборах в Верховную раду приняли участие 36,25% избирателей.
Обновлено в 09:59
Футбол
Сборная России по пляжному футболу обыграла эстонцев в матче отбора ЧМ
Обновлено вчера в 14:05
Политика
Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова
Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 11:09
Общество
В Минпромторге предложили не считать пиво алкоголем
Минпромторг разработал стратегию развития торговли на 2019-2025 годы, где предложил вернуть пиву самостоятельный статус.
Обновлено вчера в 06:31
Политика
«Хуже, чем при Порошенко, не будет». Одесса на досрочных парламентских выборах
Воскресные улицы возле избирательных участков заполнены людьми, которые идут голосовать в ожидании лучшего Пять лет назад, 26 октября 2014 года, во время досрочных парламентских выборов в Верховную Раду Украины, одесские улицы были живой декорацией к фильму о немецко-румынской оккупации Одессы 1941-44 годов.
Обновлено в 10:58
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала видео своих тренировок
Светлана Лобода показала видео своих тренировок.
Обновлено в 09:05
Авто
Украинскую «Таврию» продавали за границей под брендом Lada
Обновлено в 12:00
Авто
Сегмент SUV занимает менее 50% авторынка Санкт-Петербурга
Обновлено в 11:14
Гаджеты
Смартфон Honor 9X получит очень мощный модуль Wi-Fi
На первом изображении продемонстрировали боковой сканер отпечатка пальца, а на втором изображении намекнули на очень мощный адаптер Wi-Fi, который будет работать на большом отдалении от точки доступа.
Обновлено в 12:27
Политика
Депутаты-русофобы не прошли в Раду – журналистка
Украинская журналистка Ксения Василенко, известная под псевдонимом Соня Кошкина, рассказала, кто из депутатов не пройдет в Раду Она отдельно подчеркнула, что данные экзитполов предварительные.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие
Израильский министр: Мы два года убиваем иранцев
В Израиле министр регионального сотрудничества, комментируя инцидент с задержанием Ираном британского танкера заявил, заявил, что Израиль является единственным государством, которое последние два года убивает иранцев.
Обновлено в 08:52
Политика
Порошенко на выборах в Раду проголосовал против «российского реванша»
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что на досрочных выборах в Раду проголосовал за партию, которой «по силам остановить российский реванш» и привести страну в Европейский союз и НАТО, передает ТАСС.
Обновлено в 08:10
Авто
Новые Renault Logan и Sandero появились у дилеров
Обновленные Renault Logan, Sandero и Sandero Stepway начали поступать к дилерам в Бразилии.
Обновлено в 09:12
Общество
Аномальная жара угрожает 21 департаменту Франции
Обновлено в 11:11
Политика
Рабинович встревожен низкой явкой на выборах на востоке Украины
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что явка на парламентских выборах на востоке Украины "катастрофически низкая", что может привести к прохождению партий, от которых жители страны "хотели избавиться".
Обновлено в 11:33
Армия и оружие
Американский авианосец понёс первые потери вблизи берегов Ирана
Американский телеканал CNN сообщил об инциденте, который произошел вблизи берегов Ирана.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Разорвался желудок: посетители зоопарка до смерти закормили жеребенка
В пензенском зоопарке трагически погиб жеребенок шетлендской пони. Посетители закормили его до смерти. У малыша случился заворот кишок.
Обновлено в 08:58
Гаджеты
LG готовит к выпуску новое семейство смартфонов M-Series
Скорее всего, производитель электроники готовится к выпуску нового семейства смартфонов M-Series.Указанную информацию опубликовало ведомство по интеллектуальной собственности Южной Кореи.
Обновлено в 04:56
Космос
Китайская космическая лаборатория «Тяньгун-2» вошла в атмосферу Земли
Модуль был запущен в космос 15 сентября 2016 года, с его помощью проверялась технология жизнеобеспечения для будущей китайской орбитальной станции и отработка стыковки с грузовыми кораблями.
Обновлено 19 июля в 10:14